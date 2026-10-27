В Эстонии в этом году сотни русских подростков лишились возможности получить полноценное образование. Они «завалили» выпускные экзамены в основной школе и не смогли поступить в учебные заведения следующей ступени.

ИА Регнум

Таковыми оказались последствия проведённой эстонским государством «реформы» образования, в ходе которой русский язык планомерно изгоняется из школ и профтехучилищ. Русские дети, которых внезапно перевели на учебу на неродном языке, показывают удручающие результаты и катастрофически отстают от своих эстоноязычных сверстников. По факту государство принесло этих детей в жертву созданному им языковому «идолу».

Жертвы «реформы»

В 2022 году тогдашнее правительство Эстонии, возглавлявшееся Каей Каллас, «продавило» школьную «реформу», покончившую с существовавшими в стране русскоязычными учебными заведениями. Был установлен «переходный период», который должен окончиться к 2032 году — и к концу этого периода в образовательных учреждениях русского языка (включая детские сады) остаться не должно.

Однако уже на данный момент средние школы крупнейшего в стране нацменьшинства переведены на госязык — и плачевные последствия этого шага не замедлили сказаться: многие из учащихся оказались перед перспективой стать люмпенами без будущего.

IMAGO/Mihkel Maripuu/Global Look Press Министр образования Эстонии Кристина Каллас и Кая Каллас

Русские дети учились в одной образовательной системе — и внезапно оказались в совсем другой. В наихудшую ситуацию угодили те, кому оставалось год-два до окончания основной школы: им просто не хватило оставшегося времени, чтобы выучить эстонский до такой степени, чтобы продолжать среднее образование уже на нём.

31 августа выяснилось, что около 1300 выпускников основной школы (девять классов) ещё не имели нового учебного места. Хотя по эстонским законам молодые люди обязаны учиться до восемнадцати лет, к началу учебного года эти 1300 юношей и девушек не смогли поступить ни в гимназию (так в Эстонии называют средние школы), ни в профессиональное училище.

Министр образования Кристина Каллас вынуждена была признать, что в столь незавидной ситуации оказались главным образом выпускники русскоязычных основных школ: «Они никуда не смогли поступить исключительно потому, что их уровень эстонского языка практически нулевой».

И перед государством встал вопрос — что делать с этими молодыми людьми? Министерство образования совместно с органами самоуправления вынуждено было создавать дополнительные места в программе подготовительного обучения. Это специальная годичная программа, созданная для выпускников основной школы, которые не смогли куда-либо поступить — так их пытаются «подтягивать». Но по состоянию на середину сентября без места оставались ещё 462 подростка.

Отдельный вопрос для министерства образования: на каком языке через три года будут сдавать выпускной экзамен по математике ученики, которые два года назад перешли на обучение на эстонском и сейчас учатся в шестом классе?

По словам Каллас, рассматриваются два варианта: разрешить выбирать язык экзамена либо проводить его на «упрощенном эстонском». В противном случае всё может закончиться массовыми несдачами.

Успеваемость русскоязычных учеников просела катастрофически. Это связано не только с тем, что отныне предметы приходится постигать на эстонском (который сам по себе весьма сложен), но и с исчезновением из школ квалифицированных кадров.

В последние годы из бывших русских школ массово увольняли опытных профессиональных педагогов, не сумевших перестроиться и преподавать на эстонском так же свободно, как и на родном. Взамен набрали персонал в буквальном смысле с бора по сосенке — с точки зрения минобраза, главное, чтобы человек свободно изъяснялся на госязыке, а все остальное, мол, второстепенно.

Как легкомысленно полагают чиновники, тех откровенно случайных людей, что сейчас заполонили бывшие русские школы, всегда можно будет подтянуть на курсах повышения квалификации до хотя бы минимально приемлемого уровня.

Без знаний, без профессии

Недавно депутат эстонского парламента член оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин обнародовал крик о помощи — письмо от русского отца, чей ребенок в этом году поступил в профессиональное училище. Программа обучения по любой специальности теперь ведется там исключительно на эстонском языке.

Ребенок же, о котором идет речь, как и большинство детей в его группе, отучился в основной школе по «переходной» программе, где 60% учебного процесса велось на государственном языке, а на 40% — на русском. Ту пропорцию мальчик еще кое-как тянул, но, как только его целиком перевели на госязык, всё стало очень плохо.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Дети ничего не понимают. Те преподаватели, которые знают оба языка, уже начали самовольно переходить на русский, понимая, что иначе образовательного эффекта просто ноль. Это признает и руководство», — сообщает родитель.

