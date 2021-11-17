Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 17 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае на Таймере в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве назвали новое газоконденсатное месторождение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

В ведомстве пояснили, что данное сухопутное месторождение является уникальным. Оно самое крупное по объёму запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае 8 сентября 2021 года в ходе межведомственных учений в Арктической зоне.

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