Москва, 15 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Трагическая смерть главы МЧС России Евгения Зиничева при спасении режиссера Александра Мельника стала одним из тех примеров героизма, которые так редко прорываются в современное информпространство. А ведь о таких настоящих героях нужно говорить, пока образы псевдогероев не заслонили от нас тех, кто совершает подвиг. О том, как это важно, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

Телевидение, да и не только оно, за последние десятилетия яростно транслировало в сознание российских граждан образы псевдогероев, а то и просто людей морально нечистых, дорвавшихся до примитивных своих «побед», которые никому, кроме них, не нужны. Вот так, ради себя, и должен жить человек, предполагалось создателями подобных образов. Особенно доставалось от таких «творцов» образам людей, наделенных властью. Но все-таки вытравить представление о настоящем героизме из российских граждан так и не удалось. Примеров, когда люди рискуют или жертвуют своими жизнями ради других в военных или мирных условиях, в России последних лет немало. И в этом надежда на продолжение России в истории, ведь нести страну в будущее способны не трусливые обыватели, а люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради ближнего. Люди, подобные Евгению Зиничеву.

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