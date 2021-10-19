Москва, 19 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Кандидатура нового главы МЧС РФ пока не рассматривается. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие решения главы государства в администрации президента никогда не предвосхищают.

«До сих пор никаких инициатив со стороны президента озвучено не было», — отметил Песков.

Он указал на отсутствие каких-либо ограничений в России по нахождению в должности врио федерального ведомства.

«Это только решение главы государства», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы МЧС РФ остаётся вакантной после трагической гибели прежнего руководителя ведомства Евгения Зиничева. 8 сентября он сорвался со скалы, пытаясь спасти оступившегося кинематографиста Александра Мельникова. Но оба погибли.

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Временно исполняющим обязанности главы министерства по чрезвычайным ситуациям был назначен генерал-полковник Александр Чуприян, который ранее занимал пост первого заместителя главы ведомства.