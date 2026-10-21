Еще недавно Финляндия считалась эталоном государства всеобщего благосостояния, а теперь там даже владение личным автомобилем постепенно превращается в признак роскоши.

ИА Регнум

Мало того что в стране рухнули продажи новых машин, так еще и приходят в упадок автосервисы, поскольку у населения не хватает денег на ремонт. Таков еще один яркий признак кризиса, настигшего Суоми в расплату за разрыв связей с Россией, прежде крупнейшим экономическим партнером.

«История успеха» по-фински

На днях стало известно, что численность персонала финского автомобильного завода Valmet Automotive сократилась более чем в четыре с половиной раза. Сейчас на этом предприятии осталось всего около тысячи сотрудников. На работу ходит лишь половина из них, а остальные отправлены в вынужденные отпуска.

А ведь ещё семь лет назад Valmet Automotive с его тогдашней численностью персонала в более чем 4,5 тыс. сотрудников являлся крупнейшим частным работодателем региона. Тогда завод выпускал кроссоверы Mercedes-Benz GLC и хетчбэки А-класса и благоденствовал.

valmet-automotive.com Автомобильный завод Valmet Automotive

Однако истек срок контракта с Mercedes, и немцы решили его не продлевать. Тогда разразился мировой кризис поставок полупроводников и комплектующих — миллионы людей перешли на удалённую работу и учёбу, резко вырос спрос на потребительскую электронику, «съевший» значительную часть производственных мощностей, ранее шедших на нужды автопрома.

В этих условиях Mercedes, как и другие производители, стремился сократить риски и издержки, концентрируя производство там, где это было наиболее удобно.

В качестве «утешительной пилюли» Mercedes передал Valmet Automotive право на сборку спорткара Mercedes-AMG GT, но в 2025-м не стал продлевать и этот контракт. Из-за проблем с поставками комплектующих и неопределенности на рынке концерн стремился сосредоточить выпуск автомобилей на собственных мощностях. Для Valmet Automotive это означало потерю последнего крупного заказа, что и привело к масштабным сокращениям.

За несколько месяцев до остановки конвейера предприятия правительство Финляндии приобрело контрольный пакет его акций. Позднее сообщалось, что завод переведут на выпуск бронетехники.

Впрочем, быстро перепрофилировать автозавод не удалось — и потому последовали массовые сокращения. Правительство вынуждено было запросить экстренную помощь у Европейского фонда глобализации, там выделили 410 тыс. евро на ускоренное переобучение и трудоустройство 260 уволенных работников.

Сборка на мощностях завода бронетранспортеров Patria 6×6 началась в минувшем сентябре, но сейчас там работают не более 500 человек. Это типичная современная «история успеха» по-фински — рассчитать или отправить в неоплачиваемые отпуска 4000 сотрудников, а оставшихся 500 поставить клепать оружие.

Перепрофилирование завода по-своему закономерно, поскольку в условиях нынешнего кризиса у финнов уже нет денег на покупку новых авто. Еще год назад финские автомастерские стали фиксировать повышенный спрос на свои услуги. Это произошло в связи с тем, что финны стали чаще ремонтировать «старые вёдра» в возрасте двадцати лет и старше.

В связи с этим финская печать пессимистично отметила, что у них в стране самый старый в Северной Европе автопарк: средний возраст автомобиля составляет почти 14 лет (в Швеции — 11, в Норвегии — 11,1, в Дании — 9,6).

Не хватает даже на ремонт

Однако и благополучие автосервисов продлилось совсем недолго. В июле компания Wetteri, владевшая сетью мультибрендовых автосалонов в девятнадцати финских городах и обладавшая персоналом в 760 человек, объявила о масштабных планах по сокращению штата.

За последнее время компания понесла убытки на 2,1 млн евро, а поскольку негативные тенденции на авторынке никуда не делись, пришлось пойти на «оптимизацию». Помимо увольнений, компания закрыла свой автосалон в городе Райсио.

valmet-automotive.com Бронетранспортер Patria 6×6 на заводе Valmet Automotive

А в октябре и другая крупная финская сеть автосалонов Autokeskus объявила о сокращении штата. В компании объяснили, что вынуждены привести свои сервисные мощности и затраты на персонал в соответствие с упавшим спросом на гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей, последовавшим за спадом продаж новых машин.

За этим размытым объяснением — целый комплекс негативных факторов, приведших к тому, что у домохозяйств закончились деньги даже на необходимый ремонт автомобилей.

Причина номер один — обвал потребительского доверия. В 2026 году уверенность финских потребителей в перспективах своего государства упала до -12,5 пункта, что значительно ниже долгосрочного среднего уровня (-2,9). Люди пессимистично оценивают как своё финансовое положение, так и перспективы экономики страны, поэтому откладывают крупные расходы на черный день.

Продажи новых машин рухнули до уровня худших лет кризиса 90-х. В 2025 году в стране было зарегистрировано всего 71 888 новых легковых автомобилей. В апреле падение составило 8,8% — по сравнению с прошлым годом, и без того в этом плане крайне упадочным.

