Правительство Эстонии постановило закрыть границу с Россией — с возможностью пересмотра решения через полгода. Шаг вызвал негодование у русских жителей республики.

ИА Регнум

Нарва, экономика которой во многом существовала за счет обслуживания транзитного потока, обрекается на окончательный упадок. Местные жители вынуждены искать обходные пути.

Странная провокация

Все последние годы правительство Эстонии последовательно ужесточало правила пересечения границы с Россией: сокращалось время работы КПП, а таможенные процедуры становились всё более утомительными.

Тем не менее в 2025-м границу пересекли в обоих направлениях более миллиона человек. Это оказались граждане России, в основном имеющие виды на жительство в разных странах ЕС (около 48%), граждане Эстонии (примерно 24%), обладатели паспортов «неграждан» (около 10%) и граждане других государств (около 18%).

Еще недавно, 12 ноября, поступила оптимистичная новость: Министерство регионального развития Эстонии выдало латвийской автобусной фирме Ecolines лицензию на выполнение рейсов Таллин — Москва.

Тем более ошеломительным стало известие, появившееся меньше чем через неделю: эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил о намерении с 1 декабря закрыть все три пограничных КПП — Нарву-1, Койдула и Лухамаа.

Поводом было названо происшествие в поселке Виймси в окрестностях Таллина: там некие лица пытались поджечь предприятие по производству дронов Threod Systems.

Было объявлено, что задержаны восемь жителей Латвии. Эстонские власти заявили, что они «наняты российской разведкой». В августе точно так же Таллин обвинял Россию в неудачной попытке поджога военного предприятия Milrem Robotics. Хотя и тогда были арестованы латвийцы (в тот раз их было трое).

У многих очередные обвинения в адрес России вызвали серьезные вопросы. Среди сомневающихся оказался независимый депутат Рийгикогу (парламента) Варро Вооглайд.

«Я ни на секунду не верю, что попытка поджога производственного корпуса компании Threod является операцией российских спецслужб. Скорее всего, речь идет об операции эстонских спецслужб, которая проводится в сопровождении впечатляющей информационной кампании», — заявил он.

По его мнению, если бы Москва хотела посеять страх в эстонском обществе, она не пыталась бы снова и снова проводить «крайне неуклюжие мелкие операции, которые всегда заканчиваются провалом».

Как отмечает депутат, все эти инциденты явно служат интересам эстонских правительственных кругов и узурпировавшего власть «государства в государстве».

Оппозиционный публицист Эйно Ингерман пишет, что решение о закрытии границы явно готовилось давно. «Почему после очередной «попытки диверсии», в очередной раз совершенной жителями Латвии, прибывшими из оной, правительство вознамерилось закрыть границу с Россией?» — задается он вопросом.

И сам отвечает: «Тут просто другая логика, в которой неважно, что использовать в качестве предлога. Предлога, а не причины». Ингерман не исключает, что исполнителей поджогов вербуют через интернет сотрудники ГУР Украины, латвийских, эстонских или британских спецслужб.

В местной прессе сообщалось, что среди задержанных оказались и те, кто в августе устроил поджог Milrem. Ингерман недоумевает: «Как так? Ведь тех, кто устроил поджог эстонского оборонного предприятия Milrem, повязали! Их что, отпустили, чтобы они еще и Threod Systems сожгли?!.»

Беда для Нарвы

Закрытие границы станет особенно болезненным для жителей Нарвы, до 75% жителей которой, по оценке мэра города Яана Тоотса, обладают родственными связями с Россией.

«Это, конечно, сильный удар для многих наших сограждан», — отмечает парламентарий от Центристской партии Александр Чаплыгин.

Раньше нарвитяне связывали с приграничным положением своего города надежды на развитие и привлечение новых посетителей. «Нарва сейчас теряет свою идентичность города, находящегося на живой границе», — констатирует нарвский журналист Роман Викулов.

Совет старейшин конгресса народа сету направил премьеру Михалу требование предусмотреть компенсационные меры для поддержки региона Сетумаа в случае закрытия границы.

«Закрытие пограничных пунктов оказывает прямое экономическое влияние на предприятия в волости Сетумаа, поскольку снижается экономическая активность всего региона, покупательная способность людей и возможности местного самоуправления предоставлять жителям необходимые услуги», — констатировали лидеры сету.

Однако в правительстве остались глухи к жалобам. Единственное послабление там допустили лишь в отношении завода NPM Silmet в городе Силламяэ. Этот завод перерабатывает российское редкоземельное сырье из Соликамска в материалы, критически важные для электроники, медицины, автопрома, аэрокосмической и военной промышленности, производства ветрогенераторов и солнечных панелей.

