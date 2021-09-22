Вологда, 22 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Новому зданию ГУ МЧС по Вологодской области может быть присвоено имя погибшего министра Евгения Зиничева. С таким предложением выступил глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

«Предложил начальнику областного управления МЧС Василию Балчугову присвоить новому зданию имя экс-министра ведомства, Героя России Евгения Зиничева. У Евгения Николаевича вологодские корни — его бабушка и отец родом из Белозерского района, Вологодчину он называл малой родиной», — написал Кувшинников в соцсетях.

Проект строительства нового здания был согласован Зиничевым в 2020 году. Здесь будет отдельный пост пожарной охраны и служебные помещения. В настоящее время работы выполнены на 14%. На объекте обустраивают фундамент, дренаж, проводят канализацию, выполняют земляные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничевпогиб 8 сентября в Норильске при попытке спасти жизнь человека. Звание Героя России ему присвоено посмертно.