Власти республик Прибалтики, желая хоть как-то напакостить России и Белоруссии (РБ), то и дело больно бьют по собственному населению.

ИА Регнум

В частности, очень чувствительными для жителей восточного латвийского региона Латгалия стали поданные местным министерством сообщения поправки к «Закону об автоперевозках», запрещающие автобусное сообщение с Белоруссией.

Отгородиться от соседей

Рига уже давно строит «железный занавес» на востоке — закрыла часть приграничных КПП, «засеивает» приграничную полосу противотанковыми «зубами дракона».

Огромное значение придается разрыву человеческих связей: правительству очень не нравится, что латвийцы имеют в России и Белоруссии множество друзей, родственников и деловых партнеров.

С 1 ноября 2025 года в Латвии введен запрет на нерегулярные коммерческие автобусные рейсы в эти страны. А на регулярные Автотранспортная дирекция ранее перестала выдавать разрешения и продлевать их, рассчитывая, что таким образом маршруты сами собой заглохнут.

Но этого показалось мало — были разработаны специальные законодательные поправки, которые предусматривают с 2027 года полный запрет и регулярных, и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок в Россию и РБ, а также транзит в эти страны через территорию Латвии.

Alexander Welscher/Global Look Press Бетонные заграждения на границе с Россией и Белоруссией

Белорусам уже всё равно: Латвия перестала выдавать им визы еще в 2022-м. Однако тогда Александр Лукашенко, асимметрично реагируя, ввел для латвийцев безвизовый режим, действующий и по сей день.

Запрет на трансграничные пассажирские перевозки особенно болезненно воспринимается жителями Латгалии, тесно связанными с РБ. Латышей в регионе мало, а большинство населения составляют латгальцы, поляки, русские и белорусы.

Именно латгальцы представляют большинство граждан Латвии, въезжающих в Белоруссию. В декабре прошлого года РБ посетили 5592 жителя Латвии, а в январе этого — 2857. С начала года по 21 июня в Белоруссию выехали 23 885, а в Россию — 11 439 граждан Латвии.

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии вновь призвали соотечественников воздержаться от поездок в эти страны, запугивая их «высокими рисками вербовки, разведывательной деятельности и провокаций».

Тем, кто все-таки едет, рекомендуется не брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители данных, а также телефоны. Советуют специально купить отдельный мобильник с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться.

Эффект от запугиваний невелик. Только с 12 по 19 октября 2026 года в РБ въехали 1452 гражданина и негражданина Латвии, и это лишь официальная статистика по пограничным КПП, не касающаяся тех, кто добирается кружными путями.

Пытаясь ограничить поток, Рига с 2023-го оставила на границе единственный действующий КПП. Однако и по сей день латвийские государственные СМИ с печалью рассказывают, что на автовокзале Даугавпилса люди с чемоданами регулярно садятся в автобусы, следующие в Минск и Витебск.

Когда журналисты пристают к пассажирам с вопросами о том, слышали ли они предупреждения СГБ о том, что ездить в РБ «опасно», те отмахиваются. «Я не слушаю. Я еду к своему молодому человеку. Опасаться там абсолютно нечего, всё хорошо, всё супер», — ответила одна из опрошенных.

«Я к мужу, у меня выхода нет. Его просто не пускают сюда, визу не дают», — пояснила другая. Рассказам о том, что их могут «завербовать», люди не верят: «Нет, мы как-то не боимся».

Уговоры и угрозы — впустую

Ездят латвийцы в Белоруссию не только к родственникам, но и с другими целями: санатории, экскурсии, туризм, медицина. В соцсетях есть множество чатов и каналов, где обсуждаются способы пересечения границы.

Бывалые объясняют, что можно и что нельзя ввозить и вывозить, как зарегистрироваться в электронной очереди и т.п. Блогеры из Даугавпилса вывешивают видео, где с удовольствием рассказывают о своих поездках.

К одному из них, известному под псевдонимом Серёга Крепостной, пришли журналисты государственного портала LSM и учинили форменный допрос с пристрастием: не стыдно ли ему? Тот отбивался: дескать, он всю жизнь ездит в РБ к бабушке и ни в какие «вербовки» не верит. «Как-то странно меня вербовать и задерживать. Ну какую информацию я могу нести?» — удивляется Сергей.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Директор консульского департамента МИД Латвии Агнесе Салиня с сожалением признает, что госпропаганда старается впустую: отговорить латгальцев от поездок в Белоруссию никак не получается.

