Новосибирск, 12 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Все боевые подразделения Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

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«Отдавая дань Великому человеку — Герою Россию, почтили память Евгения Николаевича минутой молчания, проводив его в последний путь звуками пожарных сирен», — рассказали в новосибирском управлении.

Напомним, Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске.

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