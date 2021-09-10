В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Траурные венки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Евгения Зиничева у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Евгением Зиничевым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Евгением Зиничевым

Церемония началась в 7 утра. Проститься с Зиничевым пришло множество людей, среди них сотрудники МЧС, министры и политические и общественные деятели. Гроб с телом был размещён в небольшом кабинете, рядом с ним был построен почётный караул.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проход в здание осуществлялся через рамки металлоискателей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Евгением Зиничевым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На церемонию прощания выстроилась длинная очередь

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Евгения Зиничева

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Новак

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Константин Эрнст

Напомним, что Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС России с мая 2018 года. На этом посту он заменил Дмитрия Пучкова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Министр экономического развития Максим Решетников

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Пореченков

Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно), соответствующий указ подписал 9 сентября президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кортеж президента России Владимира Путина

Напомним, глава МЧС России погиб во время межведомственных учений 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Зиничева похоронят 10 сентября в его родном городе Санкт-Петербурге.