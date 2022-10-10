Пермь, 10 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время рабочей поездки в Пермь встретился со студентами, которые пострадали в сентябре 2021 года, когда на территории Пермского государственного национального исследовательского университета первокурсник учинил расстрел. Об это глава министерства сообщил 10 октября на заседании ректоров вузов Прикамья, говоря о необходимости создания университетской сети психологической помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

«В первой половине дня у нас была встреча со студентами, которые пострадали в результате трагических событий были в больницах и прошли достаточно длительный курс лечения, реабилитации. И вот вы знаете, рефреном звучала история с оказанием психологической помощи», — сказал Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что этой теме не первый год уделяют внимание. Первостепенную важность придают вопросам создания сетийной психологической помощи и созданию соответствующих центров в каждом отдельно взятом университете. По словам министра, при широком потенциале интернета и активности общения у молодёжи возникают разные фобии, психологические травмы.

«Здесь без центра психологической помощи, причём организованной не только линейно «пришёл, побеседовал, ушёл», а зачастую анонимно, зачастую анонимно удалённо, не обойтись. Это важнейшее направление деятельности», — отметил министр.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса вуза устроил расстрел людей на территории университета. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения и травмы. В настоящее время громкое уголовное дело рассматривается в суде.