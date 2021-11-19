Грозный, 19 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Чечне одна из улиц будет носить имя министра по делам гражданской обороны и ЧС Героя России Евгения Зиничева. Он погиб при спасении человека в сентябре 2021 года во время учений по защите Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

По предложению назначенного на днях главой МЧС по Чечне Алихана Цакаева в честь Зиничева назовут улицу в городе Грозном, переименовав улицу Лагерную. На одном из домов будет также установлена мемориальная доска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил это предложение, отметив, что Евгений Зиничев был «исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом и ушел из жизни, как герой, спасая человеческую жизнь».

«От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в улицу имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».