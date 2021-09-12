В России проcтились с погибшим на учениях главой МЧС — все новости
Президенту России Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Во время ведомственной съемки для учебного фильма МЧС у края обрыва поскользнулся оператор и сорвался вниз. Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ.
Их экстренно госпитализировали на вертолёте, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Цитата truekpru.
Напомним, что 7 сентября в Дудинке (Красноярский край) начались учения МЧС по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций.
Глава МЧС Евгений Зиничев контролировалт проведение тренировки. С рабочей поездкой в Дудинке также находится губернатор Красноярского края Александр Усс.
Уточняется, что первой точкой учений стал Дудинский морской порт. Согласно выдуманному сценарию, на перевозящем химически опасные вещества ледоколе «Авраамий Завенягин» произойдёт пожар. Его нужно ликвидировать быстро и без последствий для жителей города.
Евгения Зиничева назначили главой МЧС России 18 мая 2018 года, а через десять дней включили в состав Совета безопасности РФ. С 2020 года Зиничев — генерал армии. В 2016—2018 годах Зиничев был заместителем директора ФСБ России.
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В Госдуме соболезнуют родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
«Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком. Его гибель — большая потеря для всех нас», — отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
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В Норильске трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Во время учебной съёмки он прыгнул в воду с обрыва, пытаясь спасти оператора, но разбился о выступ скалы. Когда спасать людей — не только работа, а смысл жизни.
Цитата канала «Регионал».
Свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил 8 сентября генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал глава «Роскосмоса» в своем Телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра Зиничева — Песков.
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, когда пытался спасти телеоператора. Об этом главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньяннаписала 8 сентября в своём телеграм-канале.
По её словам, Зиничев и оператор стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался вниз, а Зиничев «рванул в воду», чтобы его спасти.
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Временно исполняющим обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Цитата truekpru.Назад к ленте
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. По словам руководителя республики, их с с главой спасательного ведомства связывают 20 лет знакомства. За эти годы Зиничев показал себя сильным, мужественным человеком, что еще раз доказывает совершенный им героический поступок, отметил Кадыров.
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«Потрясен известием о трагической гибели министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Нет слов, чтобы выразить всю боль утраты. Это невосполнимая потеря. Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека», — соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева выразил глава Крыма.
Об этом: Офицер и герой: глава Крыма соболезнует в связи с гибелью Зиничева
На гибель главы МЧС России Евгения Зиничева отреагировал Рамзан Кадыров. Глава Чечни сказал, что знал Зиничева 20 лет и считает его поступок героическим.
Раскрыта программа масштабных учений МЧС, на которых погиб глава министерства Евгения Зиничев, пишет МК.
Масштабные учения МЧС в Арктике стартовали 7 сентября в семи регионах северных регионах России — от Мурманска до Анадыря. Глава МЧС Зиничев объявил об их начале в Норильске.
Спасатели должны были отрабатывать такие вводные, как пожар на ледоколе, вспышка сибирской язвы, разлив нефти.
В учениях задействовано шесть тысяч российских специалистов, а также представители спасательных служб 20 стран.
По данным МЧС, в ходе учений планировалось апробировать 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. В учениях МЧС принимают участие 50 иностранных специалистов из 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии.
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, о которой стало известно ранее. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата», — сказал представитель Кремля.
Челябинская область всегда ощущала внимание и поддержку главы МЧС России Евгения Зиничева. Это особенно проявлялось во время взрыва в девятиэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года и природных пожаров в 2021 году, заявил губернатор региона Алексей Текслер, цитирует его пресс-служба областного правительства.
«Он погиб как герой, спасая человека», — отметил Текслер.
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Глава Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнование по поводу трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.
«Спасая жизнь человека, сегодня трагически погиб глава МЧС Евгений Николаевич Зиничев. Трудно осмыслить произошедшее, еще труднее подобрать слова. Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, Офицером с большой буквы.
Мы проработали вместе не такое продолжительное время, но это были лучшие годы моей службы. Поверив в меня, он дал мне вторую путевку в жизнь. Уже в новом статусе губернатора я делился с ним проблемами, вопросами безопасности, было много стратегических планов. В октябре мы ждали его в Иркутской области.
Он всегда служил государству. Был главным спасателем Российской Федерации. И погиб как настоящий спасатель. Вечная память».
