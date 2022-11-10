Пермь, 10 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Пермский государственный национальный исследовательский университет выплатил компенсацию пострадавшим во время вооружённого нападения на вуз, сообщает Ura.ru, ссылаясь на показания главного бухгалтера университета в рамках судебного процесса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Главбух проинформировала, что вуз выплатил пострадавшим от стрельбы 15,650 млн рублей. Основная часть выплат пришлась на 2021 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время суд рассматривает резонансное дело о расстреле людей на территории пермского университета. Преступление совершено 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек. Десяткам людей потребовалась медпомошь из-за полученных ранений и травм. Фигурантом громкого дела является студент вуза.