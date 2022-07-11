Дед Алексея Грейчуса спасал евреев во время войны и за это был удостоен звания «праведник мира». В ходе судебного преследования еврейские организации со всего мира помогали младшему Грейчусу информационно, писали протесты в суд, оказали материальную поддержку в память о подвиге деда.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Это при том, то Алексей чистокровный литовец и гражданин Литвы.

Евреи понимают, что по прошествии ста лет в Литве возродились фашистские порядки.

Россия этого решительно не хочет признавать. Даже когда Вильнюс ввёл экономическую блокаду Калининградской области, грозящую голодом русским, проживающим в этом эксклаве, данному событию не была дана соответствующая политическая оценка. Зло не было названо по имени.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Я уже не говорю о том, что в литовской тюрьме многие годы томится российский полковник Юрий Мель, похищенный спецслужбами этой страны, не говорю о десятках других заключенных, выступавших против построения официальным Вильнюсом «расово чистого общества».

Вот, пару дней тому назад в Клайпеде был варварски уничтожен мемориал советским воинам.

Алексей, зная уже о том, что его «засудили», писал протесты, рассылал фотографии, зафиксировавшие действия вильнюсских гробокопателей.

Разорение могил павших советских воинов и надругательство над их прахом ничем не отличается от разорения нацистами полутора тысяч еврейских кладбищ только в Германии и Австрии. Тогда надгробия разбили и полученный гравий пустили на обустройство знаменитых немецких автобанов. Сейчас полученный материал планируется пустить для обустройства железной дороги «Рэйл Балтик», благо Европа дает гранты на ее сооружение.

Забвение прошлого порождает ужасы настоящего. Предан забвению тот факт, что от рук фашистов погибло не только 5 млн евреев, но и 25 млн советских людей, среди которых было представители всех этносов, в том числе русские.