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Соболезнования в связи с трагической гибелью министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева 8 сентября выразили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский.
«Не могу поверить в случившееся. Сегодня в Норильске произошла трагедия. На межведомственных учениях, спасая жизнь человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Мы были знакомы много лет, общались и часто взаимодействовали по работе. Он неоднократно приезжал к нам на Кубань во время ЧС — пожаров и наводнений. Профессионал с большой буквы. Глубокие соболезнования родным, близким и всему составу МЧС», — написал в соцсетях Кондратьев.
Об этом: «Профессионал с большой буквы»: на Кубани скорбят из-за гибели Зиничева
Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Жил как воин и погиб как воин. Очень, очень жаль… Искренние соболезнования…», — сообщил глава региона.
Подробности в материале: Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
По последним данным, Зиничев находился на скале рядом со своим оператором — и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил — корреспондент RT Семён Сендеров.
Оператора, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, звали Александр Мельник. Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссёров России. Одна из известных его работ — фильм «Территория» об открытии грандиозного месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР.
Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели министра Евгения Зиничева станет первый заместитель руководителя ведомства Александр Чуприян. Об этом сообщают РБК и РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Зиничев многое сделал для развития органов безопасности и борьбы с терроризмом, о его героическом поступке будут помнить всегда — Медведев.
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгегия Зиничева, сообщает пресс-служба президента Сербии.
По его словам, он со скорбью воспринял известие о трагической гибели министра Зиничева, который посвятил свою жизнь спасению людей в самых сложных ситуациях.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказал слова соболезнования в связи с трагической гибелью министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. «Глубоко скорблю о гибели Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил службе Родине, защите ее безопасности, спасению жизни людей. Он и погиб, как настоящий защитник Отечества, настоящий офицер ― спасая жизнь человека», — заявил Дрозденко.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил слова соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.
«Это большая трагедия для страны, потеря для всех, кто его знал, любил и уважал. С Евгением Николаевичем нас связывали хорошие, теплые отношения. Он был большим другом для меня и для Забайкальского края. Оказывал региону искреннюю всемерную поддержку в трудные для нас минуты», — отметил Осипов.
Читайте подробнее: «Большая трагедия»: Забайкалье скорбит в связи с гибелью главы МЧС
Мурманский губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования родным и близким Евгений Зиничева.
«Большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам главы МЧС Евгения Николаевича Зиничева», — написал он в соцсетях.
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Мурманский губернатор выразил соболезнования родным главы МЧС
Гибель Зиничева — это первый случай в современной России, когда министр погибает на своем посту. Цитата канала «Сибиряк».
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, также прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, который должен был быть посвящен развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Об этом: Глава МЧС РФ Зиничев погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщается на сайте правительства РФ.
Глава правительства подчеркнул, что Зинчев был настоящим российским офицером, считающим преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Он не раз проявлял героизм в самых опасных ситуациях.
«Гибель Зиничева — тяжёлая, невосполнимая утрата, которая потрясла многих. Память об этом самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечеств сохранится навсегда», — заверил Мишустин.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал официальные соболезнования в связи с трагической гибелью при спасении человека главы МЧС России, генерала-армии Евгения Зиничева.
Подробности в материале: «Был настоящим ленинградцем»: Беглов соболезнует в связи с гибелью Зиничева
Губернатор Красноярского края Александр Усс направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщили 8 сентября в краевом правительстве.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким, коллегам и подчинённым трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. «Евгений Николаевич был смелым и мужественным человеком, талантливым и профессиональным руководителем, настоящим другом и надёжным товарищем. Он многое сделал на благо нашей страны, всегда оказывал очень серьёзную поддержку Псковской области», — написал глава региона на своей странице в соцсети. «Для меня это большая личная потеря», — добавил Ведерников.
Свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева направил президент Республики Сербия Александр Вучич. Текст телеграммы 8 сентября приводит пресс-служба сербского лидера.
Подробности в материале: Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Читайте подробнее: Володин: Зиничев остался до конца верен своему долгу
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный эмоционально отреагировал на гибель главы МЧС Евгения Зиничева.
«Потрясён новостью о трагической гибели министра МЧС Евгения Николаевича Зиничева. Ещё вчера докладывал ему во время учений», — написал Бездудный в соцсети.
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Трагически погибший глава МЧС Евгений Зиничев останется в памяти знавших его людей мужественным и целеустремленным человеком. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Подробности в материале: Тульский губернатор соболезнует в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего 8 сентября в Красноярском крае.
Об этом: Глава Хакасии о Зиничеве: «Он был настоящим профессионалом своего дела»
Трагическую гибель Евгения Зиничева обсуждают в соцсетях. «Жаль, настоящий спасатель и человек», — комментирует подписчик в соцсети «ВКонтакте».
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий временно возглавит первый заместитель главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом 8 сентября сообщил информированный источник.
Подробности в материале: Исполнять обязанности погибшего главы МЧС будет его первый заместитель
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Об этом: Матвиенко: поступки Зиничева навсегда останутся нравственным примером
Тело погибшего главы МЧС Евгения Зиничева 8 сентября спецрейсом доставят в Москву, сообщил источник РИА Новости.
Имя главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего в Красноярском крае, следует присвоить одной из московских улиц. Об этом председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил 8 сентября ТАСС.
«У нас есть такое место в Давыдково, <…> возможно, именно там и увековечим память», — сказал Герасимов.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни.
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что потрясен гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, и назвал его близким другом, достойным человеком и истинным офицером.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства и сохранению традиций ведомства.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, и его гибель — огромная потеря для России и Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева и заявил, что министр всегда был настоящим офицером и защитником Отечества.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), который находится сейчас в Саранске, выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Министра ожидали сегодня в Мордовии, где он планировал принять участие в открытии нового здания Центра управления в кризисных ситуациях и провести совещание по итогам пожароопасного сезона.
Соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева от имени руководства Росгвардии и всего личного состава выразил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кинорежиссер и сценарист Александр Мельник, погибший вместе с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, был профессионалом своего дела, работать с ним было удовольствием. Об этом ТАСС рассказал актёр Константин Шелестун.
Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
«Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твердо принимать необходимые решения», — приводит пресс-служба слова Азарова.
Подробности в материале: Глава Самарской области выразил соболезнования после гибели главы МЧС РФ
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отреагировал на трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева.
«Евгений Николаевич выбрал для себя опасную и непростую профессию. Сотрудники МЧС каждый день рискуют своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Как настоящий спасатель, он погиб при исполнении служебного долга. Скорбим», — написал он на своей странице «ВКонаткте».
Подробности в материале: Вологодский губернатор о главе МЧС: он погиб как настоящий спасатель
Президент РФ Владимир Путин назвал гибель главы МЧС РФ Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был компетентным и ответственным руководителем, болел душой за судьбу отечества и всегда оставался верен своим принципам. Об этом говорится в телеграмме министра транспорта РФ Виталия Савельева в адрес МЧС.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что жизнь главы МЧС Евгения Зиничева была неразрывно связана со служением Отечеству. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Евгений Зиничев, глава МЧС, погибший сегодня, 8 сентября, на учениях в городе Норильске (Красноярский край), был настоящим спасателем. Он погиб как настоящий спасатель, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, выражая свои соболезнования коллегам, родным и близким.
Подробности в материале: Зиничев погиб как настоящий спасатель — Шойгу
Президент Абхазии Аслан Бжания глубоко потрясён трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким погибшего главы министерства Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза. Он назвал министра патриотом своей страны.
Президент Татарии Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева его супруге Наталье Зиничевой, а также подчеркнул, что министр ушёл из жизни как настоящий защитник и спасатель. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Соболезнования Наталье Зиничевой и Денису Зиничеву выразил президент России Владимир Путин в телеграмме в связи с гибелью 8 сентября на учениях Евгения Зиничева, главы МЧС РФ.
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был большим другом Астраханской области, заявил в своём аккаунте в Instagram губернатор региона Игорь Бабушкин.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой утратой, отметил, что его деловые и личные качества, компетентность и решительность всегда восхищали, а его героический поступок будут помнить всегда.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования коллегам и родным главы МЧС Евгения Зиничева.
Об этом: Курский губернатор выразил соболезнования коллегам и родным главы МЧС
Гибель главы МЧС заставила всю страну пережить смешанные чувства, отметил в телеграмме, направленной в адрес министерства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев сыграл огромную роль в победе над лесными пожарами в Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своем Instagram-аккаунте.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Читайте подробнее: «Настоящий офицер России»: Бастрыкин выразил соболезнования родным Зиничева
Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Подробности в материале: «Ушёл в самом расцвете сил»: омский губернатор о Зиничеве
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС РФ Евгения Зиничева в связи с его гибелью, а также отметил, что его уход стал тяжёлой утратой для всех. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга РФ.
Председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация», бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал соболезнования в связи с гибелью министра МЧС Евгения Зиничева. «Я лично знал Евгения Николаевича — он был исключительный профессионал. Где бы ему не доводилось служить, он всегда работал с самой высокой отдачей, старался добиваться всех поставленных целей. Его истинное призвание — быть защитником. Таким он и оставался до самой последней минуты своей жизни, когда не раздумывая, бросился спасать жизнь», — заявил Полтавченко, как и Зиничев, служивший ранее в спецслужбах.
Погибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев являлся примером истинного офицера, который всегда и во всем руководствовался высокими понятиями чести и долга. Об этом говорится в телеграмме главы РЖД Олега Белозёрова в адрес МЧС.
Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября.
Подробности в материале: Зиничев отдавал работе всю душу — Лавров
Спецрейс с телом погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева прибыл в Москву, сообщает источник РИА Новости.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что жизнь главы спасательного ведомства — яркий пример многолетнего служения стране и народу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов направил телеграмму в МЧС и выразил соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева, сообщает ИА REGNUM.
Об этом: Липецкий губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева.
Читайте подробнее: «Не стало одного из ярких профессионалов» — глава Чувашии о Зиничеве
Зиничев запомнится всем нам тем, что он сделал в Норильске. Это был именно что настоящий поступок настоящего офицера, пишет автор ИА REGNUMПлатон Беседин.
Подробности в материале: Евгений Зиничев: повесть о настоящем офицере
Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнование в связи с гибелью главы МЧС России, генерала армии Евгения Зиничева.
«В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб, как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях», — заявил тюменский губернатор.
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Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. Отдельно боль утраты глава ХМАО разделила с женой погибшего.
«От имени югорчан приношу Вам соболезнования в связи с уходом из жизни Вашего супруга. Евгений Николаевич посвятил жизнь защите людей, спасению человеческих жизней. Он всегда был готов прийти на помощь. Югра разделяет горе, боль Вашей утраты, Наталья Николаевна. Мы поддерживаем Вас», — обратилась к супруге погибшего главы МЧС губернатор Комарова.
Подробности в материале: Губернатор Югры выразила соболезнования супруге погибшего главы МЧС
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева.
Об этом: Поступок героя — губернатор Сахалина о трагической гибели главы МЧС
Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 8 сентября в Красноярском крае во время межведомственных учений главы МЧС России Евгения Зиничева.
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семье погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.
Об этом: Память о героизме Евгения Зиничева сохранится в сердцах — глава Колымы
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным главы МЧС РФ Евгения Зиничева, героически погибшего при исполнении служебного долга во время учений в Красноярском крае 8 сентября.
Об этом: Смыслом жизни было спасение других — губернатор Приморья о гибели Зиничева
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева.
«Это потеря не только для его родных и друзей. Хабаровский край скорбит вместе со всеми жителями России, которым так преданно и верно служил Евгений Николаевич. Профессионал, человек чести и долга. Он навсегда останется в наших сердцах», — написал Дегтярев в своём телеграм-канале.
Читайте также: Профессионал, человек чести и долга — глава Хабаровского края о Зиничеве
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил глубокие соболезнования родным и близким министра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью 8 сентября.
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Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным погибшего руководителя МЧС России Евгения Зиничева. Он назвал министра по чрезвычайным ситуациям большим другом Якутии и настоящим патриотом России.
Об этом: Зиничев сыграл огромную роль в победе в битве за тайгу — глава Якутии
Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что высоко ценит помощь трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева в сложных ситуациях. Соболезнования родным и близким погибшего он выразил на своей странице в Instagram.
Об этом: Самоотверженные люди уходят так рано — глава Приамурья о гибели Зиничева
Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника.
Об этом: Ушли люди дела, чести и долга — глава Чукотки о гибели Зиничева и Мельника
Скоропостижная гибель Евгения Зиничева — невосполнимая утрата для страны, считает глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он и члены правительства ЕАО выразили соболезнования родным и близким главы МЧС России.
Об этом: До последнего исполнял свой долг — глава ЕАО о гибели Евгения Зиничева
Ъ: «Евгений Зиничев разбился о камни, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой и красивый из которых — 27-метровый Китабо-Орон.
К нему в среду на вертолете Ми-8 из Норильска и прилетел глава МЧС с сопровождающими его лицами. Одним из спутников генерала армии был режиссер Александр Мельник. По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду.
Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался более молодой, 55-летний министр — однако, прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу №1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью».
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС России Евгения Зиничева.
«Очень заслуженный и уважаемый человек. Ему было всего 55 лет. Евгений Николаевич погиб во время учений, спасая жизнь человека. Свою жизнь он посвятил защите безопасности Родины и спасению человеческих жизней», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Об этом: «Сработал инстинкт спасателя» — в Туве скорбят о гибели Зиничева
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования по поводу гибели руководителя МЧС России Евгения Зиничева. По его словам, министр является олицетворением своей профессии.
«Он отдал свою жизнь, спасая человека», — отметил он.
Читайте подробнее: Отдал жизнь, спасая человека — в Бурятии соболезнуют в связи с гибелью главы МЧС
Зиничев погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего.
Цитата sashakots.
Трагическую гибель главы МЧС России Евгения Зиничева обсуждают в соцсетях.
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале признался, что, узнав про гибель главы МЧС, испытал и шок и гордость:
«Знаете, прыгнуть, не раздумывая, за сорвавшимся человеком — это надо быть настоящим человеком, мужчиной! Не с позиции 3-звездного генерала и министра начать отдавать команды и руководить, а прыгнуть самому, понимая, что счёт идёт на секунды!
По скорости принятия решения это все равно, что накрыть своим телом боевую гранату, упавшую среди людей! И я уверен, что он бы и это сделал бы, ни на мгновение не задумавшись! Вечная память и вечное уважение! Горжусь такими людьми!»
Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, предположительно, пройдет в Москве 10 сентября. Похоронят министра в тот же день в Петербурге.
Цитата truekpru.
Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в западной части Путоранского заповедника, в так называемой Земле водопадов. О месте гибели министра сообщает 9 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС.
«По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду», — говорится в публикации.
Зиничев, пытаясь спасти режиссёра, прыгнул со скалистого берега в реку Иркинду, но ударился о каменный выступ. Министр получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался позднее в больнице Норильска. Умер от травм и режиссёр Мельник.
Об этом: Глава МЧС Зиничев погиб у водопада на плато Путорана
Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство.
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Трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей главу МЧС РФ Евгения Зиничева проводят в последний путь в пятницу, 10 сентября. Церемония прощания состоится в Москве.
Подробности в материале: Названа дата прощания с погибшим главой МЧС России Зиничевым
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно.
Очень порядочным, ответственным и в то же время на редкость скромным человеком назвал погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева первый замглавы комитета по международным делам Совфеда РФ, сенатор от Еврейской автономии Владимир Джабаров. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве, похоронят его в тот же день в Санкт-Петербурге.
Об этом: Названа дата и место прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым
Власти Никарагуа выразили сожаление в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом говорится в письме на имя президента РФ Владимира Путина за подписью президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, вице-президента Росарио Мурильо. Текст письма опубликовало издание 19 Digital.
«С большим уважением и огромной солидарностью мы выражаем вам искреннее сожаление по поводу того, что вы сами определили как «непоправимую личную утрату», имея в виду трагическую смерть товарища Евгения Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации», — говорится в письме.
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Главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей, будет присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Главе МЧС Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно
Кубинские власти сожалеют о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, с которым у них существовали прочные отношения в рамках сотрудничества и дружбы. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал директор Мид Кубы по двусторонним вопросам Эмилио Лосада.
«Глубоко сожалеем о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, с которым кубинские власти в этой сфере поддерживали прочные отношения дружбы и сотрудничества», — написал Лосада.
Об этом: В МИД Кубы выразили соболезнования в связи со смертью Зиничева
Сотрудники МЧС России по Хакасии скорбят о внезапной гибели своего командира — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе республиканского главка ведомства.
Читайте подробнее: В Хакасии организовали мемориал в память о погибшем главе МЧС России
МЧС подтвердило, что прощание с Зиничевым пройдёт в пятницу на улице Ватутина в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.
В Москве у здания МЧС РФ создан стихийный мемориал в память о погибшем на 56-м году жизни главе ведомства Евгении Зиничеве.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования коллегам, семье и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Соболезнование опубликовано на сайте мэрии города.
Подробности в материале: Мэр Новосибирска отметил, что Зиничев был спасателем по призванию
Заседание правительства сегодня началось с минуты молчания. Почтить память погибшего главы МЧС предложил Михаил Мишустин:
«Он (Зиничев) погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким».
«Да, мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — Песков подтвердил, что Путин придет на церемонию прощания с Евгением Зиничевым.
«Никаких версий там нет, есть одна реальная версия. Все остальное — это достаточно кощунственные измышления» — Песков о версиях случившегося с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.
Об этом: Песков назвал кощунственными альтернативные версии о гибели Зиничева
Главу МЧС Евгения Зиничева, который погиб, спасая человека, похоронят 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Об этом: Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга в родовой могиле
10 сентября в Мурманске состоится траурный митинг, посвященный трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.
Траурное мероприятия пройдет с 12:00 до 14:00 у памятного знака «Тем, кто жизни своей не щадя, чужие спасает…».
Подробности в материале: В Мурманске почтят память Евгения Зиничева
Общероссийский народный фронт выражает глубокие соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга.
«Огромная утрата для страны, обеспечению безопасности которой он отдавал все свои силы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Представители новосибирского управления МЧС РФ во главе с генерал-лейтенантом внутренней службы Виктором Орловым, заместитель губернатора региона Сергей Семка, сотрудники и работники пожарно-спасательных частей области, специального управления МЧС России № 9, спасатели, специалисты областного центра ГОЧС и ПБ и представители других министерств и ведомств сегодня, 9 сентября, возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева.
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Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.
«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.
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Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям было создано именно для того, чтобы помогать людям и спасать их, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета «Победа».
«И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал глава Российского государства.
Читайте также: Путин: Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг
В Сыктывкаре состоялся митинг, посвященный памяти трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. В траурном мероприятии приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности и молодежных организаций.
Читайте подробнее: В Сыктывкаре почтили память погибшего главы МЧС
Сегодня, 10 сентября, в Москве состоится прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
Прощание состоится в здании ведомства, которое расположено на улице Ватутина.
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
У здания НЦУКС МЧС России идут последние приготовления к церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
У НЦУКС МЧС России собрались журналисты. На улице выставлены ограждения, проход в здание осуществляется через рамки металлоискателя.
В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков прибыл на церемонию прощания
Сотрудники МЧС России пришли проститься с Евгением Зиничевым
Министр здравоохранения Михаил МурашкоФото: Ярослав Чингаев © ИА REGNUM">
Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым началась утром 10 сентября в Москве. Прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, следует из сообщения министерства.
К зданию пришли многие сотрудники МЧС, у них в руках — красные гвоздики и красные розы. Портреты Зиничева установлены у входа, рядом на столике лежит охапка красных и белых цветов.
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Напомним, что 10 сентября в Мурманске также состоится траурный митинг, посвященный трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.
Новость о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева на учениях вызвала живой интерес со стороны читателей в Италии. В комментариях большинство пользователей соцсетей выражают соболезнования, восхищаясь мужеством министра.
Подробности в материале: «Наши министры толкнули бы нас и дали умереть» —итальянцы о гибели Зиничева
Гроб с телом Евгения Зиничева выставлен в небольшой комнате, рядом с ним семья и близкие.
На церемонию прощания прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он приехал с огромным букетом красных роз.
Во двор здания проехал кортеж. Вероятно, приехал президент РФ Владимир Путин.
Журналистов внутрь пустили только на несколько минут с общим потоком пришедших проститься.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с кортежем.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Портрет Евгения Зиничева выставлен у входа в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
В Ульяновске соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили сотрудники управления, во всех подразделениях приспущены флаги, и появился «стихийный мемориал».
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Президент РФ Владимир Путин, как и анонсировалось, приехал на церемонию прощания с Зиничевым в Москве.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Прощание проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина.
Проститься с трагически погибшим министром также приехали заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.
«Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память», — отметил ранее Володин.
«Это просто геройский поступок, человек, не задумываясь, прыгнул. Он — спасатель, он — герой», — сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на церемонии прощания.
По словам вице-премьера, с 2018 года Зиничев смог сделать очень многое для Министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе по его переоснащению современными средствами спасения. Он выразил надежду, что «этот флаг» понесёт команда МЧС.
Подробности в материале: «Он — герой»: вице-премьер Борисов приехал проститься с Зиничевым
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Кортеж с президентом России Владимиром Путиным покинул церемонию прощания с Евгением Зиничевым.
Российский актёр Михаил Пореченков пришёл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Пореченков назвал Зиничева настоящим патриотом и героем
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы, затем подошёл к гробу с Евгением Зиничевым, склонил голову и несколько минут стоял, прислонившись к гробу головой.
Сегодня, 10 сентября, во всех подразделениях Главного управления МСЧ России по Алтайскому краю прошла церемония прощания с трагически погибшим Евгением Зиничевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на митинге на аллее «Памяти и славы» у краевого главка представители чрезвычайного ведомства во главе с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Алексеем Жуком, заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, спасатели, специалисты краевого казенного учреждения «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева.
Затем сотрудники почтили память погибшего минутой молчания, а после по всему краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей.
Об этом: Алтайские спасатели выстроились в очередь, чтобы почтить память Зиничева
Завершилась церемония прощания с Евгением Зиничевым. Гроб с телом доставят в Санкт-Петербург, где он и будет похоронен.
Подробности в материале: В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым — фоторепортаж
Акция памяти погибшего при спасении человека главы МЧС России Евгения Зиничева состоится в пятницу во всех федеральных пожарно-спасательных частях России. В ней будет задействована специальная техника. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
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Специальная пожарная и спасательная техника выстроилась у въезда на Северное кладбище Петербурга, где сегодня, 10 сентября, будет похоронен трагически погибший в ходе учений в Арктике глава МЧС России Евгений Зиничев.
Об этом: Спецтехника выстроилась у кладбища в Петербурге, где похоронят Зиничева
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить межрегиональному Лесопожарному центру имя трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.
Подробности в материале: Лесопожарному центру в Красноярском крае предложили присвоить имя Зиничева
На Северное кладбище для участия в церемонии похорон Евгения Зиничева прибыл глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга и петербургской организации «Единой России» Вячеслав Макаров. Накануне он провел последнее пленарное заседание Заксобрания в роли спикера.
Дорогу по кладбищу к месту предстоящего захоронения Евгения Зиничева перекрыли не только патрульные машины полиции, но и бойцы ОМОН Росгвардии.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщили 10 сентября в Минобороны РФ.
Подробности в материале: Шойгу простился с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
10 сентября в 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций РФ выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о трагически погибшем министре Евгении Зиничеве.
Из Москвы в Санкт-Петербург вылетел спецборт МЧС РФ с телом министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, который ранее трагически погиб в Норильске. Об этом 10 сентября сообщил источник в авиационных службах.
Об этом: Спецборт МЧС РФ с телом Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург
Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.
«В 14:43 в «Пулково» приземлился спецборт Ил-76 с телом Евгения Зиничева», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Всего в петербургский аэропорт «Пулково» прибыли пять воздушных судов (два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации) с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах, которые пройдут на Северном кладбище.
На Северное кладбище Петербурга из аэропорта «Пулково» прибыл траурный кортеж с телом Евгения Зиничева.
К Северному кладбищу, помимо автомобиля с телом Евгения Зиничева в гробу, прибыло несколько автобусов, а также множество легковых автомобилей с участниками церемонии похорон.
Северное кладбище, на котором в эти минуты начинается церемония похорон Евгения Зиничева, расположено в Выборгском районе на севере Петербурга. Его площадь 380 га, это одно из крупнейших кладбищ города. Открыто для захоронений в 1875 году, первоначальное название — Успенское.
Ежегодно на кладбище производится порядка 5−5,5 тысячи захоронений, из них около трех тысяч захоронений — на свободные места кладбища и в родственные могилы и ограды, еще 2−2,5 тысячи — захоронение урн с прахом умерших.