Автор письма подчеркивает, что его ребенок на протяжении последних трех лет каждый вечер по часу дополнительно занимался эстонским языком, но даже такие усилия не помогли ему сдать экзамен на категорию B1 — необходимый для выпускника основной школы уровень владения эстонским.

А если три года допзанятий не дали нужного результата, то очевидно, что дополнительный год по программе подготовительного обучения не совершит чуда — дети не заговорят и не начнут внезапно понимать сложные термины.

По словам отца, стране отчаянно нужны рабочие руки и специалисты. Казалось бы, государству должно быть всё равно, на каком языке учатся будущие строители, слесари, автомеханики, сварщики или кулинары — им же не языком работать предстоит. Но у государства, очевидно, другое мнение по этому вопросу.

«В итоге эти дети останутся без знаний, без профессии и повиснут балластом на социальной системе государства», — пишет родитель. Со своей стороны, Чаплыгин добавляет: «Эстония испытывает дефицит квалифицированных рабочих, и мы не можем позволить себе ситуацию, при которой молодые люди из-за языковых трудностей остаются без профессии, а экономика — без необходимых специалистов».

Русские жители Эстонии откровенно говорят, что никаких иллюзий относительно добрых намерений государства не питают. «Цель правительства состоит не в обучении русскоязычных студентов эстонскому языку и специальностям. Просто хотят поиздеваться над ними и вынудить уехать из страны», — пишет под постом Чаплыгина таллинец Александр.

«Дети в большинстве своем всё равно не могут учить химию с учителем, который не знает русского языка», — отмечает Анна.

А бывший учитель с десятилетним стажем Дмитрий Федотов, уволенный из-за того, что не смог сдать экзамен на совершенное знание эстонского, признается, что теперь со слезами смотрит на мучения своих бывших учеников.

«Патриот»-махинатор

Один из самых рьяных «дерусификаторов» в Эстонии — Хендрик Агур, директор Ида-Вируского центра профессионального образования в Нарве. Он противится любым предложениям трезвомыслящих специалистов, настаивающих хотя бы на отсрочке для русских детей — пусть переход на эстонский будет по крайней мере не таким быстрым и всеобъемлющим.

Агур полагает таких специалистов чуть ли не национал-предателями и яростно их изобличает. А свою деятельность в самом «русском» регионе Эстонии (подавляющее большинство жителей Ида-Вирумаа — русскоязычные) он считает своего рода цивилизаторской миссией — привить «этим русским варварам» эстонский менталитет.

На днях Хендрик Агур влип в скандал: оказалось, что ярый «национальный патриот» является одновременно мелким махинатором. В октябре ему присвоили статус подозреваемого по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, с августа 2025 года на протяжении почти года Агур подавал в министерство образования заявления на возмещение расходов за использование личного автомобиля для поездок, которые в действительности не совершались. Суммарно он запросил компенсацию на сумму около 4500 евро. Когда запахло жареным, «дерусификатор» поспешно возместил министерству причиненный ущерб, но это не спасло его от возбуждения дела.

Кадр из видео Хендрик Агур

Недоброжелатели, которых Агур обильно расплодил своей русофобией, не преминули вспомнить, как он публично жаловался на своих подопечных: «Мы только требуем, чтобы все одевались корректно и вели себя культурно, как в Европе». В связи с этим возник вопрос: тот ли это человек, который должен учить русских детей «высокой европейской культуре»?

Не факт, что ему грозит что-то серьезное — вполне возможно, что русофоб отделается лишь легким испугом. В министерстве в связи с делом Агура заявили, что их приоритетом остается «обеспечение стабильности в Ида-Вируском центре профобразования и непрерывности перехода на эстоноязычное обучение».

Хендрик Агур является ключевой фигурой языковой «реформы» в русском регионе, и его уход в разгар учебного года, как заявляют чиновники, «может дестабилизировать ситуацию в крупнейшем профтехучилище Ида-Вирумаа, что противоречит интересам министерства».

На самом же деле Агур — один из основных идейных исполнителей в деле «перекодирования» русских детей, лишения их национальной идентичности и превращения в люмпен-пролетариат без жизненных перспектив. А за такие «заслуги» можно простить любые грешки.