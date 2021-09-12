17:11 08.09.2021

Гибель главы МЧС заставила всю страну пережить смешанные чувства, отметил в телеграмме, направленной в адрес министерства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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Читайте также: Губернатор Чибис о гибели Зиничева: страна переживает скорбь и восхищение

Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев сыграл огромную роль в победе над лесными пожарами в Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своем Instagram-аккаунте.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС РФ Евгения Зиничева в связи с его гибелью, а также отметил, что его уход стал тяжёлой утратой для всех. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга РФ.

Председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация», бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал соболезнования в связи с гибелью министра МЧС Евгения Зиничева . «Я лично знал Евгения Николаевича — он был исключительный профессионал. Где бы ему не доводилось служить, он всегда работал с самой высокой отдачей, старался добиваться всех поставленных целей. Его истинное призвание — быть защитником. Таким он и оставался до самой последней минуты своей жизни, когда не раздумывая, бросился спасать жизнь», — заявил Полтавченко, как и Зиничев, служивший ранее в спецслужбах.

Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев являлся примером истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. Об этом говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.

Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева , отметив, что жизнь главы спасательного ведомства — яркий пример многолетнего служения стране и народу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19:08 08.09.2021

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил телеграмму в МЧС и выразил соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева, сообщает ИА REGNUM.

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Об этом: Липецкий губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

19:18 08.09.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев наблюдает за учениями в Арктической зоне. Фото: mchs.gov.ru

19:34 08.09.2021 Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева. Читайте подробнее: «Не стало одного из ярких профессионалов» — глава Чувашии о Зиничеве

20:10 08.09.2021 Зиничев запомнится всем нам тем, что он сделал в Норильске. Это был именно что настоящий поступок настоящего офицера, пишет автор ИА REGNUMПлатон Беседин. Подробности в материале: Евгений Зиничев: повесть о настоящем офицере

20:51 08.09.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнование в связи с гибелью главы МЧС России, генерала армии Евгения Зиничева. «В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб, как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях», — заявил тюменский губернатор. Читайте также: «Погиб, спасая жизнь человека» — тюменские власти скорбят о Зиничеве

21:01 08.09.2021 Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. Отдельно боль утраты глава ХМАО разделила с женой погибшего. «От имени югорчан приношу Вам соболезнования в связи с уходом из жизни Вашего супруга. Евгений Николаевич посвятил жизнь защите людей, спасению человеческих жизней. Он всегда был готов прийти на помощь. Югра разделяет горе, боль Вашей утраты, Наталья Николаевна. Мы поддерживаем Вас», — обратилась к супруге погибшего главы МЧС губернатор Комарова. Подробности в материале: Губернатор Югры выразила соболезнования супруге погибшего главы МЧС

22:10 08.09.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев в Норильске. Фото: mchs.gov.ru

02:22 09.09.2021 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом: Поступок героя — губернатор Сахалина о трагической гибели главы МЧС

02:31 09.09.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева. Читайте также: Для всей страны это большая утрата — губернатор Камчатки о гибели Зиничева

02:50 09.09.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семье погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом: Память о героизме Евгения Зиничева сохранится в сердцах — глава Колымы

03:04 09.09.2021 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным главы МЧС РФ Евгения Зиничева, героически погибшего при исполнении служебного долга во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Об этом: Смыслом жизни было спасение других — губернатор Приморья о гибели Зиничева

03:05 09.09.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева. «Это потеря не только для его родных и друзей. Хабаровский край скорбит вместе со всеми жителями России, которым так преданно и верно служил Евгений Николаевич. Профессионал, человек чести и долга. Он навсегда останется в наших сердцах», — написал Дегтярев в своём телеграм-канале. Читайте также: Профессионал, человек чести и долга — глава Хабаровского края о Зиничеве

04:42 09.09.2021 Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил глубокие соболезнования родным и близким министра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью 8 сентября. Читайте также: Посвятил жизнь служению Родине — Трутнев о гибели Евгения Зиничева

