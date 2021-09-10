Красноярск, 10 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить межрегиональному Лесопожарному центру имя трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

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Усс 10 сентября принял участие в церемонии прощания с Евгением Зиничевым. Красноярский губернатор предложил увековечить его память, назвав его именем новый межрегиональный Лесопожарный центр, созданный на базе аэропорта Черемшанка в Красноярске для борьбы с лесными пожарами в Сибири на Дальнем Востоке.

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»Александр Усс выразил надежду, что федеральные коллеги поддержат его инициативу», — говорится в сообщении краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае в ходе межведомственных учений в Арктической зоне, пытаясь спасти упавшего с высоты человека.

Указом президента РФ Владимира Путина Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно.

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