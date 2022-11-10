Пермь, 10 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Перми суд завершил следствие по рассмотрению громкого уголовного дела о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь с огоньком».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд переходит к стадии прений сторон. Они начнутся 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантом дела является студент университета Тимур Бекмансуров. Его обвиняют в массовом убийстве и покушении на убийство, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника полиции; умышленном повреждении чужого имущества, совершённом из хулиганских побуждений общеопасным способом.

По версии следствия, 20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьём, пришел на территорию университета в Перми и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. Возникла паника, в ходе которой 18 человек, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон учебных корпусов. В тот день в результате расстрела погибли шесть человек. Более 20 получили травмы и ранения.