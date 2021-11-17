Москва, 17 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Приговор Алексею Грейчусу является откровенной расправой над нелояльным гражданином со стороны правительства Литвы. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Это откровенная расправа с интеллектуалом, который стоит на позициях Русского мира, поскольку сам Грейчус — этнический литовец», — заявил эксперт.

Александр Гапоненко «Он автор книги и множества статей о героях Великой Отечественной войны. Он из семьи литовской интеллигенции, которая спасала евреев в годы войны от расправ литовских фашистов».

«Предки смогли укрыть евреев, а вот сам Алексей стал жертвой фашистского режима. Сейчас литовский антифашист ждет полного текста приговора, чтобы можно было подать апелляцию в суд второй инстанции» — заключил политолог.