3 октября в Латвии состоялись парламентские выборы. Власть и спецслужбы скоординированно давили на оппозиционную политическую силу «Суверенная власть».

ИА Регнум

Она вобрала в себя остатки «Русского союза Латвии» и оказалась единственной, кто защищал интересы русских и стоял за прекращение конфронтации с Россией. Она сможет создать достаточно большую фракцию в парламенте.

Единственный выбор

Вакансию «русской партии» Латвии в разное время пытались заполнить различные политические силы, но большинство с этой функцией не справилось.

В 2022 году на выборах провалилось ведомое бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым «Согласие», которому русские Латвии отказали в доверии. После этого калифом на час оказалась «Стабильность», сумевшая подхватить часть бывшего электората «Согласия» и создавшая по итогам парламентских выборов 2022-го фракцию в сейме.

Пока глава «Стабильности» Алексей Росликов не заходил за флажки, ему позволяли существовать относительно спокойно. Но в прошлом году он громогласно осудил с трибуны сейма дискриминацию русских Латвии. После этого «Стабильность» стали прессовать, из нее побежали депутаты, а сам Росликов, оказавшись под угрозой политического преследования, уехал в Белоруссию.

Сейчас интересы русских Латвии наиболее последовательно защищает «Суверенная власть», основанная в 2022-м депутатами парламента Юлией Степаненко и Любовью Швецовой. В марте того года их исключили из партии «Латвия на первом месте», созданной богатым предпринимателем, экс-вице-премьером Айнаром Шлесерсом.

Хитрый популист Шлесерс тоже играет на русском поле, но в свое время сломался на вопросе российской СВО на Украине. Мотивом изгнания Степаненко и Швецовой из «Латвии на первом месте» стал их отказ поддержать партийную резолюцию с осуждением спецоперации.

До окончания полномочий того состава сейма Степаненко в октябре 2022-го отказалась поддержать и парламентскую резолюцию «О целенаправленных вооруженных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство».

А еще в те дни они со Швецовой вдвоем проголосовали против денонсации трех договоров Латвии с Белоруссией, предусматривающих свободный обмен людьми и товарами. Разумеется, такая дерзость не прошла безнаказанной.

В 2024 году депутат и будущий генсек коалиционной партии «Новое единство» Эдмунд Юревич написал на женщин донос генпрокурору, требуя оценить с точки зрения уголовного закона их высказывания о том, что к конфликту на Украине привел сложный комплекс причин, в том числе целенаправленная политика Запада.

Эта позиция может показаться уклончивой, но у жителей Латвии, высказывающих однозначную поддержку России, путь один — длительное заключение.

Прокурор передал дело Степаненко и Швецовой в Службу госбезопасности (СГБ), но тут, к счастью для них, появилась резолюция Совета Безопасности ООН от 24 февраля 2025 года «Путь к миру», в которой никаких обвинений в адрес России не содержалось.

«Суверенная власть» стала магнитом для тех русских Латвии, кто еще не опустил руки и готов бороться за свои права, требуя, чтобы их детям вернули возможность учиться на родном языке, и стоит за добрососедство с Россией.

Незадолго до выборов государство повело на партию скоординированную пропагандистскую атаку. Началось всё с того, что подконтрольные режиму СМИ вбросили «сенсацию» — якобы Степаненко находится на «содержании Кремля».

Ее отец, бизнесмен Сергей Федотов, родившийся и живший в Латвии, ныне является гражданином РФ и проживает в Московской области. И латышские СМИ опубликовали «новость» о том, что четыре года назад Степаненко получила от отца 420 тысяч евро.

«Журналисты» в атаке

«Сенсация» оказалась мыльным пузырем: вся сумма — это стоимость двух рижских квартир. Одна (стоимостью 180 000 евро) была подарена отцом дочери, и Юлия Сергеевна сейчас там и живет с мужем и четырьмя детьми.

Вторая была продана, деньги Федотов перевел семье. Отсюда и взялись 420 тысяч. Причем деньги не переводились из России в Латвию. Отец Юлии купил эти квартиры в Риге у местных девелоперов еще в начале 2000-х, заплатил все пошлины и налоги. Сделка проходила через латвийскую Земельную книгу, местных нотариусов и банки.

Федотов, до которого дозвонились латышские журналисты, не скрывает своего дара. А поскольку его дочь — оппозиционный политик, каждый ее шаг местные службы по сбору налогов и финансовый мониторинг наблюдают под микроскопом.

Еще в 2023 году налоговая провела углубленную проверку ее декларации, запросила все документы по происхождению средств от сделок с недвижимостью и официально закрыла вопрос.

Декларации висели в открытом доступе годами — и на выборах в Европарламент, и на выборах в горсобрание Риги. Ни у кого вопросов не было. Тем не менее после публикации «разоблачений» началась вакханалия: газеты публиковали карикатуры на Степаненко, где она в образе нищенки просит помощи.

Для нового наката на «Суверенную власть» СГБ воспользовалась медийным ресурсом сбежавших из России релокантов — чтобы подать его под соусом «независимого расследования».