04:57 09.09.2021 Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным погибшего руководителя МЧС России Евгения Зиничева. Он назвал министра по чрезвычайным ситуациям большим другом Якутии и настоящим патриотом России. Об этом: Зиничев сыграл огромную роль в победе в битве за тайгу — глава Якутии

05:25 09.09.2021 Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что высоко ценит помощь трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева в сложных ситуациях. Соболезнования родным и близким погибшего он выразил на своей странице в Instagram. Об этом: Самоотверженные люди уходят так рано — глава Приамурья о гибели Зиничева

05:46 09.09.2021 Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника. Об этом: Ушли люди дела, чести и долга — глава Чукотки о гибели Зиничева и Мельника

06:08 09.09.2021 Скоропостижная гибель Евгения Зиничева — невосполнимая утрата для страны, считает глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он и члены правительства ЕАО выразили соболезнования родным и близким главы МЧС России. Об этом: До последнего исполнял свой долг — глава ЕАО о гибели Евгения Зиничева

07:02 09.09.2021 Ъ: «Евгений Зиничев разбился о камни, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой и красивый из которых — 27-метровый Китабо-Орон. К нему в среду на вертолете Ми-8 из Норильска и прилетел глава МЧС с сопровождающими его лицами. Одним из спутников генерала армии был режиссер Александр Мельник. По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался более молодой, 55-летний министр — однако, прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу №1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью».

07:02 09.09.2021 Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС России Евгения Зиничева. «Очень заслуженный и уважаемый человек. Ему было всего 55 лет. Евгений Николаевич погиб во время учений, спасая жизнь человека. Свою жизнь он посвятил защите безопасности Родины и спасению человеческих жизней», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: «Сработал инстинкт спасателя» — в Туве скорбят о гибели Зиничева

07:09 09.09.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования по поводу гибели руководителя МЧС России Евгения Зиничева. По его словам, министр является олицетворением своей профессии. «Он отдал свою жизнь, спасая человека», — отметил он. Читайте подробнее: Отдал жизнь, спасая человека — в Бурятии соболезнуют в связи с гибелью главы МЧС

07:21 09.09.2021 Зиничев погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего. Цитата sashakots.

07:32 09.09.2021 Трагическую гибель главы МЧС России Евгения Зиничева обсуждают в соцсетях. Читайте также: «Что с Норильском? Нас прокляли?!» — соцсети о трагической гибели Зиничева

08:18 09.09.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании. kremlin.ru.

08:23 09.09.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале признался, что, узнав про гибель главы МЧС, испытал и шок и гордость: «Знаете, прыгнуть, не раздумывая, за сорвавшимся человеком — это надо быть настоящим человеком, мужчиной! Не с позиции 3-звездного генерала и министра начать отдавать команды и руководить, а прыгнуть самому, понимая, что счёт идёт на секунды! По скорости принятия решения это все равно, что накрыть своим телом боевую гранату, упавшую среди людей! И я уверен, что он бы и это сделал бы, ни на мгновение не задумавшись! Вечная память и вечное уважение! Горжусь такими людьми!»

08:35 09.09.2021 Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, предположительно, пройдет в Москве 10 сентября. Похоронят министра в тот же день в Петербурге. Цитата truekpru.

08:39 09.09.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в западной части Путоранского заповедника, в так называемой Земле водопадов. О месте гибели министра сообщает 9 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС. «По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду», — говорится в публикации. Зиничев, пытаясь спасти режиссёра, прыгнул со скалистого берега в реку Иркинду, но ударился о каменный выступ. Министр получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался позднее в больнице Норильска. Умер от травм и режиссёр Мельник. Об этом: Глава МЧС Зиничев погиб у водопада на плато Путорана

08:40 09.09.2021 Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство. Читайте также: Зиничев не мог поступить иначе — врио губернатора Ульяновской области

08:45 09.09.2021 Трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей главу МЧС РФ Евгения Зиничева проводят в последний путь в пятницу, 10 сентября. Церемония прощания состоится в Москве. Подробности в материале: Названа дата прощания с погибшим главой МЧС России Зиничевым

09:19 09.09.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев с губернатором региона Александром Уссом во время проверки хода строительства новой пожарной части в Норильске. mchs.gov.ru.

09:30 09.09.2021 Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно.

09:42 09.09.2021 Очень порядочным, ответственным и в то же время на редкость скромным человеком назвал погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева первый замглавы комитета по международным делам Совфеда РФ, сенатор от Еврейской автономии Владимир Джабаров. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Читайте также: Погиб как настоящий офицер — сенатор Джабаров о смерти Евгения Зиничева

09:52 09.09.2021 Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве, похоронят его в тот же день в Санкт-Петербурге. Об этом: Названа дата и место прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

10:14 09.09.2021 Власти Никарагуа выразили сожаление в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом говорится в письме на имя президента РФ Владимира Путина за подписью президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, вице-президента Росарио Мурильо. Текст письма опубликовало издание 19 Digital. «С большим уважением и огромной солидарностью мы выражаем вам искреннее сожаление по поводу того, что вы сами определили как «непоправимую личную утрату», имея в виду трагическую смерть товарища Евгения Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации», — говорится в письме. Читайте также: Президент Никарагуа выразил соболезнования в связи со смертью Зиничева

10:18 09.09.2021 Главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей, будет присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Главе МЧС Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно

10:19 09.09.2021 Кубинские власти сожалеют о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, с которым у них существовали прочные отношения в рамках сотрудничества и дружбы. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал директор Мид Кубы по двусторонним вопросам Эмилио Лосада. «Глубоко сожалеем о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, с которым кубинские власти в этой сфере поддерживали прочные отношения дружбы и сотрудничества», — написал Лосада. Об этом: В МИД Кубы выразили соболезнования в связи со смертью Зиничева

10:30 09.09.2021 Сотрудники МЧС России по Хакасии скорбят о внезапной гибели своего командира — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе республиканского главка ведомства. Читайте подробнее: В Хакасии организовали мемориал в память о погибшем главе МЧС России

10:48 09.09.2021 МЧС подтвердило, что прощание с Зиничевым пройдёт в пятницу на улице Ватутина в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.

10:50 09.09.2021 В Москве у здания МЧС РФ создан стихийный мемориал в память о погибшем на 56-м году жизни главе ведомства Евгении Зиничеве.

11:26 09.09.2021 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования коллегам, семье и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Соболезнование опубликовано на сайте мэрии города. Подробности в материале: Мэр Новосибирска отметил, что Зиничев был спасателем по призванию

11:43 09.09.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев. kremlin.ru.

12:21 09.09.2021 Заседание правительства сегодня началось с минуты молчания. Почтить память погибшего главы МЧС предложил Михаил Мишустин: «Он (Зиничев) погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким».

12:21 09.09.2021 «Да, мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — Песков подтвердил, что Путин придет на церемонию прощания с Евгением Зиничевым.

12:22 09.09.2021 «Никаких версий там нет, есть одна реальная версия. Все остальное — это достаточно кощунственные измышления» — Песков о версиях случившегося с главой МЧС Евгением Зиничевым.

12:32 09.09.2021 Альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков. Об этом: Песков назвал кощунственными альтернативные версии о гибели Зиничева

12:43 09.09.2021 Главу МЧС Евгения Зиничева, который погиб, спасая человека, похоронят 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом: Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга в родовой могиле

12:51 09.09.2021 10 сентября в Мурманске состоится траурный митинг, посвященный трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Траурное мероприятия пройдет с 12:00 до 14:00 у памятного знака «Тем, кто жизни своей не щадя, чужие спасает…». Подробности в материале: В Мурманске почтят память Евгения Зиничева

13:27 09.09.2021 Общероссийский народный фронт выражает глубокие соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга. «Огромная утрата для страны, обеспечению безопасности которой он отдавал все свои силы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

