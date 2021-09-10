Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Специальная пожарная и спасательная техника выстроилась у въезда на Северное кладбище Петербурга, где сегодня, 10 сентября, будет похоронен трагически погибший в ходе учений в Арктике глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Спецтехника МЧС у Северного кладбища Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

Гроб с телом Зиничева будет доставлен в Петербург самолетом из Москвы, где сегодня утром прошла официальная церемония прощания с погибшим министром. В ней принял участие президент Владимир Путин и другие руководители страны.

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Церемония погребения генерала армии пройдет в родовом захоронении Зиничевых на Северном кладбище в закрытом для прессы режиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Техника МЧС у Северного кладбища Петербурга

Добавим, что на этом кладбище похоронены художник Василий Верещагин, священник Георгий Гапон, актер Павел Луспекаев, баскетболист Александр Белов и другие известные соотечественники.

Напомним, в 16 часов во всех федеральных частях МЧС пройдет акция памяти Евгения Зиничева с использованием спецтехники.