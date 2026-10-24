В Литве постепенно приближается к концу судилище, организованное над членами распущенной антифашистской организации «Международный форум добрососедства». Этих людей обвиняют в «содействии государствам-агрессорам», то есть Белоруссии и России.

ИА Регнум

По факту же их преступление заключается в том, что они методами народной дипломатии пытались «склеить» отношения Литвы с соседними странами. Разумеется, эта попытка может показаться наивной, но за нее людям грозят реальные тюремные сроки и депортация.

Разгромленный форум

В свое время «Международный форум добрососедства» создали с его ведома соратники известного литовского антифашиста Альгирдаса Палецкиса, который с мая 2022 года находится за решеткой за «шпионаж на Россию».

В том же 2022 году участники форума совершили несколько поездок в Беларусь и Россию, где встречались с местными жителями и призывали не отождествлять нынешнее литовское государство со всеми литовцами.

По их словам, в Литве есть множество тех, кто симпатизирует и России, и Белоруссии — но в нынешних условиях они загнаны, запуганы и приведены к молчанию под страхом уголовных наказаний.

Кадр из видео Альгирдас Палецкис

И не сказать, что эти поездки совсем уж бесполезны — встретившись с форумчанами, президент Беларуси Александр Лукашенко в том числе и по их просьбам ввел действующий и по сей день безвизовый режим для жителей стран Балтии, которым воспользовались уже сотни тысяч человек.

Естественно, деятельность «Форума» не осталась без внимания литовских властей. Организацию принудили закрыть, а на ее участников завели уголовные дела. Некоторые из форумчан сумели эвакуироваться в Белоруссию, а в Литве на скамье подсудимых остались трое — Эрика Швенчёнене, Валерий Иванов и Казимерас Юрайтис.

Наиболее известным из них является Иванов — писатель, поэт, публицист, философ, историк, председатель Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ». Этого человека можно с полным основанием назвать старейшим из политических узников современной Литовской Республики.

В 1988–1991 гг. Иванов возглавлял интернациональное политическое движение Литвы «Венибе-Единство-Едность» (название составлено из слов на литовском, русском и польском — языках трех наиболее крупных национальных общин Литвы — прим. ред.). Это движение выступало против развала СССР, за сохранение Литвы в составе единого государства.

По совокупности этих «заслуг» гражданства постсоветской Литовской Республики он не получил и взял российское, оформив одновременно постоянный вид на жительство в Литве вместе со своей семьей.

Он критически высказывался о событиях, приведших к смене режима в Литве: собрав, в частности, много документального материала по произошедшему в январе 1991 года около телебашни в Вильнюсе. Для Иванова это закончилось в 90-е арестом и тремя годами тюрьмы.

Выйдя из заточения, он написал книгу «Литовская тюрьма», за что получил второй срок. «Держали его в камере размером с гроб, которую называют «стакан» — в ней можно было только стоять», — рассказывает журналистка Галина Сапожникова, автор книги «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти».

В 2018 году ему пришлось провести некоторое время за решеткой и во время следствия о «шпионской сети Палецкиса». 7 ноября 2023 г. власти Литвы приняли решение о лишении Иванова вида на жительство. В справке, предоставленной суду литовской «охранкой», старика охарактеризовали как «угрозу национальной безопасности».

Оставшись без постоянного вида на жительство, да еще под угрозой депортации, Валерий Иванов утратил и все положенные ему социальные права, и возможности, в том числе по лечению. Его не депортировали до сих пор лишь в силу начатых в его отношении нескольких судебных процессов.

В конце октября 2025 года Иванов перенес инсульт. За лечение гражданину России, лишенному ВНЖ, пришлось заплатить 1200 евро. Сейчас он говорит с трудом и быстро устает.

«Судите меня без чужих флагов»

Вторая по известности из подсудимых по делу «Международного форума добрососедства» — безработная домохозяйка Эрика Швенчёнене. В июле этого года ее уже приговорили к полутора годам тюрьмы за «отрицание советских преступлений» — Эрика подала апелляцию, решения по которой ей дозволили ожидать на свободе.

Около двух лет назад она была оштрафована на 700 евро за публикацию в соцсети изображения Ленина с восхваляющей подписью.

