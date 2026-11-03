Трагикомическая история разворачивается в Эстонии, куда в августе начали завозить шведских заключенных. Скандинавское королевство, чьи пенитенциарные заведения переполнены, договорилось за деньги передать часть контингента в прибалтийскую республику.

ИА Регнум

Но на новом месте заключенные шведы (по большей части этнически — вовсе не шведы) принялись качать права. Они обвиняют эстонских тюремщиков в недостаточных удобствах и расовой дискриминации. В ответ эстонцы жалуются, что их пенсионеры живут гораздо хуже, чем «импортные» узники.

Чужой бандит дороже своего пенсионера

В прошлом году правительство Эстонии заключило выгодную, как казалось ему, сделку — согласилось сдать 300 камер тюрьмы города Тарту в аренду Швеции за 30,6 млн евро в год.

10 июня эстонский парламент большинством голосов одобрил договор, а спустя две недели его утвердил и президент Алар Карис. А уже 28 июня в Тарту состоялась акция протеста. Присутствовали оппозиционные политики: генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт, социал-демократ Хельо Пикхоф и депутат городского собрания от «Отечества» Сандра Лаур.

Выступившая с речью Лаур заявила: «Шведы подарили нам тефтели и Пеппи Длинныйчулок, но свой мусор пусть держат при себе». Одна из организаторов акции Марью Унт предупредила: «Тарту не намерен с этим мириться. Мы хотим, чтобы наше правительство отозвало этот закон».

Однако в правительстве требования проигнорировали. Соглашение вступило в силу 5 августа. В течение месяца в Тарту тремя отдельными авиарейсами перевезли первых 30 заключенных. В сентябре в Эстонию отправили еще 70 арестантов, а к концу года их общее количество в Тарту достигнет 200.

До начала весны 2027-го в тартуской тюрьме окажутся уже 600 «квартирантов» из королевства. Швеция, которую терзают этнические банды, состоящие из мигрантов из стран третьего мира, очень рада возможности спихнуть хотя бы часть заключенных в страну, которую в Стокгольме исторически привыкли рассматривать как свою колонию.

Сначала эстонские СМИ взахлеб рассказывали о том, как «гостям» будет удобно, уютно, приятно в их стране. При этом из местной прессы невозможно понять, кого на самом деле привезли в Тарту, ведь там упорно именуют привозных уголовников «шведами».

Журналистов завели в камеры, где установили полки, жалюзи и по два телевизора с наушниками, которые, как пообещали в тюремной администрации, смогут транслировать в том числе и шведские телеканалы. Иностранцам выдали планшеты.

Если до сих пор заключенным в эстонских тюрьмах запрещалось пользоваться ночью электричеством, то новичкам обеспечили круглосуточное снабжение. Им предоставили возможность готовить горячие напитки во время работы и учебных занятий, а также разрешили употреблять никотиновые подушечки и пластыри.

Зону оборудовали новой мебелью, обновили холодильники и кухонные принадлежности. Кроме того, выяснилось, что за работу иностранцы будут получать втрое больше эстонских заключенных.

Такое трепетное отношение к отвергнутым Швецией исламистским бандитам покоробило многих эстонцев. «Шведские заключенные в Эстонии будут жить лучше не только местных заключенных, но и многих пенсионеров. И это оскорбляет чувство социальной справедливости», — заявил оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин.

В худшем, нежели привозные преступники, положении оказались и политические заключенные, попавшие в тюрьму за невосторженный по отношению к местному режиму образ мыслей и поддержку России.

Один из них, журналист Аллан Хантсом, сообщает в письме на волю: «У каждого «шведа» в эстонской тюрьме имеются «положняковые» телевизор, планшет (по которому можно круглые сутки говорить) и закрывающаяся на ключи коробка для хранения личных вещей (!). Для сравнения — у нас один планшет на сорок человек».

Шведские господа недовольны

Однако «шведы» не успели провести в Тарту и месяца, когда начали громко скандалить. 27 августа к ним с внезапной проверкой нагрянули сотрудники государственного омбудсмена, и новоприбывшие предъявили множество жалоб.

Оказывается, они воспринимают перевод в Эстонию как «двойное наказание», а «прежняя мотивация стремиться к законопослушной жизни сошла на нет». По словам недовольных, в Швеции пообещали, что на новом месте они получат такие же или даже более широкие привилегии, чем в шведских тюрьмах, а это оказалось совсем не так.

Основная претензия — теперь им стало труднее общаться с близкими, ведь родным не будут компенсировать затраты на поездки в Эстонию. Звонки домой из Эстонии обходятся дороже, чем из Швеции. Кроме того, по мнению иностранцев, охрана зачастую выдвигает им «необоснованные требования» и плохо понимает по-английски.