Ранее одним из релокантских СМИ была опубликована взломанная переписка известного политика из русской общины Татьяны Жданок, призванная доказать, что отставной евродепутат — «российская шпионка».

Проживающий в Риге писатель Алексей Евдокимов рассуждает о лицемерии эмигрантов: «Какова цена гордого декларативного свободолюбия, если при пересечении госграницы оно оборачивается бесстыдным суетливым сексотством?»

Суть нового «компромата» заключалась в том, что строительная фирма Федотова занималась изготовлением противотанковых заграждений (т. н. «зубов дракона»), предназначенных для предотвращения атак ВСУ на Белгородскую область. А недавно предприятие посетил Виктор Бут, ранее осужденный в США по обвинению в торговле оружием.

На Степаненко обрушился настоящий шквал ненависти. Ее супруг Вячеслав Степаненко сообщил, что отец Юлии, как и вся семья, получает угрозы. Степаненко сообщила, что неизвестные лица трижды попытались проникнуть в ее дом.

24 сентября министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла Федотова в черный список и на неопределенный срок запретила ему въезд в страну. «Новое единство» обратилось к генеральному прокурору с требованием оценить деятельность «Суверенной власти» и рассмотреть возможность ее ликвидации. Однако сделало это слишком поздно — к 3 октября власти не успели.

В целом атаки на партию способствовали сплочению электората вокруг нее. При этом все сразу понимали, что какой бы результат она ни показала, «русскую партию» никогда не возьмут в правящую коалицию.

Многим было важно продемонстрировать протестное голосование. Но немало русских людей, полагая, что ничего исправить нельзя, на выборы не пошли.

Перестановка кроватей

Первое, что бросилось в глаза, — рекордно низкая явка, на которую поспешил пожаловаться президент Эдгар Ринкевич. До участков дошли лишь 50,81% избирателей. На предыдущих выборах, в 2022-м, было 59,41%, в 2018-м — 54,56%, а в 1993-м — 89,9%.

Активистка Жанна Карелина говорит, что удивляться тут нечему — удивительно только то, что явка перевалила за 50%. И нет смысла ругать латвийцев за безразличие к собственному будущему. Многих избирателей попросту уже нет в стране, они эмигрировали.

«А уезжая навсегда, многие латвийцы сжигают за собой все мосты и, соответственно, больше никогда не участвуют в выборах. И с каждым годом число этих латвийцев всё возрастает, что, кстати, несложно проследить по явке за все последние годы», — отмечает Карелина, сама проживающая в Нидерландах.

Нет способа достоверно узнать, сколько граждан Латвии всё еще проживает в ней. Но некоторые предположения можно сделать по результатам выборов. Главным символом отчуждения стал восточный регион Латгалия, где проживает большинство русскоязычного населения. Там явка достигла лишь 47%.

«Русские люди еще меньше чувствуют связь с государством, ощущают оторванность от госповестки и убеждены, что их голос ни на что не влияет. Значительная часть общества всё больше перестает считать государство «своим», — рассуждает рижская журналистка Ольга Князева.

Если на выборах 2022 года наилучший результат (18,97%) показала партия бюрократии «Новое единство», то на сей раз она набрала лишь 6,3%, едва сумев переползти барьер.

Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш обвинил в провале свою сменщицу Эвику Силиню. По его мнению, именно она, возглавляя правительство с августа 2023-го по июнь 2026-го, своей некомпетентностью добилась того, что рейтинги партии стали разгромными.

Эти выборы называют звездным часом нынешнего премьера Андриса Кулбергса и его партии «Объединенный список» — 35,2%. Кулбергс поднялся на популистской критике прежних правящих сил, а поскольку он стал премьером лишь четыре месяца назад, в глазах избирателя дров наломать еще не успел.

Второе место (13,7%) взял Айнар Шлесерс с «Латвией на первом месте». За него проголосовали многие русские, хотя он — типичный оппортунист. Миллионер Шлесерс потратил на агитацию огромные суммы.

Ранее он уже давал понять, что ради власти готов вступить в коалицию даже с радикальными националистами. Никакой серьезной работы по защите прав русских от него ждать не стоит, хотя, возможно, самые людоедские законопроекты «Латвия на первом месте» и не поддержит.

Третье место — 11,7% — взяла «Суверенная власть», и это выдающийся результат, если учитывать развязанную в ее отношении пропагандистскую кампанию. Она сумела опередить таких мамонтов местной политики, как праворадикальное «Национальное объединение» (8,8%), псевдолибералы «Прогрессивные» (7,8%), упомянутое «Новое единство» и Союз «зеленых» и крестьян (4,4%).

Теперь «Суверенная власть» может рассчитывать примерно на 15 из 100 мандатов в сейме. Она обречена на оппозицию, поскольку системные партии еще с 90-х не рассматривают возможность сотрудничества с силами, ассоциируемыми с русскоязычным электоратом.

Но ее представители обещают, что будут громко поднимать тему дискриминации русской части населения и не позволят ее замалчивать. В нынешних условиях это уже немало.