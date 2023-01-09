Пермь, 9 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Тимур Бекмансуров, признанный виновным в расстреле людей в университете в Перми, решил обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом 9 января ТАСС сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Донат Сорокин/ТАСС Тимур Бекмансуров

«Апелляционная жалоба получена, сейчас суд оповещает всех участников процесса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дату рассмотрения ходатайства ещё не назначили. Предположительно жалобу рассмотрят не ранее, чем в феврале.

Напомним, в ходе стрельбы, устроенной Бекмансуровым 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете, были убиты шесть человек. Ещё 40 граждан пострадали.