Пермь, 29 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Бывший студент пермского университета Тимур Бекмансуров, который обвиняется в массовом убийстве в вузе, в своём последнем слове 29 ноября попросил суд не назначать ему пожизненное заключение в связи с его состоянием здоровья.

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«Прошу в процессе принятия итогового решения реализовать в полной мере принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания. При разрешении вопроса о виде и размере наказания не применять в отношении меня максимальное наказание», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, обвиняемый попросил учесть при выносе приговора учесть состояние его здоровья, и отметил, что он в полной мере признал вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаивается в том, что его совершил.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября адвокат Тимуру Бекмансурову, который обвиняется в стрельбе в вузе Перми, попросил не назначать его подзащитному пожизненный срок.