Виктор Лавриненко
Последние публикации
«Самых слабых защитить не удалось». Латвия приступила к депортации русских
Постоянно проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, стали получать требования покинуть страну. Некоторые, не выдержав давления, начали покидать Латвийскую Республику сами, не дожидаясь насильственного выдворения. Это либо те, у кого есть родственники в России...
13 марта 2024
Железнодорожный коллапс в Швеции беспокоит даже НАТО
В последние годы шведская железнодорожная сеть пришла в явный упадок. Только за последние два месяца на ней произошли две крупные аварии, которые нанесли ощутимый урон экономике страны. Сейчас, когда Швеция становится членом Североатлантического альянса, перед государством появляются новые...
7 марта 2024
«Рвут на себе волосы». После ссоры с Россией экономика Эстонии идёт на дно
Эстонская экономика все больше напоминает тонущий паром. Ее показатели непрерывно снижаются. В этой ситуации правительство Каи Каллас повышает налоги — причем значительная часть средств уходит на укрепление вооруженных сил. Эстонские власти не могут на данный момент предложить внятного пути выхода...
5 марта 2024
Власти Латвии запугивают стариков, но идут навстречу «новым русским»
В МВД Латвии заявили, что если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться, как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние. Заявление прозвучало как неприкрытая угроза, однако...
4 марта 2024
Откуда в Латвии появились «партизаны», нападающие на памятники эсэсовцам
На днях в Риге случилось «преступление века» — неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в «Музей оккупации». Правоохранительные органы были подняты на ноги, президент Эдгар Ринкевич выступил со срочным обращением к нации, угрожая поджигателям ужасающей карой. В латвийских госорганах...
1 марта 2024
Три могильника. Соседи пришли в ужас от новых ядерных планов Литвы
В этом году Литва начнет строительство могильника для долговременного хранения отработанного ядерного топлива с Игналинской АЭС, закрытой в 2009 году по настоянию Евросоюза. Уже выбрано место близ границы с Латвией. Но жители латвийских приграничных муниципалитетов возмущены и категорически не...
28 февраля 2024
Оборона Нарвы. Русским в Эстонии не оставляют выбора
В Эстонии полным ходом идет реализация принятого властями в позапрошлом году плана ликвидации образования на русском языке. Однако против этих планов возражает самоуправление Нарвы — города, в котором русскоязычные составляют большинство. Нарвитяне просят государство притормозить с окончательным...
27 февраля 2024
Прибалтийские спортсмены едут в Россию, невзирая на травлю и преследования
Страны Балтии запретили своим спортсменам состязаться с россиянами. Но находятся смельчаки, которые плюют на этот запрет, даже несмотря на то, что для них это может обернуться серьезными неприятностями. Выстраиваемая РФ параллельная спортивная система может представлять интерес и для выходцев из...
25 февраля 2024
Войны не будет. Западные соседи России начинают приходить в чувство
Новостные ленты лопаются от всё новых заявлений западных политиков, вещающих о «возможном нападении России» и, соответственно, о войне с нею. Однако кое-где начинает пробуждаться голос здравомыслия. В частности, высокопоставленные лица из госаппарата Польши и Финляндии практически синхронно заявили...
23 февраля 2024
«Великий мастер рулетки» проиграл в казино школу в Буче и стадион в Литве
В Литовской Республике публика узнала о деталях криминальной истории, достойной сочинительского таланта Ильфа и Петрова. Молодой уважаемый бизнесмен получил деньги для строительства государственного значения, но деньги эти невероятным образом испарились. История потрясла маленькую Литву степенью...
19 февраля 2024
Нового президента Финляндии готовят к переговорам с Россией от имени Запада
По итогам двух туров президентских выборов у Финляндии появился новый глава государства. Тринадцатым президентом Суоми стал 55-летний Кай-Йёран Александр Стубб, за которого проголосовали 51,6% избирателей. Инаугурация состоится 1 марта. Стубб однозначный «западник», яростный сторонник членства в...
16 февраля 2024
По части русофобии Финляндия уже переплюнула даже Прибалтику
Финляндия объявила, что вновь продлит закрытие границы с Россией — на этот раз до 14 апреля. Потом, не исключено, этот запрет будет снова продлён. В Хельсинки жалуются, что вынуждены вновь навесить на границу замок из-за того, что возобновился наплыв нелегальных мигрантов со стороны России. На...
13 февраля 2024
Герои нации, измазанные в крови: литовские нацисты достали даже американцев
Американский посол в Литве Кара Макдональд сделала скандальное по местным меркам заявление. Она высказалась, что литовцы должны убрать из общественного пространства памятники участникам Холокоста, даже если эти деятели выступали против советской власти. Высказывание посла стало результатом активных...
8 февраля 2024
После русских. Латвийские националисты нашли себе новую жертву
ЧП в Риге — местный расист без всякой видимой причины жестоко избил и изувечил индуса, проживающего в Латвии на законных основаниях. У этого инцидента есть своя предыстория. В течение нескольких последних лет местные националистические политики усердно натравливают свою многочисленную паству на...
6 февраля 2024
Запоздавшая печаль националистов: до Латвии наконец дошло «Слово пацана»
В Латвии, как в прочих государствах постсоветского пространства, популярность нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» весьма велика. Это вызвало тревогу латышских националистов, увидевших в нашумевшем сериале инструмент «мягкого влияния» России. В Латвийской Республике пытаются...
4 февраля 2024
Разориться назло «агрессору». Латвия готова добить свою железную дорогу
Латвийские порты и железная дорога до сих пор обслуживают гигантский поток российского зерна, следующего транзитом, — что обеспечивает работой тысячи людей. Однако, как выясняется, тамошние власти очень этим недовольны. Они приняли решение если не добиться запрета на ввоз зерновых из РФ на уровне...
31 января 2024
«Это дешевый трюк». Вражда Литвы и Китая вышла на новый уровень
Китай перестал выдавать визы гражданам Литвы. Одновременно Всемирная торговая организация приостановила рассмотрение жалобы ЕС на Китай, «обижающий» Литовскую Республику. И в довершение бед Тайвань, ради которого Вильнюс в свое время пошел на ссору с Пекином, закрыл свой рынок для литовских пищевых...
30 января 2024
Открытый гей против скрытого нациста. Кого из двух русофобов выберут финны
В Финляндии состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам отсеялись 7 из 9 первоначальных кандидатов и в финал вышли бывший глава финского правительства Александр Стубб и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто. Оба кандидата не жалуют нашу страну, но в случае победы Хаависто его...
29 января 2024
«Откат для друзей». Литва оплатит танки немецкой армии на границе России
Государственный совет национальной обороны Литвы согласился приобрести немецкие танки Leopard 2, предназначенные для размещаемой на литовской территории бригады бундесвера. Перед министерством обороны поставлена задача начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, стремящимися...
27 января 2024
«Не осудил СВО». За что Эстония изгоняет православного митрополита Евгения
В Таллине заявили, что аннулируют вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Решетникову). Эстонские власти воспринимают Евгения досадной помехой, мешающей увести местных православных под власть Константинополя. Они давно уже хотели от него...
21 января 2024