Таллин, 7 апреля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. В Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций задержали двух бывших руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. Об этом 6 апреля сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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По версии эстонских правоохранителей, Черышева и Терестала обеспечивали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам, для чего использовали возможности Sputnik Meedia. Также им инкриминируется продолжение поддержки работы портала Sputnik Meedia вопреки введённым Евросоюзом санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.