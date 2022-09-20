Пермь, 20 сентября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Исполняется год со дня трагического события на территории Пермского государственного университета, когда 20 сентября 2021 года во время учинённого студентом расстрела погибли шесть человек и десятки получили травмы и ранения. Сегодня в память о погибших и в поддержку пострадавших в вузе пройдут мероприятия, сообщили в ПГНИУ.

Permkrai.ru Цветы и игрушки у здания ПГНИУ, где студент устроил стрельбу

В кампусе пройдёт концерт памяти, организованный студентами, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвящённое комплексной безопасности высших учебных заведений.

Рядом с восточным входом на территорию кампуса в ПГНИУ организуют место для возложения цветов. В 13:30 по местному времени (11:30 мск) в кампусе университета объявят минуту молчания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года первокурсник устроил расстрел людей в вузе. В настоящее время громкое уголовное дело рассматривается в суде.