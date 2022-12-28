Пермь, 28 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Суд в Перми признал виновным Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости.

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«Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы», — озвучил судья.

Уточняется, что время заключения под стражу зачтут в срок отбывания наказания из расчёта один к одному.

Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. В результате происшествия погибли шесть человек. Еще 40 граждан пострадали.