Москва, 18 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Причиной бездарности агентства «Спутник-Эстония» стала коррупция. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Почему шеф-редактором «Спутник-Эстония» стал не Сергей Середенко с его огромным стажем в журналистике, а непонятная женщина, вышедшая в Эстонии замуж?», — задался вопросом эксперт.

«Сергей всегда был человеком принципиальным. Елена Черышева же сдружилась с советником российского посольства Василием Поповым, от которого зависели решения о назначения её на эту должность», — пояснил Русаков.

«Ходят упорные слухи, что это кадровое решение не было с его стороны бескорыстным», — заключил политолог.

Напомним, что Сергею Середенко отказали в приёме на работу по нелепым причинам — слишком большого возраста. Вместо него на работу был принят Владимир Барсегян, который старше Середенко на 10 лет. Сергей Середенко был вынужден устроиться на работу дворником в школе, в настоящее время он подвергается уголовному преследованию властями Эстонии.