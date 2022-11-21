Пермь, 21 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми рассмотрит уголовное дело против студента юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, который дал ложную информацию о том, что пострадал во время стрельбы на территории вуза в сентябре 2021 года. В результате молодой человек получил выплаты, чем причинил ущерб правительству РФ, министерству социального развития Пермского края, департаменту социальной политики администрации Перми и ПГНИУ, сообщает rifey.ru.

ИА REGNUM Суд

Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при получении выплат назначено на 26 ноября. Ущерб из-за ложных показаний студента составил 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студент проинформировал о том, что в первой половине дня 20 сентября 2021 года находился в университетском корпусе. Когда раздались выстрелы, он выпрыгнул из окна. По делу о расстреле людей на территории вуза студент проходил как потерпевший. Впоследствии молодой человек признался, что в день трагедии не был на территории вуза, а показания являются выдумкой. Статус потерпевшего изменился на обвиняемого.

Напомним, в сентябре 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров устроил расстрел людей. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения и травмы.