Стрельба в здании Пермского университета 20.09.2021
Расстрелявший людей в университете в Перми Бекмансуров подал апелляцию
Тимур Бекмансуров, признанный виновным в расстреле людей в университете в Перми, решил обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом 9 января ТАСС сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Апелляционная жалоба получена, сейчас суд оповещает всех участников процесса», — говорится в сообщении...
9 января 2023
Расстрелявший людей в университете в Перми Бекмансуров получил пожизненное
Суд в Перми признал виновным Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости. «Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы», — озвучил судья. Уточняется, что...
28 декабря 2022
Обвиняемый в атаке на вуз в Перми попросил не давать ему пожизненного срока
Бывший студент пермского университета Тимур Бекмансуров, который обвиняется в массовом убийстве в вузе, в своём последнем слове 29 ноября попросил суд не назначать ему пожизненное заключение в связи с его состоянием здоровья. «Прошу в процессе принятия итогового решения реализовать в полной мере...
29 ноября 2022
Приговор Бекмансурову, стрелявшему в вузе в Перми, огласят через месяц
Через месяц, 28 декабря, будет оглашён приговор расстрелявшему людей в университете в Перми в сентябре прошлого года Тимуру Бекмансурову, сообщили в Пермском краевом суде. Во время заседания суда накануне, 28 ноября, прокурор просил суд назначить Бекмансурову пожизненное лишение свободы — по...
29 ноября 2022
Адвокат попросил не назначать пожизненный срок стрелявшему в вузе в Перми
Пожизненный срок попросил не назначать бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, который обвиняется в стрельбе в вузе Перми, его адвокат 28 ноября в ходе прений сторон. «Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего… Прошу применить при...
28 ноября 2022
Прокуратура требует приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению
Сторона обвинения на слушаниях в Пермском краевом суде попросила приговорить обвиняемого по делу о массовом убийстве в пермском вузе Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Читайте также: Суд возобновил слушания по делу о стрельбе в пермском вузе «Просим признать виновным. По...
28 ноября 2022
Суд возобновил слушания по делу о стрельбе в пермском вузе
В Пермском краевом суде, где 28 ноября должны были начаться прения сторон по делу о массовом убийстве в пермском вузе, разбирательство возвращено на стадию судебного следствия. Об этом сообщили в судебной инстанции. «Возобновить судебное следствие со стадии дополнений», ― объявил судья, слова...
28 ноября 2022
Суд рассмотрит дело о ложных показаниях по делу о стрельбе в пермском вузе
Ленинский районный суд Перми рассмотрит уголовное дело против студента юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, который дал ложную информацию о том, что пострадал во время стрельбы на территории вуза в сентябре 2021 года. В результате молодой...
21 ноября 2022
Завершилось судебное следствие по делу о стрельбе в пермском вузе
В Перми суд завершил следствие по рассмотрению громкого уголовного дела о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь с огоньком». Суд переходит к стадии прений сторон. Они начнутся 28 ноября. Как сообщало...
10 ноября 2022
Пермский вуз выплатил пострадавшим от стрельбы 15,6 млн рублей
Пермский государственный национальный исследовательский университет выплатил компенсацию пострадавшим во время вооружённого нападения на вуз, сообщает Ura.ru, ссылаясь на показания главного бухгалтера университета в рамках судебного процесса. Главбух проинформировала, что вуз выплатил пострадавшим...
10 ноября 2022
Пермскому стрелку не будут проводить повторную экспертизу на вменяемость
Судья Пермского краевого суда отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Тимура Бекмансурова о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении своего подзащитного. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Напомним, студента Пермского государственного...
10 ноября 2022
Прокурор выступил в суде против экспертизы на вменяемость пермского стрелка
В Перми продолжается рассмотрение в суде резонансного дела о расстреле людей на территории вуза. Сегодня, 9 ноября, гособвинение выступило против проведения повторной экспертизы на вменяемость обвиняемого в преступлении Тимура Бекмансурова, сообщает издание perm. aif.ru Прокурор считает, что...
9 ноября 2022
Устроивший стрельбу в пермском вузе отказался давать показания
В Перми суд продолжает рассматривать дело о расстреле людей на территории вуза. Тимур Бекмансуров 31 октября, в ходе очередного судебного заседания, которое транслировалось онлайн, отказался от дачи показаний. По словам обвиняемого, он в полном объёме признаёт вину и раскаивается в содеянном. От...
31 октября 2022
Потерпевший по делу о стрельбе в пермском вузе стал обвиняемым
В Перми в рамках громкого дела о расстреле людей в вузе один из студентов университета из потерпевшего стал обвиняемым. Ему инкриминируют мошенничество, сообщает издание «АиФ — Пермь» Гособвинитель заявил, что молодой человек признал себя виновным и пояснил обстоятельства совершённого им...
26 октября 2022
По громкому делу о ЧП в пермском вузе выступили педагоги и родные стрелка
В Перми суд рассматривает резонансное дело о расстреле людей на территории университета. На скамье подсудимых бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. В суде выступили учителя школы, где учился фигурант уголовного дела, а также родные стрелка и его бывшая девушка, сообщают СМИ. Педагоги отметили, что...
18 октября 2022
Фальков встретился со студентами, пострадавшими во время расстрела в Перми
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время рабочей поездки в Пермь встретился со студентами, которые пострадали в сентябре 2021 года, когда на территории Пермского государственного национального исследовательского университета первокурсник учинил расстрел. Об это глава...
10 октября 2022
Прикамье скорбит с Ижевском о погибших в школе
», — оставил запись глава региона в своём телеграм-канале. Напомним, 26 сентября в школе №88 Ижевска неизвестный мужчина совершил вооружённое нападение. По последним данным, жертвами преступления стали шесть взрослых и семь детей. Как уже сообщало ИА REGNUM, Пермь в сентябре 2021 года потряс...
26 сентября 2022
В Перми пройдут мероприятия в память о трагическом событии в вузе
Исполняется год со дня трагического события на территории Пермского государственного университета, когда 20 сентября 2021 года во время учинённого студентом расстрела погибли шесть человек и десятки получили травмы и ранения. Сегодня в память о погибших и в поддержку пострадавших в вузе пройдут...
20 сентября 2022
Семьи погибших при расстреле в пермском вузе подали иски на 18 млн рублей
Семьи погибших во время ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, когда первокурсник устроил расстрел людей, подали иски о компенсации морального вреда в общей сложности на 18 млн рублей, сообщают СМИ. Сумма каждого иска варьируется от 3 до 5 млн...
7 сентября 2022
Путин наградил пермского фельдшера за помощь раненым во время ЧП в вузе
Президент России Владимир Путин наградил заведующую здравпунктом ООО «Елизаветинская больница» Анну Никитину медалью «За спасение погибавших», сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Пермячка получила награду «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных...
6 сентября 2022