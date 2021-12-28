Гибель главы МЧС России Евгения Зиничева
В Чечне назвали улицу именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
В Чечне увековечена память руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года при спасении человека. Именем героя назвали улицу в городе Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, принявший участие в торжественной церемонии открытия улицы и стелы, установленной в память...
28 декабря 2021
Гибель Зиничева, арест Натарова, губернатор держится: Красноярск-2021
В 2021 году Красноярский край, как и другие регионы России и мира, подстраивался под ковидную действительность. Речь идёт о самоотверженном труде медиков, жизни в условиях ограничений и других «коронавирусных» реалиях. Однако, помимо ковида, произошло в Красноярском крае и много других событий...
27 декабря 2021
В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву
Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву установят в Москве. Соответствующее решение 15 декабря было принято на заседания Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM. «Считаю крайне важным увековечить память Евгения Николаевича Зиничева. Зиничев — герой России, министр по делам...
15 декабря 2021
В Элисте увековечили память погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева
В Калмыкии открыли памятник погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Церемония состоялась в Парке спасателей в Элисте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС России 4 декабря. «Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в...
4 декабря 2021
В Чечне назовут улицу в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева
В Чечне одна из улиц будет носить имя министра по делам гражданской обороны и ЧС Героя России Евгения Зиничева. Он погиб при спасении человека в сентябре 2021 года во время учений по защите Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций. По предложению назначенного на днях главой МЧС по Чечне Алихана...
19 ноября 2021
Месторождение на Таймыре назвали в честь погибшего главы МЧС Зиничева
В Красноярском крае на Таймере в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве назвали новое газоконденсатное месторождение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве пояснили, что данное сухопутное месторождение является уникальным. Оно самое крупное по объёму запасов в...
17 ноября 2021
В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре нового главы МЧС РФ
Кандидатура нового главы МЧС РФ пока не рассматривается. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: Путин не определился с кандидатурой на пост главы МЧС При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие решения главы государства в...
19 октября 2021
Новому зданию вологодского ГУ МЧС присвоят имя Евгения Зиничева
Новому зданию ГУ МЧС по Вологодской области может быть присвоено имя погибшего министра Евгения Зиничева. С таким предложением выступил глава Вологодчины Олег Кувшинников. «Предложил начальнику областного управления МЧС Василию Балчугову присвоить новому зданию имя экс-министра ведомства, Героя...
22 сентября 2021
Генерал Зиничев, министр, совершивший подвиг
Трагическая смерть главы МЧС России Евгения Зиничева при спасении режиссера Александра Мельника стала одним из тех примеров героизма, которые так редко прорываются в современное информпространство. А ведь о таких настоящих героях нужно говорить, пока образы псевдогероев не заслонили от нас тех, кто...
15 сентября 2021
В России проcтились с погибшим на учениях главой МЧС — все новости
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в возрасте 55 лет. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ведомства. «МЧС...
12 сентября 2021
В Новосибирской области в память о Зиничеве прозвучали пожарные сирены
Все боевые подразделения Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщило региональное управление ведомства. Следите за развитием событий в трансляции: «В России проcтились с погибшим на учениях главой МЧС — все новости»...
12 сентября 2021
В Томске состоялась панихида в память о Евгении Зиничеве
В Воскресенской церкви Томска состоялось заупокойное богослужение в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, панихиду возглавил архимандрит Иосиф ( Ерёменко ), секретарь Томской епархии РПЦ. Следите...
11 сентября 2021
В Telegram ждут ротации власти после гибели главы МЧС
Гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева на учениях стала предметом обсуждения популярных политических сообществ в Telegram. По мнению ряда телеграм-каналов, трагедия негативно скажется не только на работе экстренных служб, но и на всей системе власти. По мнению телеграм-канала «Тот самый Олень»...
10 сентября 2021
«Мы потеряли командира»: Евгения Зиничева похоронили в родном городе
Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева на Северном кладбище Петербурга были организованы в закрытом режиме. Однако корреспондент ИА REGNUM смог увидеть, как было организован последний путь единственного в новейшей истории России министра, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей ‑...
10 сентября 2021
Евгения Зиничева похоронили в Петербурге с воинскими почестями
На Северном кладбище Петербурга завершилась церемония похорон министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Зиничева. Следите за развитием событий в трансляции: «В России прощаются с погибшим на учениях главой...
10 сентября 2021
Шойгу простился с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщили 10 сентября в Минобороны РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости» «Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и...
10 сентября 2021
Лесопожарному центру в Красноярском крае предложили присвоить имя Зиничева
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить межрегиональному Лесопожарному центру имя трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве. Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в...
10 сентября 2021
Спецтехника выстроилась у кладбища в Петербурге, где похоронят Зиничева
Специальная пожарная и спасательная техника выстроилась у въезда на Северное кладбище Петербурга, где сегодня, 10 сентября, будет похоронен трагически погибший в ходе учений в Арктике глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Следите за развитием событий в...
10 сентября 2021
Сотрудники МЧС включат сирены и мигалки в память о Евгении Зиничеве
Акция памяти погибшего при спасении человека главы МЧС России Евгения Зиничева состоится в пятницу во всех федеральных пожарно-спасательных частях России. В ней будет задействована специальная техника. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Акция начнется в...
10 сентября 2021
В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым — фоторепортаж
В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Следите за развитием событий в трансляции...
10 сентября 2021