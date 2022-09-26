Пермь, 26 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования после трагического события в школе Ижевска, где совершено вооружённое нападение.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

«Трагедия в соседней Удмуртии. Стрельба в ижевской школе №88, погибли дети. В сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью, год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете. Искренние соболезнования родным и близким погибших, всей республике», — оставил запись глава региона в своём телеграм-канале.

Напомним, 26 сентября в школе №88 Ижевска неизвестный мужчина совершил вооружённое нападение. По последним данным, жертвами преступления стали шесть взрослых и семь детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Пермь в сентябре 2021 года потряс расстрел людей на территории вуза. Пермяки еще не опомнились от этой трагедии. Тогда погибли шесть человек.