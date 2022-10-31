Пермь, 31 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Перми суд продолжает рассматривать дело о расстреле людей на территории вуза. Тимур Бекмансуров 31 октября, в ходе очередного судебного заседания, которое транслировалось онлайн, отказался от дачи показаний.

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По словам обвиняемого, он в полном объёме признаёт вину и раскаивается в содеянном. От дачи показаний молодой человек отказался, однако заявил, что при необходимости готов ответить на все вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд по делу о расстреле в Пермском госуниверситете стартовал 5 сентября 2022 года. На скамье подсудимых оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Его обвиняют в массовом убийстве, в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества.

В результате происшествия 20 сентября 2021 года погибли шесть человек, десятки получили ранения.