14:01 09.09.2021 Представители новосибирского управления МЧС РФ во главе с генерал-лейтенантом внутренней службы Виктором Орловым, заместитель губернатора региона Сергей Семка, сотрудники и работники пожарно-спасательных частей области, специального управления МЧС России № 9, спасатели, специалисты областного центра ГОЧС и ПБ и представители других министерств и ведомств сегодня, 9 сентября, возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева. Читайте также: Новосибирцы несут цветы к портрету Евгения Зиничева

14:38 09.09.2021 Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания. «Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин. Читайте также: Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания

14:51 09.09.2021 Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям было создано именно для того, чтобы помогать людям и спасать их, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета «Победа». «И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал глава Российского государства. Читайте также: Путин: Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг

14:57 09.09.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев. mchs.gov.ru.

15:08 09.09.2021 В Сыктывкаре состоялся митинг, посвященный памяти трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. В траурном мероприятии приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности и молодежных организаций. Читайте подробнее: В Сыктывкаре почтили память погибшего главы МЧС

17:37 09.09.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев в полевом лагере группировки МЧС России под Норильском в 2020 году. Источник: mchs.gov.ru

19:27 09.09.2021 Опытно-исследовательские учения МЧС России в Арктической зоне. Источник: mchs.gov.ru

20:57 09.09.2021 Главный редактор RT Маргарита Симоньян. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:10 09.09.2021 Мемориал в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Источник: 11.mchs.gov.ru

07:02 10.09.2021 Сегодня, 10 сентября, в Москве состоится прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

07:02 10.09.2021 Прощание состоится в здании ведомства, которое расположено на улице Ватутина.

07:03 10.09.2021 По словам Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

07:11 10.09.2021 У здания НЦУКС МЧС России идут последние приготовления к церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

07:28 10.09.2021 У НЦУКС МЧС России собрались журналисты. На улице выставлены ограждения, проход в здание осуществляется через рамки металлоискателя. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

07:30 10.09.2021 В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

07:36 10.09.2021 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков прибыл на церемонию прощания Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

07:42 10.09.2021 Сотрудники МЧС России пришли проститься с Евгением Зиничевым Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

07:54 10.09.2021 Министр здравоохранения Михаил МурашкоФото: Ярослав Чингаев © ИА REGNUM">Министр здравоохранения Михаил МурашкоФото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

08:12 10.09.2021 Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым началась утром 10 сентября в Москве. Прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, следует из сообщения министерства. К зданию пришли многие сотрудники МЧС, у них в руках — красные гвоздики и красные розы. Портреты Зиничева установлены у входа, рядом на столике лежит охапка красных и белых цветов. Читайте также: В Москве начали прощаться с главой МЧС Евгением Зиничевым

08:40 10.09.2021 Напомним, что 10 сентября в Мурманске также состоится траурный митинг, посвященный трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.

09:01 10.09.2021 Новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева на учениях вызвала живой интерес со стороны читателей в Италии. В комментариях большинство пользователей соцсетей выражают соболезнования, восхищаясь мужеством министра. Подробности в материале: «Наши министры толкнули бы нас и дали умереть» —итальянцы о гибели Зиничева

09:09 10.09.2021 Мемориал в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. 11.mchs.gov.ru

09:16 10.09.2021 Гроб с телом Евгения Зиничева выставлен в небольшой комнате, рядом с ним семья и близкие. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

09:26 10.09.2021 На церемонию прощания прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он приехал с огромным букетом красных роз.

09:32 10.09.2021 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

09:35 10.09.2021 Во двор здания проехал кортеж. Вероятно, приехал президент РФ Владимир Путин.

09:36 10.09.2021 Журналистов внутрь пустили только на несколько минут с общим потоком пришедших проститься.

