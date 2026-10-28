«Хорошие русские» в Латвии продолжают терпеть крах. Они не нужны ни соотечественникам, ни русофобам-националистам, в доверие к которым хотели втереться.

ИА Регнум

Некогда влиятельная оппозиционная партия «Согласие», ассоциировавшаяся со знаменитым «русским мэром» Риги Нилом Ушаковым, провалилась на выборах и готовится к самоликвидации. И одновременно из Латвии выпроводили журналиста-релоканта Леонида Рагозина, имевшего неосторожность задеть местных националистов.

Искусство самозакапывания

В октябре в Латвии состоялись парламентские выборы, итогом которых стала катастрофа «Согласия», набравшего лишь 0,82% голосов избирателей: этот результат стал худшим за всю историю некогда мощной партии.

Лет десять назад тогдашний мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков и его соратник Янис Урбанович изображались «пророссийскими политиками», хотя по факту уже таковыми не являлись.

В свое время «Согласие» поднялось на риторике о необходимости добрососедства с Россией и на обещаниях добиться для русских жителей Латвии равных прав с латышами. За них голосовали массы русских, обеспечив «Согласию» неплохую жизнь — у партии был контроль над Ригой и самая большая фракция в сейме (парламенте).

Philippe Buissin. European Union Нил Ушаков

С 2013–2014 гг. Ушаков, Урбанович и их соратники начали плавный дрейф, пытаясь стяжать в глазах правящих латышей имидж «хороших русских». Это не помогло: в 2019 году Нила Ушакова отстранили от должности по обвинениям в коррупции и обложили уголовными делами. Но на остатках былой популярности он сумел прорваться в Европарламент, где пребывает и поныне.

В 2022-м «Согласие» похоронило остатки своего рейтинга — сначала громко осудив Россию за СВО на Украине, а затем отказавшись вступиться за памятники советским воинам, которые в том же году начали массово сносить. Расплата не замедлила последовать: по итогам парламентских выборов октября 2022 года «Согласие», имевшее в прежнем составе сейма двадцать три мандата из ста, в новом созыве не получило ни единого.

Урок, однако, не был усвоен, и партия продолжила «самозакапываться»: 19 сентября 2024 года Нил Ушаков подал в ЕП голос «за» удары западным оружием по глубинной территории России.

Состоявшиеся 7 июня 2025 года выборы в муниципалитеты прозвучали похоронным звоном по «Согласию»: партия показала на них катастрофический результат. Не помогло и то, что Ушаков лично участвовал в предвыборной кампании, практически каждый день был на уличных встречах во всех районах Риги, много писал в соцсетях.

Все последние годы происходил исход из «Согласия» самых известных его членов — партию покинули мэры Даугавпилса и Резекне Андрей Элксниньш и Александр Барташевич, экс-депутат парламента Регина Лочмеле, бывший вице-мэр Риги Анна Владова, экс-депутаты рижского горсобрания Михаил и Андрей Каменецкие, а также многие другие.

Последним шансом «Согласия» его вожди считали парламентские выборы октября 2026 года — партия шла на них под брендом «европейских русских», которые, дескать, хоть и не одобряют «перегибов» латышского национализма, но «агрессивную Россию» осуждают куда сильнее.

«Пошли к черту, власовцы»

Психологию типичного избирателя «Согласия» описывает рижский писатель Алексей Евдокимов: это люди, которые пользуется поводом заменить нелестную в их глазах самоидентификацию «я русский/русскоязычный» какой-нибудь более «приличной» — «я европейский либерал», «я прагматик», «я украинец». Однако, как оказалось, число таких русских, стыдящихся своей русскости, в Латвии исчезающе мало.

На недавних выборах массовый избиратель вновь вынес свой приговор: некогда могущественное «Согласие» набрало лишь 0,82% голосов избирателей — этот результат стал худшим за всю историю существования партии. Русские Латвии на сей раз предпочли проголосовать либо за партию «Суверенная власть» (идейную наследницу «Союза русских Латвии), либо за руководимую олигархом-трампистом Айнаром Шлесерсом «Латвию на первом месте» (Шлесерс не поддерживает самые людоедские инициативы правящих националистов).

(сс) Saeima Янис Урбанович

«Люди им [«Согласию] не простили, я им не простил. Пошли к чёрту, власовцы», — вот типичный комментарий русского гражданина Латвии.

Как только контуры катастрофы стали проступать, оставшиеся вожаки партии устроили разборку на тему «кто виноват». И тут подтвердилась поговорка, что у победы всегда множество отцов, а поражение — сирота. Один из старейших «согласистов» Игорь Пименов обвинил Ушакова и Урбановича в авторитарном стиле правления, загубившем партию: «После крушения двадцать второго года из партии ушло немало наших товарищей, все они независимо друг от друга говорили одни и те же слова: «Мы тут никому не нужны».

