Москва, 18 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Русские в Эстонии надеются на то, что Сергею Середенко удастся доказать свою невиновность. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Сергей Середенко

«Первое заседание суда с рассмотрением вопроса по существу планируется 8 декабря. Всего запланировано 14 заседаний, последнее в конце марта следующего года», — сообщил эксперт.

«Если исходить из статистики, то в Эстонии практически все дела, дошедшие до суда, оканчиваются обвинительным приговором», — констатировал Русаков.

«Вопрос только в том — каким. Но мы всё же надеемся на то, что Сергею Середенко удастся доказать свою невиновность», — заявил политолог.

«В противном случае любая правозащитная деятельность в Эстонии становится уголовно-наказуемым преступлением. Сергей не только за себя бьётся, но и за нас всех, кого и так уже почти не осталось», — заключил Русаков.

Напомним, что в Эстонии подвергается давлению и преследованию русский правозащитник Сергей Середенко.