Пермь, 28 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сторона обвинения на слушаниях в Пермском краевом суде попросила приговорить обвиняемого по делу о массовом убийстве в пермском вузе Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

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«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует РИА Новости прокурора.

При этом гособвинение предложило считать в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимым и состояние его здоровья, а также полученные при задержании ранения, из-за которых ему впоследствии ампутировали часть ноги.

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Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс по делу о расстреле в Пермском госуниверситете начался 5 сентября 2022 года. На скамье подсудимых оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Его обвиняют в массовом убийстве, в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества.

Напомним, шокирующее преступление на территории пермского вуза было совершено 20 сентября 2021 года. В результате расстрела погибли шесть человек. Десятки получили травмы и ранения.