Наконец, разочаровал их и уровень бытовых удобств в камерах. Например, «постояльцев» сердит, что в камерах телевизоры расположены рядом, тогда как в шведских тюрьмах телевизоры установлены на стене напротив спальных мест таким образом, что сокамерники могут смотреть любимые фильмы и шоу, не мешая друг другу.

Хотя узникам разрешено пользоваться наушниками, их раздражает, что на расположенных рядом экранах одновременно показывают две разные передачи. По убеждению заключенных, это может приводить к конфликтам.

Некоторые пожаловались, что им небезопасно спать на верхнем ярусе, поскольку там нет ограждения, а в душевой нет перегородок. Наконец, заключенным не обеспечили возможности встретиться с имамом или принять участия в общей молитве.

Тюремные чиновники не отрицают, что заключенным необходимо удовлетворять свои религиозные потребности, однако пока неясно, задачей эстонской или шведской стороны является организация встреч со священнослужителем.

Следующим поводом для недовольства привередливых узников оказалась посуда. В сентябре они довели до СМИ жалобу о том, что есть приходится из жестяных мисок. Журналисты шведского издания Expressen пообщались с их близкими, и те передали, что на новом месте их родственников шокировало буквально всё: оружие у охранников, колючая проволока в тюремном дворе и посуда, которая «выглядит, как собачьи миски».

«Им дают только ложки, так как ничего, кроме супа или тушеных блюд, не предлагается», — возмутился член семьи одного из арестантов. А еще, негодуют «шведы», на протяжении целого месяца повторяется одно и то же меню, из-за чего они похудели.

В свою очередь, эстонские чиновники неловко пытаются замять скандал. Они всячески отрицают, будто иностранцам в эстонской тюрьме живется существенно хуже, чем в неволе на родине.

«Я сама посещала шведскую тюрьму. На мой взгляд, уровень условий там довольно схож с нашим. Но в Швеции очень много тюрем, и, судя по отзывам заключенных, есть учреждения поновее, где обстановка, возможно, немного уютнее и комфортнее», — допустила директор тюрьмы в Тарту Мерле Улст.

Чиновница уверила, что они с коллегами внимательно изучают все жалобы. А бывший тюремный психолог Сильвер Мяомаа отмечает, что смена привычного распорядка вызывает у человека сильный стресс, даже если новые условия не хуже прежних — отсюда и жалобы.

Одновременно всё сильнее растет недовольство и среди местных узников, считающих, что условия содержания приезжих «коллег» гораздо лучше. Между тем эстонская судебная система готовится к росту нагрузки. Уже сейчас рассмотрение жалоб требует значительных ресурсов судов, хотя удовлетворяется лишь около 1,5%.

«Это скорее принципиальный вопрос: если шведским заключенным можно обеспечить более мягкие ограничения, то почему к эстонцам должны применяться более строгие?» — вопрошает присяжный адвокат Катарина Талумяэ.

«Сами содержим и сами оплачиваем»

А переведенные из Скандинавии всё не унимаются. В октябре шведское издание Kriminalvårdsmagasinet опубликовало их заявление из тартуской тюрьмы о том, что они сталкиваются с дискриминацией из-за цвета кожи, вероисповедания и происхождения.

По их утверждениям, они подвергаются проверкам и ограничениям, которые не применяются к светлокожим осужденным. Также иностранцы жалуются на плохое качество питания, скверные гигиенические условия, недостаток занятий и трудности в общении с близкими.

Они говорят, что один из сотрудников тюрьмы требовал воздержаться от любого общения с прессой. Улст назвала обвинения «ложными и клеветническими». По ее заверению, «учреждение соблюдает законодательство Эстонии и защищает права всех заключенных».

«Имиджевые потери от всей этой истории с арендой тюрем настолько велики, что давно превысили возможную прибыль от этого бизнеса», — полагает Чаплыгин, в целом считая претензии необоснованными.

Впрочем, по его мнению, тут есть даже польза: теперь граждане Швеции сто раз подумают, прежде чем нарушить закон, поскольку никому не хочется оказаться в эстонской тюрьме.

Вполне вероятно, новые заключенные так и будут терроризировать власти прибалтийской республики всё новыми жалобами. У них масса свободного времени, так почему бы не потроллить чиновников и тюремную администрацию? К тому же можно выпросить какие-нибудь уступки. Эстония оказала себе медвежью услугу, пообещав обустроить «гостей» по «лучшим евростандартам», и теперь ее можно бесконечно ловить на слове, чем они и занимаются.

У этой истории выявился еще один неблаговидный аспект — финансовый. Оказалось, что содержание иностранных преступников не принесет Эстонии такого безусловного дохода, как обещали в правительстве.

В октябре появилась новость: на следующий год из экстренного резерва эстонского правительства выделено 17,4 млн евро на покрытие расходов, связанных со сдачей в аренду тюремных камер для шведских заключенных.