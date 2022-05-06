Вильнюс, 6 мая, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Апелляционный суд Литвы 6 мая оставил в силе приговор литовскому правозащитнику Альгирдасу Палецкису, который ранее был осуждён на шесть лет лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Фото из личного архива Г. Грабаускаса Палецкис на суде 22 октября

До момента рассмотрения апелляции Палецкис находился на свободе под усиленным надзором, и под залогом в размере 50 тысяч евро. Теперь, после вступления приговора Шауляйского окружного суда в законную силу, он может быть направлен в места лишения свободы.

Другой фигурант того же уголовного дела, вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас был освобождён от уголовной ответственности, поскольку признал вину. Палецкис вину не признал, он утверждал, что занимался журналистским расследованием, и не знал, что контактировавшие с ним люди являются сотрудниками российских спецслужб.

Ранее Палецкис был осуждён за отрицание вины советского руководства в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда при штурме телецентра погибли 15 человек. По мнению следствия, он и Бертаускас собирали информацию о литовских правоохранителях, занимавшихся расследованием событий января 1991 года.

Суд пришёл к выводу, что Палецкис и Бертаускас хотели возобновить деятельность «Литовской народной партии» (ЛНП), и получать от российских властей финансирование на деятельность ЛНП и Союза русских Литвы.