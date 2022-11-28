Пермь, 28 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Пожизненный срок попросил не назначать бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, который обвиняется в стрельбе в вузе Перми, его адвокат 28 ноября в ходе прений сторон.

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«Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего… Прошу применить при решении вопроса о назначении наказания принципы гуманизации и индивидуализации, не назначать пожизненное лишение свободы», — приводит его слова РИА Новости.

Также адвокат уточнил, что считает, что при вынесении приговора суду необходимо учесть увлечение Бекмансурова компьютерными играми, способными оказать влияние на него, а также ещё ряд обстоятельств, включая полученную подсудимым при задержании инвалидность.

При этом сам Бекмансуров от участия в прениях отказался и 29 ноября должен выступить с последним словом, после чего суд вынесет решение по его делу.

Отметим, ранее прокуратура попросила у суда для Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, пожизненный срок заключения.