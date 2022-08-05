Вильнюс, 5 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Прокуратура Литвы начала досудебное расследование в отношении ассоциации «Международный фонд добрососедства», учреждённой литовским правозащитником Альгирдасом Палецкисом. Об этом 5 августа сообщило издание «Дельфи» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Iarex.ru Альгирдас Палецкис

«Прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции, оценив имеющуюся информацию, сегодня начали досудебное расследование в соответствии с 1 частью статьи 118 Уголовного кодекса Литовской Республики. Расследование начато в связи с возможными действиями ассоциации «Международный форум добрососедства» и связанных с ней лиц против Литовской Республики. Досудебное расследование проведут сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, расследование организуют и контролируют прокуроры Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении прокуратуры.

Литовский левый политик, публицист и правозащитник Альгирдас Палецкис подвергается преследованиям за «отрицание советской оккупации» Литвы и призывы к нормализации отношений с Российской Федерацией. В 2018 году его безосновательно обвинили в шпионаже в пользу РФ, а в июле 2021 года суд приговорил Палецкиса к шести годам лишения свободы