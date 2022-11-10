Пермь, 10 ноября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Судья Пермского краевого суда отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Тимура Бекмансурова о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении своего подзащитного. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

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Напомним, студента Пермского государственного национального исследовательского университета обвиняют в массовом убийстве, в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества. Громкое уголовное дело уже рассматривается в суде.

Фигурант заявил, что во время психолого-психиатрической экспертизы не мог говорить без боли из-за ранения и находился под воздействием лекарств, которые принимал в больнице. Кроме того, ему мешали конвоиры. Гособвинение выступило против проведения повторной экспертизы, указав, что для нее нет оснований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории пермского вуза 20 сентябре 2021 года свершено шокирующее преступление. В результате расстрела убиты шесть человек. Десятки проучили травмы и ранения.