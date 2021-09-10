В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Траурные венки
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Евгения Зиничева у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проститься с Зиничевым пришли сотрудники МЧС России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым

Церемония началась в 7 утра. Проститься с Зиничевым пришло множество людей, среди них сотрудники МЧС, министры и политические и общественные деятели. Гроб с телом был размещён в небольшом кабинете, рядом с ним был построен почётный караул.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проход в здание осуществлялся через рамки металлоискателей
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На церемонию прощания выстроилась длинная очередь
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Евгения Зиничева
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александр Новак
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Константин Эрнст

Напомним, что Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС России с мая 2018 года. На этом посту он заменил Дмитрия Пучкова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Министр экономического развития Максим Решетников
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Михаил Пореченков

Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно), соответствующий указ подписал 9 сентября президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Кортеж президента России Владимира Путина

Напомним, глава МЧС России погиб во время межведомственных учений 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Зиничева похоронят 10 сентября в его родном городе Санкт-Петербурге.