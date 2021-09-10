В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым — фоторепортаж
В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России завершилась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Проститься с ним приехал и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Церемония началась в 7 утра. Проститься с Зиничевым пришло множество людей, среди них сотрудники МЧС, министры и политические и общественные деятели. Гроб с телом был размещён в небольшом кабинете, рядом с ним был построен почётный караул.
Напомним, что Евгений Зиничев занимал должность главы МЧС России с мая 2018 года. На этом посту он заменил Дмитрия Пучкова.
Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно), соответствующий указ подписал 9 сентября президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил, что потрясён трагедией с Зиничевым и воспринял его гибель как личную утрату.
Напомним, глава МЧС России погиб во время межведомственных учений 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника. Зиничева похоронят 10 сентября в его родном городе Санкт-Петербурге.