Нил Ушаков самоустранился заранее: ещё в феврале, почуяв приближение краха, он вышел из правления «Согласия» и теперь формально числится рядовым членом. А нынешний лидер партии Янис Урбанович анонсировал на 21 ноября съезд, который, как он предрёк, станет последним: «Предложу самоликвидироваться, хочу быстрее это закончить».

По его словам, результаты выборов в сейм показывают, что «Согласие» больше не востребовано обществом, а меньше всего оно оказалось нужно своим членам.

Правда, Пименов пообещал, что попытается спасти партию и превратит её из «команды Янки Урбановича» в настоящих «европейских социал-демократов». Но это обещание по большей части вызвало лишь насмешки. В свою очередь, Нил Ушаков проинформировал, что не приедет на финальный съезд «Согласия», так как он, дескать, полностью ушёл в «работу над бюджетом Евросоюза на 2027 год».

Не исключено, что латышские власти, тоже сделавшие немало для того, чтобы утопить «Согласие», еще вспомнят о нем с ностальгией. Ведь партия выполняла важную роль в конструкции местного государства — гасила русский протест, нейтрализовывала его, спуская протестную энергию по безопасным каналам.

«Когда-нибудь вырастут дети, которым в школах запрещали на переменах говорить по-русски, а в медиа смешивали с грязью. Возможно, они ещё заставят латвийский мейнстрим с ностальгией вспомнить времена, когда невероятным радикализмом считались митинги с плакатами», — не исключает публицист Борис Гинзбург.

Повздорил с нацистами

Параллельно с финалом «Согласия» в Латвии разворачивается драма меньших масштабов, но тоже с участием «хороших русских»: власти аннулировали вид на жительство журналисту Леониду Рагозину, проживающему в республике с 2014 года.

Рагозин, по его словам, принял решение покинуть Россию в день референдума в Крыму, настолько ему стало невыносимо тогда оставаться на родине. Он перебрался в Латвию, поскольку, как уверяет, поддерживал «балтийскую независимость» еще с начала 90-х. Поддерживает и по сей день — однако, по его словам, теперь его взгляды на Латвию «стали гораздо более сложными, информированными и нюансированными».

С Рагозиным случилась та же самая беда, что и со многими другими релокантами из России, осевшими в Латвии, — они не сразу разобрались, куда попали. В 2022 году такая невнимательность дорого обошлась эмигрантскому телеканалу «Дождь»*, выгнанному из Риги, а теперь тот же путь проходит и Рагозин.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Леонид Рагозин

В далеком 2019 году он опубликовал на латвийском канале большой материал, посвященный крепнущим связям латышских и украинских праворадикалов. Оказалось, у них есть много общего: и те и другие видят себя участниками «реконкисты», призванной освободить Европу из-под власти охватившего её «декаданса».

Как оказалось, латышские и украинские националисты оживлённо обсуждали проект так называемого «Интермариума» («Междуморья»), который, по их мнению, в недалёком будущем воздвигнется в Восточной Европе на обломках ЕС.

Со слов Рагозина, латышские и украинские наци видят свои страны «новой Андалусией», с которой начнется «освобождение Европы от мигрантов, либералов и космополитов». В материале рассказывалось о мероприятиях, что проводили сторонники «реконкисты» — конференциях и музыкальных фестивалях, на которых пропагандировались откровенно нацистские идеи.

За прошедшие годы Рагозин включил режим самоцензуры и, как он говорит, «перестал что-либо писать и говорить о Латвии из соображений личной безопасности». Однако летом 2026-го министром внутренних дел Латвии стал Янис Домбрава — член той самой партии «Национальное объединение», и он, как оказалось, ничего не забыл и не простил.

В октябре Рагозина внесли в латвийский черный список. Путь в страну, где он прожил последние двенадцать лет, теперь ему заказан.

Так называемые «демократические журналисты», ранее отказывавшиеся видеть гонения на своих коллег в Латвии, дело Рагозина заметили и подписались под петицией в его защиту, отправив ее даже в ООН. Само собой разумеется, латвийские власти эту петицию проигнорировали.

И сейчас релокантское сообщество в Латвии в панике: им в очередной раз показали, что за людей их тут не считают. Латыши в ответ на эти заламывания рук откровенно глумятся и посылают Рагозина «домой, к березкам». Для них он такой же «оккупант», как и проживающие в стране остальные русские.

*иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента