Татьяна Козлова
Последние публикации
День, который приняли за Третью мировую войну
6 октября в Туркменистане нерабочий день. Но это не праздник, а памятная дата жертвам, погибшим в 1948 году, когда всего за несколько секунд город Ашхабад был стёрт с лица земли 9-балльным землетрясением — одним из самых разрушительных в истории. По разным оценкам, погиб каждый третий — каждый...
6 октября 2016
«Да» — советскому кино; «нет» — диктату современного ритма
В деревне Шондовичи Ленинградской области завершились съёмки художественного фильма «Жили-были». Картину о любви, ревности и нешуточной войне за сердце деревенской вдовы выпустит Продюсерский центр актёра театра и кино Федора Добронравова, основанный весной 2016 года. Исполнителей главных ролей...
15 сентября 2016
Как российский фестиваль уличного кино стал кругосветным
8 июля из Москвы в кругосветное путешествие отправится III Международный фестиваль уличного кино. В программе смотра — короткометражные фильмы молодых российских режиссёров. Лучшего автора выберут сами зрители, голосуя за своего фаворита светом фонарика на вечерних кинопоказах под открытым небом...
7 июля 2016
«Кинотавр» молодеет, а звездные актеры уходят в продюсеры и режиссеры
Готовится к старту одно из главных событий в мире отечественного кино. 6 июня в Сочи откроется XХVII кинофестиваль «Кинотавр». В программе нынешнего года — 14 фильмов разных жанров. Большинство из них сняты молодыми режиссёрами, а две картины представляют собой документальное кино, которое жюри...
4 июня 2016
Общероссийский рейтинг школьных сайтов: зачем нужен и почему популярен
Завершается приём заявок на участие в Общероссийском рейтинге школьных сайтов — 2016 — ежегодном смотре электронных ресурсов школ и других учебных заведений страны. Регистрация будет закрыта на портале рейтинга 15 мая. Организуют проект Российский новый университет и издательство «Просвещение». По...
15 мая 2016
Геноцид: его авторы, адвокаты и враги
…Мрачная пустыня распахнет Жаркие объятия свои, В ней исчезнет навсегда народ, Места нет ни жизни, ни любви. И раздастся свист и лай собак, И блеснет кровавый ятаган, Из пустыни нет пути назад, Это — ад, могила для армян… Это строки из стихотворения нашего современника, русского поэта Виктора...
24 апреля 2016
«Кинофестивалям нужно, чтобы Россию поливали грязью, что живём, как свиньи»
25 апреля в Москве состоится премьера короткометражного фильма «Забытое», основанного на реальных событиях. Показ пройдёт в кинотеатре «Космос», картину зрителям представит режиссёр Александр Королев и съемочная группа. «Забытое» — драма о человеческих взаимоотношениях и любви, где главными героями...
21 апреля 2016
Самая кровавая война в мировой истории — США одержали победу над своими
12 апреля 1861-го американские сепаратисты Юга неожиданно атаковали форт Самтер в Южной Каролине и захватили в нём большие запасы оружия и боеприпасов. Началась Гражданская война в США, продолжавшаяся три года. Смотрите галерею картин, иллюстраций и фотографий с полей американской Гражданской войны...
13 апреля 2016
Первая победа Руси над Западом. Не последняя
«И была сеча зла, и треск от копий ломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзшию двинуться. И не бе видети льду: покры бо ся кровию» — так говорится в «Житии Александра Невского» о легендарной битве на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, именуемой Ледовым побоищем. Смотрите...
5 апреля 2016
Кинофестиваль «Первый шаг» — быть или не быть?
С 2011 года Кинофестиваль короткометражных фильмов «Первый шаг» становился культурным событием для жителей Великого Новгорода. Ежегодно он принимал молодых режиссёров из разных городов России и ближнего Зарубежья. На фестивале демонстрировались игровые и документальные ленты, а также анимационные...
3 апреля 2016
Нужны ли школам свои сайты и зачем?
В ноябре 2010 года в России впервые прошёл конкурс на «Лучший школьный сайт», участие в котором приняли более четырёхсот тридцати школ по всей стране. Интернет-активность учебных заведений оказалась существенно выше, чем ожидалось, поэтому в феврале 2011 года организаторами был учреждён постоянный...
30 марта 2016
Россия этого никогда не забудет. И действительно не простит. Никогда
В период «демократизации» и распада СССР на территории Восточной Европы, в том числе и на Балканах, полным ходом шёл процесс смены режимов и расширение сферы влияния США, в одночасье оказавшейся единственной великой державой. И только Югославия, уже распавшаяся на несколько «независимых» государств...
24 марта 2016
«Эликсир» — «русский дух в поствременном пространстве»
26 марта в Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» состоится премьера полнометражного художественного фильма «Эликсир». Картину зрителям представит режиссёр Даниил Зинченко. «Эликсир» сделан на границе кино и современного искусства и вдохновлен прозой Андрея Платонова. Фильм представлял Россию на...
23 марта 2016
Массовое убийство: демократический образец
Военно-политическая обстановка на фронтах Второй мировой войны к марту 1945 года предвещала скорый разгром гитлеровской Германии и неизбежное поражение Японии. Американский флот практически начал блокаду Японских островов, отрезав их от баз снабжения. Бомбардировочная авиация, дислоцирующаяся на...
11 марта 2016
«Если человек выбирает профессию музыканта, он выбирает её всем сердцем»
В 1946 году, ровно 70 лет назад, Альфред Шнитке начал своё становление как композитор, он с матерью переехал в Вену к отцу, где началось его первое музыкальное образование. В наши дни Альфреда Шнитке знают во всём мире как великого советского композитора, музыковеда и педагога. Он сочинял музыку...
4 марта 2016
Подвиг псковских десантников: Герои не умирают. Их Родина живёт вечно
Февраль 2000 года… Только что освобождён Шатой, и министр обороны уже объявил об окончании активной фазы антитеррористической операции в Чечне. Тем не менее обширные горные районы были блокированы воинскими подразделениями для борьбы с «мелкими» группами боевиков, бежавшими из взятого федеральными...
29 февраля 2016
И сущим во гробех живот даровав: дорога из блокадного Ленинграда
27 января Россия отмечает День воинской славы — День полного освобождения советскими войсками блокадного Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. 18 января 1943 года в районе Рабочего поселка и Шлиссельбурга силами Ленинградского и Волховского фронтов было прорвано кольцо блокады, что стало...
26 января 2016
Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»
14 января Академия кинематографических искусств и наук сократит объявленный в ноябре прошлого года шорт-лист Кинопремии «Оскар-2015» до 5 номинантов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шорт-лист «Оскара» попал российский анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса» режиссера Константина Бронзита...
13 января 2016
«Милый Ханс, дорогой Петр» нашёл кинопрокатчика и выйдет в прокат в марте
10 марта в российский прокат выходит драма Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Прокатчиком выступит компания «Премьер-Кинопрокат». Как сообщили в пресс-службе «ПрофиСинема», с января по март показы фильма также пройдут в нескольких странах за рубежом: Грузии, Армении, Казахстане...
13 января 2016
О чём молчал великий мим Леонид Енгибаров
«…Ну, а он, как будто в воду канув, Вдруг при свете, нагло, в две руки Крал тоску из внутренних карманов Наших душ, одетых в пиджаки…» Владимир Высоцкий Леонида Георгиевича Енгибарова знают в России как великого советского клоуна, неподражаемого создателя грустного амплуа. Знают его и на Западе —...
6 января 2016