Гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева на учениях стала предметом обсуждения популярных политических сообществ в Telegram. По мнению ряда телеграм-каналов, трагедия негативно скажется не только на работе экстренных служб, но и на всей системе власти.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По мнению телеграм-канала «Тот самый Олень», главе МЧС отводилась большая роль в трансформации силовой системы и в целом структуры власти страны, которая, по его информации, может произойти в обозримом будущем. Трагедия же вносит неопределенность в этот процесс.

«Бывший охранник президента Зиничев входил в ближайшую кадровую обойму президента и был, пожалуй, самым перспективным среди группы так называемых «адъютантов» — личных доверенных ставленников президента, на которых Путин рассчитывал в ходе транзита власти», — пишет автор публикации.

В качестве доказательств этому ТГ-канал напоминает, что в декабре 2020 года Зиничев получил звание генерала армии. По его информации, после выборов в России планируется масштабная ротации в силовых структурах, и глава МЧС должен был стать одним из главных бенефициаров этого процесса.

«Зиничева готовили на пост главы ФСБ или ФСО, а с этих позиций вполне просматривалась преемническая траектория его карьеры. Думаем, что нашим читателям не надо напоминать, с какой должности на президента зашёл сам Владимир Путин», — сообщает «Тот самый Олень».

Произошедшая трагедия вынуждает на ходу вносить коррективы в уже запущенные транзитные механизмы в силовых структурах, что, несомненно, добавит турбулентности в этот процесс. К тому же за пост главы МЧС также развернется борьба, уверен телеграм-канал. Более того, автор поста называет даже имя вероятного преемника Зиничева. Им якобы является первый замглавы МЧС Александр Чуприян, работавший в ведомстве, ещё когда его возглавлял Сергей Шойгу.

«Однако и здесь интрига пока сохраняется. Не сомневаемся, что против Чуприяна будут работать, предлагая альтернативные кандидатуры. В Кремле и около Кремля очень много недовольных излишним усилением Шойгу, и просто так МЧС обратно Шойгу не отдадут — против него сейчас ситуационно сформировалась мощная коалиция. Да и сам президент, как известно, сторонник системы сдержек и противовесов», — подытоживает канал.

Мнения о том, что Зиничев в обозримом будущем мог занять новую должность, придерживается и телеграм-канал «Памфиловец».

»Он должен был стать одним из архитекторов политической перестройки и важным кирпичиком в фундаменте новой системы. Но, несмотря на рост его значимости как чиновника, Зиничев до самого конца оставался спасателем и умер как герой, выполняя свой долг. Вечная память», — отметил «Памфиловец».

Телеграм-канал «Временное правительство», анализируя произошедшую трагедию, призвал не углубляться в конспирологические теории. При этом обстоятельства трагедии показывают, что глава МЧС погиб как герой, рискуя своей жизнью ради спасения другой.

«Смерть Зиничева может вернуть МЧС в орбиту влияния Шойгу — наиболее вероятным кандидатом на замену называют Алексея Дюмина. При этом отсрочку получает глава ФСБ Бортников, которого с прошлого года готовили к мысли об отставке в пользу Зиничева», — считает «Временное правительство».

Гибель главы МЧС, помимо самого факта трагедии, повлияет на внутриполитический расклад сил, считает телеграм-канал Scriptorium. По его мнению, положение Зиничева во власти было достаточно уверенным, а претензий к его работе было немного.

«Сейчас возможна актуализация разговоров о возобновлении федеральной траектории карьеры тульского губернатора А. Дюмина, у которого скоро выборы губернатора области, однако трагичным образом освободившаяся вакансия может поменять эти расклады», — отметил автор публикации.