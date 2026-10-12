В Литве накаляется неприязнь коренного населения к мигрантам. На днях в Вильнюсе состоялась крупная акция протеста против массовой миграции.

Иван Шилов ИА Регнум

Ей предшествовала длительная история стычек и возрастающего градуса взаимной ненависти — националисты объявили войну местной мусульманской общине.

Ситуация обеспокоила премьера Миндаугаса Синкявичюса, заявившего о необходимости «деэскалации ситуации». Однако деэскалацией пока и не пахнет.

«Около мечети — не целоваться!»

В последнее время количество мусульман в Литве стало резко расти в связи с притоком гастарбайтеров. Сейчас в стране насчитывается четыре официально действующие мечети.

Кроме того, мусульмане добиваются права построить себе храм в Вильнюсе, но этому противостоит мэр Валдас Бенкунскас.

Мечеть в Каунасе построили еще в 1932 г. рядом со старыми захоронениями литовских татар. Здесь раньше находились и другие здания мусульманской общины, в том числе школа. Мечеть сохранилась, а вот бывшее мусульманское кладбище стало территорией городского парка Рамибес.

Ситуация вокруг каунасской мечети начала обостряться с минувшего лета, когда ее администрация распространила в соцсетях требование рядом «не демонстрировать слишком открыто интимную физическую близость», то есть не целоваться.

Председатель Совета мусульманских общин Литвы муфтий Александрас Беганскас объяснил: «Здесь наше мусульманское кладбище. Наша территория. Что вы будете делать поодаль — ваше дело». Одна мусульманка пожаловалась, что недавно ночью в парке близ мечети одна парочка даже занялась сексом.

Просьба не целоваться многих возмутила. Член сейма Витаутас Синица, известный своими радикальными националистическими убеждениями, сказал: «Не будем обманываться. Это не скромная просьба меньшинства. Это первые ласточки того, как будут пытаться добиться того, чтобы это мы в своей стране приспосабливались. Никогда!»

6 июля (в «международный день поцелуев») в парке Рамибес у мечети собрались люди, которые демонстративно обнимались и целовались. Организаторы акции заявили, что не хотят разжигать рознь, а всего лишь желают «побудить к диалогу людей разных позиций» и защитить привычные для Литвы нормы поведения.

Еще одна острая дискуссия возникла, когда мусульманская община Каунаса пожаловалась, что в мечети, которая способна принять не более 150 человек, все верующие не помещаются. Община пригласила университеты, работодателей и государственные учреждения «включиться в диалог» в поисках «решений для подходящих условий религиозной практики».

Это обращение также вызвало жесткую критику. Синица высказался против «развития исламской религиозной инфраструктуры» в республике и заявил, что массовую иммиграцию следует пресечь. Депутат добавил, что Литва никогда не сможет интегрировать сотни тысяч иностранцев чуждой культуры.

Масла в огонь подлило и намерение мусульман «вернуть свою землю». Ранее община через суды уже пыталась добиться возвращения около 0,84 га территории вокруг мечети в парке Рамибес. Споры шли не один год. Теперь мусульмане вновь заявили, что намерены вернуться к этому вопросу.

В ответ литовские националисты начали призывать единомышленников «показать чужакам силу». И 11 сентября более ста байкеров подъехали к каунасской мечети, когда там проходила молитва. А пока прихожане молились, громко газовали и скандировали слово «Литва».

Они привезли с собой колонки и включили тяжелую музыку. Один держал отрубленную свиную голову. Потом националисты затянули литовские патриотические песни.

В ответ мусульмане стали кричать «Аллаху акбар!». Ситуация начала накаляться, и столкновение удалось предотвратить только благодаря прибытию полиции.

«Это только начало»

Происшествие в Каунасе многих напугало. Журналисты пообщались с горожанами — большинство высказались против мигрантов.

«Когда они здесь закрепятся, поживут, поработают, тогда будем с ними считаться, я так думаю. Но не сейчас, когда это однодневные пришельцы. Я думаю, среди них много нелегалов», — сказала жительница города. «Я думаю, что байкеры продемонстрировали голос всей Литвы. Они за литовцев», — высказался ее земляк.

В свою очередь политики разругали местное самоуправление, впервые поставившее город на грань жесткого столкновения. «Каунасский муниципалитет вообще умыл руки, как будто это происходит не в Каунасе», — пожаловался европарламентарий Дайнюс Жалимас.

Полиция начала административное производство по факту несанкционированного собрания. Байкеры же стали оправдываться, что ничего против последователей пророка Мухаммеда не имеют, а протестовали против миграции.

Муфтий Беганскас, однако, полагает, что акция была направлена не просто против иммигрантов, а конкретно против мусульман. Также он уверяет, что получал угрозы сжечь мечеть и расправиться с ним и его семьей.