09:38 10.09.2021 Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Евгением Зиничевым. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

09:44 10.09.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с кортежем. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

09:47 10.09.2021 Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

09:49 10.09.2021 Портрет Евгения Зиничева выставлен у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:00 10.09.2021 Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:01 10.09.2021 В Ульяновске соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили сотрудники управления, во всех подразделениях приспущены флаги, и появился «стихийный мемориал». Читайте также: В Ульяновске появился «стихийный мемориал» в память о Зиничеве

10:04 10.09.2021 Президент РФ Владимир Путин, как и анонсировалось, приехал на церемонию прощания с Зиничевым в Москве.

10:21 10.09.2021 Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Прощание проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина. Проститься с трагически погибшим министром также приехали заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10:41 10.09.2021 Мемориал в Сыктывкаре в память о погибшем главе МЧС. 11.mchs.gov.ru

10:54 10.09.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. «Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память», — отметил ранее Володин.

11:01 10.09.2021 «Это просто геройский поступок, человек, не задумываясь, прыгнул. Он — спасатель, он — герой», — сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на церемонии прощания. По словам вице-премьера, с 2018 года Зиничев смог сделать очень многое для Министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе по его переоснащению современными средствами спасения. Он выразил надежду, что «этот флаг» понесёт команда МЧС. Подробности в материале: «Он — герой»: вице-премьер Борисов приехал проститься с Зиничевым

11:12 10.09.2021 Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

11:19 10.09.2021 Кортеж с президентом России Владимиром Путиным покинул церемонию прощания с Евгением Зиничевым. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:30 10.09.2021 Российский актёр Михаил Пореченков пришёл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Пореченков назвал Зиничева настоящим патриотом и героем

11:40 10.09.2021 Президент РФ Владимир Путин возложил цветы, затем подошёл к гробу с Евгением Зиничевым, склонил голову и несколько минут стоял, прислонившись к гробу головой.

11:48 10.09.2021 Сегодня, 10 сентября, во всех подразделениях Главного управления МСЧ России по Алтайскому краю прошла церемония прощания с трагически погибшим Евгением Зиничевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на митинге на аллее «Памяти и славы» у краевого главка представители чрезвычайного ведомства во главе с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Алексеем Жуком, заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, спасатели, специалисты краевого казенного учреждения «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева. Затем сотрудники почтили память погибшего минутой молчания, а после по всему краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей. Об этом: Алтайские спасатели выстроились в очередь, чтобы почтить память Зиничева

11:52 10.09.2021 Завершилась церемония прощания с Евгением Зиничевым. Гроб с телом доставят в Санкт-Петербург, где он и будет похоронен. Подробности в материале: В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым — фоторепортаж

12:09 10.09.2021 Акция памяти погибшего при спасении человека главы МЧС России Евгения Зиничева состоится в пятницу во всех федеральных пожарно-спасательных частях России. В ней будет задействована специальная техника. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте также: Сотрудники МЧС включат сирены и мигалки в память о Евгении Зиничеве

12:29 10.09.2021 Специальная пожарная и спасательная техника выстроилась у въезда на Северное кладбище Петербурга, где сегодня, 10 сентября, будет похоронен трагически погибший в ходе учений в Арктике глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом: Спецтехника выстроилась у кладбища в Петербурге, где похоронят Зиничева

13:03 10.09.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить межрегиональному Лесопожарному центру имя трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Подробности в материале: Лесопожарному центру в Красноярском крае предложили присвоить имя Зиничева

13:06 10.09.2021 Спецтехника МЧС у Северного кладбища в Петербурге, где похоронят Евгения Зиничева. Дарья Драй ИА REGNUM

13:08 10.09.2021 Машина полиции на аллее Северного кладбища. Дарья Драй ИА REGNUM

13:17 10.09.2021 На Северное кладбище для участия в церемонии похорон Евгения Зиничева прибыл глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга и петербургской организации «Единой России» Вячеслав Макаров. Накануне он провел последнее пленарное заседание Заксобрания в роли спикера.

13:19 10.09.2021 Дорогу по кладбищу к месту предстоящего захоронения Евгения Зиничева перекрыли не только патрульные машины полиции, но и бойцы ОМОН Росгвардии.