«Я могу понять, если нужно навестить какого-то больного родственника, если эта поездка действительно срочная. Но если люди едут за покупками, по-моему, это несоразмерно нынешней ситуации», — внушает Салиня. Вот власти и решили радикально решить вопрос, запретив автобусное сообщение.

«Мы непоколебимы в поддержке Украины, поэтому решение последовательно. <…> Это не только морально-этическое, но и принципиальное решение в интересах безопасности Латвии», — заявил министр сообщения Рихард Козловскис.

Жители Латгалии обрушили на «принципиального» Козловскиса шквал ругани. Впрочем, в минсообщения признают, что ограничения регулярных рейсов из Латвии не способны полностью остановить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией.

Пассажиры по-прежнему могут пользоваться маршрутами с пересадками через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, которые пока не подпадают под регулирование автобусных перевозок.

Saeima Министр сообщения Латвии Рихард Козловскис

Еще ранее Козловскис заявил, что не видит необходимости в дорожных указателях, обозначающих российские и белорусские направления. Всего на государственных дорогах Латвии выявлено 235 таких указателей и информационных знаков.

Общие расходы на их замену или «коррекцию» могут составить около 120 тысяч евро, но министр выразил готовность пойти на эти затраты. Ведомство уже подготовило план работ, которые планировалось завершить к 30 сентября.

Однако вопрос завяз в бюрократическом болоте: 15 сентября правительство отложило рассмотрение темы по причине «необходимости уточнить сроки и расходы». Поэтому за «решение проблемы» взялись националисты, самостоятельно закрасившие названия российских городов (в частности, Москвы и Острова) на трассе A12 в районе Резекне.

Полиция Латгалии возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении государственного имущества.

«У них паника»

Что интересно, даже литовцы в этом случае оказались умнее соседей: в сентябре министр транспорта Литвы Юрис Таминскас сообщил, что Вильнюс пока не планирует запрещать автобусные рейсы в Белоруссию и Россию.

Так он ответил на предложение оппозиционного депутата Арвидаса Анушаускаса последовать примеру Латвии. «Это паника Анушаускаса. Пусть он сам паникует, а мы оцениваем ситуацию рационально. Мы всегда держим руку на пульсе, всегда взвешиваем. И сейчас мы периодически это оцениваем, но точно не будем делать резких движений», — сказал министр.

Таминскас подчеркнул, что решения Литвы не должны основываться на внутриполитической ситуации в Латвии. Он напомнил, что там приближаются парламентские выборы, в связи с чем правящие политики в спешке напринимали уйму решений, чтобы понравиться националистическому электорату.

European Union Министр транспорта Литвы Юрис Таминскас

Надо отметить, что ряд литовских регионов исторически связан с Белоруссией так же тесно, как Латгалия. Их жители тоже часто ездят в РБ, а правительство точно так же пытается их отговорить.

Но всё же Вильнюс проявляет несколько больший прагматизм и не торопится задушить трансграничные перевозки. Тему запрета активно, но пока безуспешно проталкивает объединение «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», отстраненный от власти по результатам выборов 2024-го.

По информации Анушаускаса, сейчас у литовских транспортных компаний имеется 29 действующих разрешений на регулярные пассажирские перевозки между Литвой и Россией, а также Белоруссией или транзит.

«Союз отечества» настаивает, что их нужно запретить во имя «интересов национальной безопасности». Правящие ныне социал-демократы не могут прямо возражать и поэтому просто забалтывают тему.

Член комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Томс Мартинайтис сказал, что перед принятием решения необходимо подождать, пока уровень «угрозы» оценят департамент госбезопасности и служба охраны границы. А также МИД — на предмет «возможности координации действий с Латвией и Польшей».

Нежелание литовцев следовать примеру латышей вызвало бурную реакцию латгальских комментаторов. «Отлично, буду ездить литовскими автобусами, а местные пусть банкротятся. Глядя на бездумные решения наших нацозабоченных чиновников, литовские перевозчики радостно потирают руки в предвкушении значительной прибыли», — пишут люди.

«У наших цель одна — сделать Латвию еще более нищей. Результативно работают. Наглядное пособие — как уничтожить свою экономику на радость соседям», — отмечают латгальцы. Они зло иронизируют: «Ну литовцы же не «лошадиные головы», — имея в виду пренебрежительное прозвище латышей в Литве.

Теперь латгальцам придется скорректировать маршрут: сначала приехать в Вильнюс, а там уже садиться в автобус до Белоруссии. Усложнение не очень значительное, тем более что с начала 2027-го между Даугавпилсом и Вильнюсом по выходным начнет курсировать прямой поезд, идущий всего два с половиной часа.