Прокуратура считает, что члены «Международного форума добрососедства» в 2022 году «неоднократно помогали Беларуси и России действовать против Литвы». Статья местного уголовного кодекса «за помощь другому государству в действиях против Литвы» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Эрика Швенчёнене и Валерий Иванов также обвиняются в «публичном одобрении, отрицании или грубом умалении международных и советских преступлений».

pravfond.ru Валерий Иванов

В ходе процесса прокурор уличил Швенчёнене и Казимераса Юрайтиса в том, что они ездили в Беларусь, где «снимались в пропагандистских сюжетах», «восхваляли диктатора» и «унижали белорусов, восставших против режима». Причем, к возмущению судейских, подсудимые не отнекивались, не пытались скрыть своих «преступлений», а открыто и просто подтверждали — да, так и было.

Швенчёнене рассуждала о необходимости народной дипломатии, критиковала влиятельных литовских неонацистов Лауринаса Касчюнаса и Альгиса Раманаускаса, вновь и вновь повторяла, что не понимает самой сути обвинения. «Наша цель до самой смерти — как можно больше любви к соседям», — так Эрика охарактеризовала суть «Международного форума добрососедства».

Судья Миндаугас Повиланскас многократно прерывал её, требуя «отвечать по сути» и уличая в том, что она, дескать, «пытается превратить процесс в цирк». Однако Эрика Швенчёнене, как отмечалось в протоколе, «быстро вновь отходила от темы».

Женщина, например, возмущалась украинскими флагами, вывешенными неподалеку от здания суда. «Может, тогда повесим рядом флаги Израиля и Ирана? — иронически сказала обвиняемая, — Я хочу, чтобы меня судил литовский суд без чужих флагов».

Надежд на оправдание нет

На суде Швенчёнене говорила о том, что правящий в Литве режим загнал народ в нищету. Эрика констатировала, что в Литве беднота не имеет даже возможности починить зубы, поэтому вынуждена ездить к стоматологам в Беларусь, где эта услуга гораздо дешевле. Рассказывая о своих собственных поездках к соседям-белорусам, Швенчёнене не могла скрыть восхищения: «Там всё было так красиво, хорошо…».

К слову, в 2022 году Швенчёнене была независимым международным наблюдателем на белорусском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны — чего, опять же не скрывает: напротив, гордится. Она хвалила Беларусь за строительство Островецкой атомной электростанции, которое Вильнюс в свое время всеми силами пытался сорвать.

pravfond.ru Эрика Швенченене

Также Эрика рассказала о поездке в Москву, где она участвовала в телепередаче. Подсудимая особенно тепло откликнулась о встрече с бывшим российским послом в Литве Александром Удальцовым, который обеспечил для больных литовских детей безвизовые поездки в Россию для лечения.

«Такой пример должен служить делу развития народной дипломатии между гражданами соседних государств», — подчеркнула подсудимая.

Во время допроса прокурор Редас Савицкас привел еще одну «улику» — запись разговора, в котором Эрика Швенчёнене говорит своей дочери, что в следующем году может гарантировать ей обучение в Минске или Калининграде.

В свою очередь адвокат Швенчёнене остро раскритиковала позицию прокурора. Она доказывала, что действия ее подзащитной были лишь проявлением «политической симпатии», а не помощью «иностранному государству».

По словам юриста, стремление развивать связи с соседним государством никак не может расцениваться как преступное деяние. Кроме того, защитница напомнила, что прокуратура не предъявила конкретных обвинений относительно действий подсудимой на территории России и Белоруссии. Аналогичную линию защиты выбрали и адвокаты других подсудимых.

20 октября в зале Вильнюсского окружного суда состоялось уже 26-е судебное заседание по делу «Международного форума добрососедства» — процесс мало-помалу приближается к концу. В своем последнем слове, растянувшемся на три с половиной часа, Эрика Швенчёнене еще раз разъяснила суду свою полную невиновность.

В конце концов, судья прервал ее и объявил, что она сможет продолжить выступать на следующем заседании суда 5 ноября. А сразу после нее свое последнее слово начнет оглашать Валерий Иванов.

Приговора ждать осталось уже недолго — и, откровенно говоря, шансы на то, что он будет оправдательным, представляются исчезающе низкими. Весь вопрос заключается в тяжести наказания — а как показывает дело того же Альгирдаса Палецкиса, церемониться с «агентами влияния Москвы и Минска» литовские власти не намерены.