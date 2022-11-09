Пермь, 9 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Перми продолжается рассмотрение в суде резонансного дела о расстреле людей на территории вуза. Сегодня, 9 ноября, гособвинение выступило против проведения повторной экспертизы на вменяемость обвиняемого в преступлении Тимура Бекмансурова, сообщает издание perm. aif.ru

Sledcom.ru Суд

Прокурор считает, что основания для проведения ещё одной психолого-психиатрической экспертизы отсутствуют. Нарушений в проведении экспертизы не выявлено. Гособвинение также ссылается на результаты допроса главного врача СПб ГКУ здравоохранения Городская психиатрическая больница №6 Аллы Гуриной. Он состоялся 8 ноября.

Стоит отметить, ранее фигурант громкого уголовного дела заявил, что во время экспертизы на вменяемость не мог полноценно отвечать на вопросы специалистов. Причиной он назвал воздействие препаратов, которые применялись в больнице. Ему якобы было больно говорить из-за ранения, а также мешали конвоиры.

Напомним, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы пермский стрелок признан вменяемым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года на территории Пермского государственного национального исследовательского университета был совершён расстрел людей. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения.