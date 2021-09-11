Томск, 11 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Воскресенской церкви Томска состоялось заупокойное богослужение в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, панихиду возглавил архимандрит Иосиф (Ерёменко), секретарь Томской епархии РПЦ.

Главное управление МЧС по Томской области Панихида в память о Евгении Зиничеве в Томске

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По словам священнослужителя, министр был человеком высокой культуры и чести, профессионалом своего дела.

«Настоящий профессионализм неизбежно сочетается с высоким служением государству и своему народу. Вечная и благодарная память о Евгении Николаевиче Зиничеве сохранится в наших сердцах», — отметил он.

В богослужении приняли участие руководители ведомства и рядовые спасатели, представители областной администрации, силовых и правоохранительных структур региона.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны главы МЧС были организованы в закрытом режиме на Северном кладбище Петербурга.

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