Причины этого обвала в запредельных ценах: если раньше семейный автомобиль можно было купить за 20 000–30 000 евро, то теперь, по словам дилеров, без 45 000–50 000 евро в кармане в салоны лучше не являться.

В Суоми между тем и без того налицо рост безработицы, огромное количество банкротств и состояние общей неопределённости — что вкупе с ростом цен на машины заставляет людей отказываться от покупки. Ну а когда новые машины не продаются, дилеры теряют не только доход от продаж, но и поток гарантийных ремонтов и планового обслуживания, который является финансовой подушкой для сервисных центров.

Когда финансовое положение домохозяйств ухудшилось ещё сильнее, владельцы старых автомобилей начали экономить уже и на ремонте. В настоящее время, по данным отраслевой организации Autoalan Keskusliitto, каждый десятый финн пропускает рекомендованное техобслуживание, а владельцы подержанных машин откладывают крупные плановые работы.

Но даже те, кто готов платить, сталкиваются с ростом цен: стоимость запчастей и услуг растёт быстрее общей инфляции. Например, с 1 января цены на запчасти и обслуживание в среднем выросли на 3,5%, а час работы механика подорожал со 112 до 116 евро. Для владельцев дорогих брендов это особенно чувствительно: они начинают искать неофициальные сервисы или откладывать визит к дилеру.

Пересесть на автобус

Примечательно, что весной 2026-го рост цен на автомобильное топливо из-за кризиса в Персидском заливе привел к тому, что в Финляндии резко вырос спрос на подержанные электромобили. В салонах сети Nettauto, занимающихся их сбытом, продажи полностью электрических автомобилей с января по март выросли на 35% (до 15 тыс. единиц), причём гибридных автомобилей за тот же период продали всего на 2% больше, чем годом ранее — 22 тыс. авто.

Однако очень скоро выяснилось, что экономии не получится, ибо ремонт электромобилей отличается повышенной стоимостью. Батареи и высоковольтные системы требуют специального оборудования и особой квалификации ремонтников.

Pius Koller/Global Look Press

К тому же финское государственное транспортно-коммуникационное агентство Traficom выпустило правила, фактически запрещающие независимым мастерским выполнять некоторые виды ремонта высоковольтных систем и использовать для этого детали, напечатанные на 3D-принтере.

Это ограничивает конкуренцию и загоняет владельцев электромобилей к официальным дилерам, но одновременно отпугивает часть потребителей, которые боятся потенциально огромных счетов за ремонт.

На фоне проблем с личным автотранспортом финны всё более активно пересаживаются на общественный. Автобусами регулярно пользуются 35% населения страны, поездами — 28%, другим общественным транспортом (метро, трамвай) — 22%. В четвёртом квартале 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го) объём пригородных перевозок вырос на 4,3%, а дальних — на 2,9%. За первый квартал 2026 года число пассажирских поездок на железнодорожном транспорте составило 21,4 млн, что на 3% больше, чем годом ранее.

Логично, что наиболее динамичный рост наблюдается в крупных городах и агломерациях. Так, в столичном регионе пассажиропоток растёт четвёртый год подряд, и темпы его роста опережают рост населения. В 2025 году в Хельсинки и окрестностях было на 5,5% поездок больше, чем в 2024-м. В Турку пассажиропоток в начале 2026 года вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 9,5%. В январе 2026-го в городе Ювяскюля был установлен новый рекорд — 46 000 поездок за один день.

В Порвоо в 2026-м рост составил 64%: городские власти связывают это с введением бесплатного проезда в конце 2025 года и целенаправленной работой по популяризации автобусов. В Лахти в 2025 году был достигнут новый рекорд — 8,04 млн поездок. В целом по Финляндии продажи разовых билетов через специализированное приложение Matkahuolto выросли в марте 2026-го по сравнению с прошлым годом на 35%, а количество активных пользователей приложения увеличилось на 33%.

В ходе недавнего опроса 38% автомобилистов прямо заявили, что стали реже ездить на машине из-за роста цен на топливо. Почти каждый третий респондент отметил, что его выбор вида транспорта зависит от личного финансового положения.

Однако у общественного транспорта в Финляндии тоже есть свои серьёзные проблемы — в первую очередь связанные с растущими ценами и доступностью. Опять же, рост пассажиропотока не всегда означает финансовое благополучие перевозчика. Например, в 2025 году столичное муниципальное транспортное предприятие HSL, невзирая на рекордную выручку от продажи билетов (389,9 млн евро, +4,7%), столкнулось с дефицитом в 46,1 млн евро.

И это вполне закономерно: охвативший Финляндию экономический кризис является всеобъемлющим и действует по принципу домино. А падение этих «костяшек» началось в 2022 году, когда правительство в Хельсинки с яростью начало крушить устоявшиеся связи с Россией, крупнейшим экономическим партнером финнов.