«Это только начало. К сожалению, если мы сегодня не будем искать какой-то выход, то завтра-послезавтра начнутся драки или убийства», — предупредил муфтий. «Сегодня же должен решиться вопрос забора вокруг мечети в Каунасе и установки видеокамер», — призвал Беганскас. От имени литовских мусульман он воззвал к президенту Гитанасу Науседе о защите.

А на следующий день в городе имело место новое ЧП. Один из участников байкерской акции пришел на работу в торговый центр и напал на работавшего в соседней лавке пакистанца.

Их разняли, а спустя некоторое время инициатор драки сообразил, что может влипнуть в неприятности. Он снял со своего рабочего места стикер с антимимигрантским содержанием и принес пострадавшему извинения.

Как выяснилось, атакованный пакистанец живет в Каунасе давно и женат на литовке. «Этот случай напоминает, что любая искра может перерасти в большой пожар. Мы хозяева своей страны, но разногласия с иммигрантами нужно решать цивилизованно», — прокомментировал историю политик Дайнорас Лукас.

Однако призывы к спокойствию эффекта не возымели. В ночь на 13 сентября произошло новое событие, до крайности разозлившее мусульманскую общину. В Вильнюсе некие неустановленные лица сожгли Коран и выложили в соцсетях видео.

На нём видны несколько человек, стоящие возле горящей книги, один из них — в маске и с нашивкой в виде литовского флага на рукаве. Полиция начала досудебное расследование по статье о хулиганстве.

На ситуацию пришлось обратить внимание премьеру Синкявичюсу. Он поручил министру внутренних дел Мартинасу Кателинасу подготовить план контроля над иммиграцией.

«Должен признать, что система квот неэффективна, необходимо думать о более масштабных изменениях», — сказал Кателинас.

Президент Гитанас Науседа потребовал, чтобы миграционная политика Литвы стала «управляемой и избирательной, направленной прежде всего на интересы и потребности государства». Он призвал власти не побуждать предприятия привлекать слишком много работников и не создавать соблазн снижать зарплату.

Кателинас вскоре сообщил, что страна закроет визовые центры в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Боснии и Герцеговине. Кателинас объяснил шаг «угрозами национальной безопасности».

А глава департамента миграции Индре Гаспере проинформировала, что Литва уже приостановила прием заявлений на въезд и трудоустройство от граждан стран Средней Азии.

«Наш интерес шире»

Однако объективные проблемы Литвы, находящейся в глубочайшем демографическом кризисе, так не решить. Государство остро нуждается в рабочих руках. Поэтому выбор между тем, ввозить мигрантов или нет, не стоит.

Единственное, что остается властям, — разделить гастарбайтеров на «плохих» и «хороших». Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сообщила, что Литва «по мере необходимости» будет привлекать работников с Филиппин. Ведомство подписало с этой страной договор о создании так называемого «механизма трудовых консультаций».

Ругинене подчеркнула, что цель документа — контроль миграции и привлечение представителей наиболее востребованных в стране профессий. Она также отметила, что Филиппины — одна из приоритетных стран, и рабочих оттуда «очень ждут в Литве».

По мнению министра, «в культурном и религиозном плане филиппинцы близки литовцам». И поэтому, по ее словам, между ними «не возникает серьезных трений».

По информации Ругинене, сейчас всё больше филиппинцев приезжает в Литву на заработки. На 1 сентября по трудовым договорам в стране работали 4,8 тысячи выходцев из далекого тихоокеанского государства — в секторах транспорта, складирования и строительства, а также в обрабатывающей промышленности.

Глава ведомства считает, что в будущем Литва может заключить такие же соглашения с другими странами. «Наш интерес действительно шире: у нас немало работников и из Индии, поэтому очень важно договориться, на каких условиях они здесь работают», — добавила Ругинене.

В начале октября в центре Вильнюса состоялась акция протеста против массовой иммиграции. Ее устроила партия «Национальное единство», которая вывела на площадь Винцаса Кудирки свыше 300 человек, по меркам Литвы — солидная цифра. Они хотели собраться на площади Независимости у парламента, но им не разрешили.

Участники требовали введения более строгих правил, предусматривающих депортацию иностранцев, которые совершили даже самые незначительные правонарушения.

Также, по мнению протестовавших, нужно закрыть все литовские центры трудоустройства мигрантов и радикально сократить квоты на ввоз. С антииммигрантскими лозунгами выступил лидер партии Синица.

Рядом находились свыше 240 сотрудников полиции. Неподалеку либералы и антифа устроили сразу две контр-акции, собравшие суммарно около 150 человек. Они призывали «пробудиться от ненависти», осуждали «расистскую риторику» и всячески выражали поддержку мигрантам.

Идеологические враги успели сцепиться, но их разняли полицейские, одного особенно буйного мужчину увезли в участок.

Проблема межэтнического напряжения в Литве будет только возрастать, поскольку самостоятельно преодолеть демографический кризис и обеспечить себя должным количеством рабочих рук страна не в состоянии. События в Каунасе могут оказаться прологом новых, куда более масштабных столкновений.