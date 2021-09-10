Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. На Северном кладбище Петербурга завершилась церемония похорон министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала армии Евгения Зиничева.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты МЧС идут к месту захоронения Евгения Зиничева

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После официальной церемонии прощания в Москве гроб с телом министра был доставлен на Северное кладбище из аэропорта «Пулково» около 16 часов, передает корреспондент ИА REGNUM. Машину-катафалк сопровождал внушительный кортеж из правительственных автомобилей и автобусов, на которых прибыли участники церемонии похорон, проходившей в закрытом от прессы режиме.

У въезда на кладбище процессию встречали припаркованные еще с утра пожарные и спасательные автомобили МЧС России, они включили световую сигнализацию.

Похороны генерала Зиничева, служившего в различных силовых ведомствах России, были организованы с соблюдением всех воинских почестей. Дань памяти своему министру отдали сотрудники и курсанты МЧС, которые с венками и цветами под траурную музыку организованно подходили к месту захоронения.

После прощания самых близких людей с покойным у могилы прозвучали залпы ружейного салюта и Гимн России. Одновременно звуковую сигнализацию включили пожарные и спасательные машины у кладбища. Над кладбищем прошли вертолеты.

По данным СМИ, Евгения Зиничева похоронили рядом с могилами его родственников. Министру, погибшему во время учений в Арктике, пытаясь спасти человека, было всего 55 лет.