На Северном кладбище Петербурга началась церемония похорон министра МЧС, генерала армии Евгения Зиничева. Она проходит с отданием воинских почестей. В эти минуты сотрудники МЧС под музыку подходят с венками и цветами к месту захоронения.
Когда кортеж с телом Евгения Зиничева въезжал на Северное кладбище, выстроившиеся рядом с ним пожарные и спасательные машины МЧС включили проблесковые маяки и другие сигнальные огни, салютуя погибшему министру.
Тело Евгения Зиничева предано земле на Северном кладбище Петербурга. У могилы министра, погибшего как спасатель, звучат залпы оружейного салюта и Гимн России.
Одновременно звуковую сигнализацию включили пожарные и спасательные машины МЧС у кладбища, отдавая дань памяти своему трагически погибшему руководителю.
На Северном кладбище Петербурга завершилась церемония похорон министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Зиничева.
Подробности в материале: Евгения Зиничева похоронили в Петербурге с воинскими почестями
Акция памяти главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего при попытке спасти человека, прошла по всей России.
«От Владивостока до Калининграда в 17:30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены», — сообщает пресс-служба МЧС России 10 сентября.
На спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены в память о погибшем министре.
«Так сотрудники МЧС России выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства. Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь другого человека. Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства», — отмечает пресс-служба.
Общество сербско-русской дружбы намерено предложить назвать одну из улиц в Белграде именем режиссера Александра Мельника, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым 8 сентября во время арктических учений в Норильске. Об этом ТАСС заявила общественный деятель, сербская актриса и председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон.
В 2004 году Общество сербско-российской дружбы Иваны Жигон предложило кандидатуру Мельника для награждения орденом Святого Саввы, высшей наградой Сербской православной церкви.
«Сейчас мы выйдем с предложением назвать в честь Мельника одну из улиц в Белграде. Он создал такое лицо России здесь, в Сербии, что, безусловно, этого заслуживает», — уверена сербский общественный деятель.
«Александр Мельник был подвижником нашего времени, героем нашего времени, он всюду был впереди. У него никогда не было времени заниматься саморекламой, поэтому многие люди не знают, сколько всего он совершил: сделав одно великое дело, он сразу переходил к другому. За свою деятельность в качестве председателя Фонда Андрея Первозванного в Сербии в 2004 году он получил орден Святого Саввы 1-й степени из рук Патриарха Сербского Павла», — рассказала Ивана Жигон.
На Северном кладбище Санкт‑Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
«Прощаемся с настоящим героем. Он погиб, спасая жизнь другого человека. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, — не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом. Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу», — сказал на церемонии прощания губернатор Александр Беглов.
На траурном митинге в Петербурге выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Алексей Серко.
Проститься пришли сослуживцы, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, ветераны МЧС, родные и близкие.
Память трагически погибшего Евгения Зиничева почтили минутой молчания. Рота почетного караула произвела воинский салют.
Во всех пожарно-спасательных частях МЧС России сегодня спасатели включили сирены и проблесковые маяки на пожарной технике — в память о настоящем офицере, Герое России Евгении Зиничеве.
Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано 10 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
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Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева на Северном кладбище Петербурга были организованы в закрытом режиме. Однако корреспондент ИА REGNUM смог увидеть, как было организован последний путь единственного в новейшей истории России министра, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей — и человеческого долга.
Читайте подробнее: «Мы потеряли командира»: Евгения Зиничева похоронили в родном городе
Дарья Драй© ИА REGNUM
«Мы потеряли своего командира. За те три с половиной года, что он возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав министерства сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить», — сказал на церемонии похорон Евгения Зиничева статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко.
Евгения Зиничева похоронили рядом с ранее ушедшими из жизни родными людьми. В родном для него городе.
Дарья Драй© ИА REGNUM
В Воскресенской церкви Томска состоялось заупокойное богослужение в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, панихиду возглавил архимандрит Иосиф (Ерёменко), секретарь Томской епархии РПЦ.
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В Забайкалье память о главе МЧС России Евгении Зиничеве, который погиб 8 сентября этого года, почтили пожарными сиренами.
В МЧС России почтили память министра МЧС Евгения Зиничева. От Владивостока до Калининграда в 17:30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены.
Все боевые подразделения Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщило региональное управление ведомства.
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