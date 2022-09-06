Пермь, 6 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил заведующую здравпунктом ООО «Елизаветинская больница» Анну Никитину медалью «За спасение погибавших», сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

permkrai.ru/ фельдшер Анна Никитина

Пермячка получила награду «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», говорится в указе.

Анна Никитина во время ЧП 20 сентября 2022 года первой пришла на помощь пострадавшим, получившим ранения и травмы на территории вуза в Перми. Напомним, в этот день вооружённый первокурсник начал расстреливать людей. Погибли шесть человек. Десятки были ранены и травмированы.

Добавим, в настоящее время суд начал рассматривать резонансное уголовное дело.