В 2021 году Красноярский край, как и другие регионы России и мира, подстраивался под ковидную действительность. Речь идёт о самоотверженном труде медиков, жизни в условиях ограничений и других «коронавирусных» реалиях. Однако, помимо ковида, произошло в Красноярском крае и много других событий, которые можно назвать главными в уходящем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Усс на месте

Не один раз в уходящем 2021 году в Красноярском крае распространялись слухи об отставке губернатора Александра Усса. Ему припоминали и сына-бизнесмена, и образ «эдакого барина», далекого от бед народа, а также наличие личного бизнеса (пусть и переданного в доверительное управление) и многое другое.

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Усс — опытнейший политик. Уроженец и, по его заверениям, патриот Красноярского края, что дало ему несомненную фору в ходе борьбы за губернаторское кресло.

С 1998 по 2017 год он был председателем краевого Законодательного собрания. В сентябре 2017-го был назначен врио губернатора региона. В сентябре 2018-го выиграл губернаторские выборы (356 820 голосов — 60,19% избирателей). С тех пор СМИ и соцсети периодически «отправляли» его в отставку.

Однако, судя по всему, в новый, 2022 год Усс войдёт в статусе губернатора Красноярского края. Вопреки слухам.

Krskstate.ru Александр Усс

Эхо экологической катастрофы

В начале 2021 года в Красноярском крае было принято громкое судебное решение, касающееся экологической катастрофы в Норильске.

Напомним, ЧП произошло ещё 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По подсчётам «Норникеля», ущерб составил 21,4 млрд рублей. Однако суд согласился с доводами Росприроднадзора и в феврале 2021 года принял решение взыскать с компании 146 млрд 177 млн рублей. Беспрецедентная по величине сумма!

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Ведомство, между тем, настаивало на сумме ущерба почти в 148 млрд рублей.

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Гибель главы МЧС

Трагедия федерального масштаба произошла в Красноярском крае в сентябре 2021 года.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске. В регион он прибыл, чтобы принять участие в масштабных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Ничего не предвещало беды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев

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Позже начали появляться подробности. Появилась версия о том, что Зиничев погиб героически, пытаясь спасти телеоператора.

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Обсуждая происшествие в соцсетях, некоторые норильчане пришли к выводу, что Норильск в последнее время преследует череда неприятностей.

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Уже в конце 2021 года телеграм-каналы начали активно выдвигать версии и прогнозы, касающиеся судьбы вакантного кресла главы МЧС. До конца года остаются считаные дни. Оправдаются ли эти прогнозы, пока не известно.

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Арест вице-спикера

Под занавес года красноярцев шокировала информация о задержании вице-спикера краевого парламента, экс-депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова.

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По информации источников различных массмедиа, задержание связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Антона Натарова. Его задержали в 2019 году по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Натаров-младший был отправлен под домашний арест.

Цитата из видео «Обыски по делу Натарова» на YouTube Задержание Антона Натарова

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22 декабря Натарову должны были избрать меру пресечения, но не смогли, так как он попал в больницу.

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23 декабря 2021 года суд Железнодорожного района Красноярска принял решение о заключении Натарова под стражу. По имеющейся информации, обвинение предъявлено по восьми эпизодам по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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Судя по всему, дальнейшего развития дела Натаровых стоит ожидать уже в 2022 году.

Итоги от губернатора, или «Всё хорошо, прекрасная маркиза»

Александр Усс подвёл итоги 2021 года для края на пресс-конференции 24 декабря. В частности, он заявил, что в регионе консолидированный бюджет на 2022−2024 годы превысит триллион рублей.

«С точки зрения финансово-экономического результата 2021 год был самым успешным за новейшую историю края», — отметил губернатор.

Cтанислав Соломахин Вечерний Красноярск

По его словам, предшествующие годы (2017−2019) «можно назвать годами инвестиционного запуска» — появился комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», в который «поверили инвесторы».

«В 2020 году были приняты законы о региональных инвестиционных проектах, что дало старт краю в инвестиционном отношении. И, наконец, сегодня можно с уверенностью говорить о красноярском ускорении. Запуск, старт и красноярское ускорение! А в следующую трехлётку, по прогнозам, край может рассчитывать на получение дохода в триллион рублей», — подчеркнул Усс.

Он добавил, что в 2021 году край сократил госдолг «до 60 с небольшим млрд рублей». В 2017 году госдолг равнялся 104 млрд. В 2022 году сокращение госдолга прогнозируется ориентировочно до 50 млрд рублей.

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