Ранее Эстония добилась исключения российского поставщика для Silmet из 22-го пакета санкций ЕС, как заявляется — чтобы «дать заводу время найти альтернативы». А пока он продолжает работать на материале из нашей страны. «Через него ввозится стратегическое сырье, имеющее важное значение как для Эстонии, так и для Европы», — сказал министр внутренних дел республики Игорь Таро.

Сейчас те, кто намеревался использовать эстонскую границу для въезда из России в ЕС или обратно, торопятся успеть сделать это до 1 декабря. По словам очевидцев, в последние дни эстонские пограничники придираются особенно сильно.

«На Койдула — повальный шмон! До трусов… Многих заводят в спецкомнату и там проверяют. Наверное, дембельский аккорд у таможни перед увольнением со службы. А где здесь работу найти? Они злые и на пассажиров, и на водителей. Дебилы, на правительство и депутатов надо злиться, а не на нас», — эмоционально рассказывает эстонский общественный деятель Андрей Заренков, вернувшийся домой из России.

18 ноября эстонский парламент проголосовал за закрытие границы. Законопроект поддержали 37 депутатов, против высказались двое, а еще 36 не участвовали в голосовании.

Воздержалась фракция Центристской партии, пробившаяся в парламент главным образом на русских голосах. Это вызвало негодование их электората. «Псевдооппозиция отсиделась в туалетах», — пишут люди в соцсетях.

На этом фоне энтузиазм у многих вызвало намерение политика и общественного деятеля Михаила Стальнухина основать партию «Альтернатива для Эстонии». «Центристы» потеряли доверие, и теперь русскому электорату необходима новая партия.

Без жалости и снисхождения

20 ноября правительство Эстонии окончательно постановило закрыть границу с Россией. Журналисты издания Postimees поговорили с жителями страны, по которым это ударит наиболее болезненно.

Ирина живет в Нарве. Там у нее квартира, учеба и работа, а в Подмосковье — мама с инвалидностью, ей почти 80 лет. До сих пор дочь ездила к матери один-два раза в месяц. «Теперь через другие границы поездки к ней я просто не потяну по деньгам и времени», — говорит она.

Женщина сначала планировала забрать маму к себе, но состояние пенсионерки ухудшилось. «Ей нужны жизненно важные лекарства в России, плюс операции сделали свое дело. Не уверена, что мама перенесет дорогу», — говорит Ирина.

В похожей ситуации оказалась и нарвитянка Светлана. Ее мама живет в Кингисеппском районе: ей скоро исполнится 88 лет. По словам дочери, мать осталась одна, почти не выходит из дома, а перевезти ее в Эстонию не получится.

До сих пор Светлана приезжала сама: покупала продукты, помогала с повседневными делами. «Честно говоря, даже не знаю, что делать теперь», — признается женщина. Дочь поддерживает связь с соседями матери и надеется, что те помогут.

Сергей, чей 14-летний сын живет в России, теперь думает, как видеться с ним в новых условиях. Один из возможных вариантов — встречи в третьей стране, например, в Армении, Грузии или Турции. Другой — организовать поездку ребенка к отцу. Однако самостоятельный маршрут подростка с пересадками требует многих хлопот.

У пенсионерки Анны из Нарвы нет даже предварительного плана. В России живет ее сестра, и до сих пор Анна надеялась сохранить возможность навещать ее хотя бы раз в год. «Я все-таки надеялась, что границу не закроют. Конечно, я очень расстроилась, потому что это была у меня одна-единственная возможность ездить в Россию к сестре», — рассказывает она.

Родственники приехать не могут: их не пускают в Эстонию. Доступной альтернативы прежнему маршруту пенсионерка не видит: дорога через другие страны получается слишком дальней. Когда теперь получится увидеть сестру, Анна не знает.

«У нарвитян очень много родственников в Ивангороде, в Кингисеппе. У многих даже есть дачи в Ивангороде. Особенно пенсионеры на лето часто уезжают туда на дачу: там выращивают, консервируют, потом везут сюда. Это подспорье», — рассказывает женщина.

У жителей Эстонии пока что остается возможность выехать в Россию через Латвию, Литву и Польшу. Действующие пока еще латвийские КПП Терехово и Гребнево ведут в Псковскую область. Однако оба работают только для автотранспорта — пеший переход и велосипеды запрещены.

Для выезда из Латвии обязательна предварительная регистрация в электронной очереди. Уже сейчас понятно, что очереди там гарантированно вырастут в разы. Воспользоваться можно только личным транспортом, так как латвийское правительство запретило автобусные рейсы в Россию.

Литовскими и польскими КПП можно воспользоваться для въезда в Калининградскую область, откуда можно попасть в остальные регионы России самолетом.

Не исключено, впрочем, что эти лазейки тоже скоро захлопнутся. Таро заявил, что вероятность закрытия границы Латвией и Литвой — «чуть выше пятидесяти процентов».