Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева на Северном кладбище Петербурга были организованы в закрытом режиме. Однако корреспондент ИА REGNUM смог увидеть, как было организован последний путь единственного в новейшей истории России министра, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей ‑ и человеческого долга.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России прощаются с погибшим на учениях главой МЧС — все новости»

Дарья Драй ИА REGNUM Северное кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная техника у Северного кладбища

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная техника у Северного кладбища

Напомним, официальная церемония прощания с трагически погибшим 8 сентября генералом армии Зиничевым прошла утром в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. Попрощаться с ним пришли президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, коллеги по правительству и силовым структурам, сенаторы и депутаты, руководство МЧС России, представители ведомственных подразделений, коллеги, родные, близкие и друзья.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС у Северного кладбища

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС у Северного кладбища

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС у Северного кладбища

Читайте также: В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым — фоторепортаж

Дарья Драй ИА REGNUM Включенные сигнальные фонари на пожарной технике у Северного кладбища

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов

Дарья Драй ИА REGNUM Катафалк с телом главы МЧС на Северном кладбище

Дарья Драй ИА REGNUM Кортеж с телом главы МЧС на Северном кладбище

После завершения прощания в Москве гроб с телом Героя России спецбортом доставили в Санкт-Петербург, где в аэропорту «Пулково» его встречали официальные лица и рота почетного караула Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. К 16 часам траурный кортеж в сопровождении машин полиции прибыл на Северное кладбище, у въезда к которому выстроилась пожарная и спасательная техника и другой автотранспорт МЧС, салютуя огнями ушедшему руководителю.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты МЧС на Северном кладбище в день похорон Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС на Северном кладбище в день похорон Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС на Северном кладбище в день похорон Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Похороны главы МЧС Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Кортеж на Северном кладбище в день похорон главы МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты МЧС на Северном кладбище в день похорон главы МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Похороны главы МЧС Евгения Зиничева

Сюда же прибыли родные, близкие, друзья Евгения Зиничева, руководители Петербурга и Ленобласти, сослуживцы Зиничева из разных силовых ведомств, сотрудники и курсанты петербургских органов и учебных заведений МЧС, а также ветераны. Все они получили возможность отдать дань уважения и памяти погибшему генералу.

«Мы потеряли своего командира. За те три с половиной года, что он возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав министерства сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить», — сказал на церемонии похорон статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко, слова которого приводит пресс-служба петербургского Главка МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник МЧС на Северном кладбище в день похорон главы МЧС

«Прощаемся с настоящим героем. Он погиб, спасая жизнь другого человека. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, — не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу», — сказал на церемонии прощания губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Гуцан и Александр Дрозденко на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева

Как сообщили в Смольном, на кладбище также выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Память Евгения Зиничева почтили минутой молчания, после чего рота почетного караула произвела воинский салют. В это же время прозвучал гимн России, а спецтехника МЧС на Северном кладбище, в Петербурге и по всей стране включила звуковые и световые сигналы.

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет главы МЧС Евгения Зиничева на могиле

Евгения Зиничева похоронили рядом с ранее ушедшими из жизни родными людьми. В родном для него городе.