13:33 10.09.2021 Курсанты МЧС двигаются к месту будущего захоронения Евгения Зиничева по аллее Северного кладбища Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

13:47 10.09.2021 Министр обороны России Сергей Шойгу посетил церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщили 10 сентября в Минобороны РФ. Подробности в материале: Шойгу простился с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

13:59 10.09.2021 Возложение цветов к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева в Новосибирске. 54.mchs.gov.ru

14:01 10.09.2021 10 сентября в 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций РФ выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о трагически погибшем министре Евгении Зиничеве.

14:08 10.09.2021 Из Москвы в Санкт-Петербург вылетел спецборт МЧС РФ с телом министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, который ранее трагически погиб в Норильске. Об этом 10 сентября сообщил источник в авиационных службах. Об этом: Спецборт МЧС РФ с телом Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург

14:47 10.09.2021 Мемориал в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. 11.mchs.gov.ru

15:32 10.09.2021 Мемориал в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. 11.mchs.gov.ru

15:36 10.09.2021 Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. «В 14:43 в «Пулково» приземлился спецборт Ил-76 с телом Евгения Зиничева», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

15:38 10.09.2021 Всего в петербургский аэропорт «Пулково» прибыли пять воздушных судов (два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации) с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах, которые пройдут на Северном кладбище.

15:38 10.09.2021 Прощание с Евгением Зиничевым в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:02 10.09.2021 На Северное кладбище Петербурга из аэропорта «Пулково» прибыл траурный кортеж с телом Евгения Зиничева.

16:03 10.09.2021 Автомобили траурного кортежа прибыли на Северное кладбище. Дарья Драй ИА REGNUM

16:06 10.09.2021 К Северному кладбищу, помимо автомобиля с телом Евгения Зиничева в гробу, прибыло несколько автобусов, а также множество легковых автомобилей с участниками церемонии похорон.

16:10 10.09.2021 Северное кладбище, на котором в эти минуты начинается церемония похорон Евгения Зиничева, расположено в Выборгском районе на севере Петербурга. Его площадь 380 га, это одно из крупнейших кладбищ города. Открыто для захоронений в 1875 году, первоначальное название — Успенское. Ежегодно на кладбище производится порядка 5−5,5 тысячи захоронений, из них около трех тысяч захоронений — на свободные места кладбища и в родственные могилы и ограды, еще 2−2,5 тысячи — захоронение урн с прахом умерших.

16:20 10.09.2021 На Северном кладбище Петербурга началась церемония похорон министра МЧС, генерала армии Евгения Зиничева. Она проходит с отданием воинских почестей. В эти минуты сотрудники МЧС под музыку подходят с венками и цветами к месту захоронения.

16:30 10.09.2021 Лимузин Aurus из кортежа, доставившего на кладбище гроб с телом Евгения Зиничева. Дарья Драй ИА REGNUM

16:45 10.09.2021 Когда кортеж с телом Евгения Зиничева въезжал на Северное кладбище, выстроившиеся рядом с ним пожарные и спасательные машины МЧС включили проблесковые маяки и другие сигнальные огни, салютуя погибшему министру.

17:02 10.09.2021 Тело Евгения Зиничева предано земле на Северном кладбище Петербурга. У могилы министра, погибшего как спасатель, звучат залпы оружейного салюта и Гимн России.

17:04 10.09.2021 Одновременно звуковую сигнализацию включили пожарные и спасательные машины МЧС у кладбища, отдавая дань памяти своему трагически погибшему руководителю.

17:16 10.09.2021 Мемориал в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. moscow.mchs.gov.ru

17:17 10.09.2021 На Северном кладбище Петербурга завершилась церемония похорон министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Зиничева. Подробности в материале: Евгения Зиничева похоронили в Петербурге с воинскими почестями

18:08 10.09.2021 Акция памяти главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего при попытке спасти человека, прошла по всей России.

18:09 10.09.2021 «От Владивостока до Калининграда в 17:30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены», — сообщает пресс-служба МЧС России 10 сентября.

18:10 10.09.2021 На спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены в память о погибшем министре.

18:11 10.09.2021 «Так сотрудники МЧС России выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства. Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь другого человека. Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства», — отмечает пресс-служба.

18:12 10.09.2021 В Сыктывкаре почтили память погибшего главы МЧС. 11.mchs.gov.ru

19:00 10.09.2021 Общество сербско-русской дружбы намерено предложить назвать одну из улиц в Белграде именем режиссера Александра Мельника, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым 8 сентября во время арктических учений в Норильске. Об этом ТАСС заявила общественный деятель, сербская актриса и председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон. В 2004 году Общество сербско-российской дружбы Иваны Жигон предложило кандидатуру Мельника для награждения орденом Святого Саввы, высшей наградой Сербской православной церкви. «Сейчас мы выйдем с предложением назвать в честь Мельника одну из улиц в Белграде. Он создал такое лицо России здесь, в Сербии, что, безусловно, этого заслуживает», — уверена сербский общественный деятель. «Александр Мельник был подвижником нашего времени, героем нашего времени, он всюду был впереди. У него никогда не было времени заниматься саморекламой, поэтому многие люди не знают, сколько всего он совершил: сделав одно великое дело, он сразу переходил к другому. За свою деятельность в качестве председателя Фонда Андрея Первозванного в Сербии в 2004 году он получил орден Святого Саввы 1-й степени из рук Патриарха Сербского Павла», — рассказала Ивана Жигон.

19:10 10.09.2021 Кинорежиссер Александр Мельник на ВЭФ-2021. Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

19:56 10.09.2021 На Северном кладбище Санкт‑Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. «Прощаемся с настоящим героем. Он погиб, спасая жизнь другого человека. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, — не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом. Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу», — сказал на церемонии прощания губернатор Александр Беглов.

19:56 10.09.2021 На траурном митинге в Петербурге выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Алексей Серко.

19:57 10.09.2021 Проститься пришли сослуживцы, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, ветераны МЧС, родные и близкие. Память трагически погибшего Евгения Зиничева почтили минутой молчания. Рота почетного караула произвела воинский салют. Во всех пожарно-спасательных частях МЧС России сегодня спасатели включили сирены и проблесковые маяки на пожарной технике — в память о настоящем офицере, Герое России Евгении Зиничеве.

19:58 10.09.2021 Прощание с Евгением Зиничевым. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

19:59 10.09.2021 Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано 10 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Читайте также: Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС России

21:01 10.09.2021 Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева на Северном кладбище Петербурга были организованы в закрытом режиме. Однако корреспондент ИА REGNUM смог увидеть, как было организован последний путь единственного в новейшей истории России министра, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей — и человеческого долга. Читайте подробнее: «Мы потеряли командира»: Евгения Зиничева похоронили в родном городе

21:05 10.09.2021 Дарья Драй© ИА REGNUM

21:07 10.09.2021 «Мы потеряли своего командира. За те три с половиной года, что он возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав министерства сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить», — сказал на церемонии похорон Евгения Зиничева статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

21:51 10.09.2021 Мемориал у здания МЧС России. mchs.gov.ru

21:52 10.09.2021 Евгения Зиничева похоронили рядом с ранее ушедшими из жизни родными людьми. В родном для него городе.

22:54 10.09.2021 Дарья Драй© ИА REGNUM

07:17 11.09.2021 В Воскресенской церкви Томска состоялось заупокойное богослужение в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, панихиду возглавил архимандрит Иосиф (Ерёменко), секретарь Томской епархии РПЦ. Читайте также: В Томске состоялась панихида в память о Евгении Зиничеве

07:25 11.09.2021 В Забайкалье память о главе МЧС России Евгении Зиничеве, который погиб 8 сентября этого года, почтили пожарными сиренами.

09:21 11.09.2021 Мемориал у здания МЧС России, где прошло прощание с Евгением Зиничевым. kremlin.ru.

11:38 11.09.2021 В МЧС России почтили память министра МЧС Евгения Зиничева. От Владивостока до Калининграда в 17:30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены.